Százmilliárdos ügyek a távozó kormány körül: három gyanús esetre figyelt fel a Tisza Párt kancellárja

Három példát említ az utolsó napokban kiírt,

gyanúsan sietős, gyanúsan nagy

beszerzési eljárásokból Tanács Zoltán:

1. Két nappal a választás után megjelent a kormány informatikai közbeszerzéseinek az eredménye, 390 milliárd (!) forintos keretösszeget szánnak szerverek és tárolók szállítására. A tendert még márciusban írta ki a Digitális Kormányzati Ügynökség. Az Integritás Hatóság több szempontból is kifogásolta azt a 390 milliárdos tendert, ezért jogorvoslati eljárást kezdeményeztek a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, amely azonban visszautasította azt. Az Integritás Hatóság több problémát is talált a tenderben, többek között versenykorlátozó referenciákat, aránytalan alkalmassági feltételeket és vitatható értékelési mechanizmust. A politikus úgy fogalmaz: "Elég jól ismerem az IT-piacot. Az összes ehhez hasonló hardver beszerzés 10-20-30%-kal túl volt árazva az elmúlt időszakban, a kiírások pedig főleg ekkora méretben szinte mindig erősen versenykorlátozóak voltak."

Az egész konstrukciót felül fogjuk vizsgálni

- ígéri Tanács Zsoltán.

2. Szintén a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. ajánlatkérést küldött három kiválasztott informatikai cégnek az „ESR112 hívásfogadó rendszer megújítása projekt” tárgyában, nagyon rövid, április 9.-i, majd mai, 16-i beadási határidővel. A projekt költségvetése tízmilliárdos nagyságrendű. Tanács Zoltán szerint ezek a tízmilliárdos IT-fejlesztések a kormányzati szektorban mind kivétel nélkül rendkívül túlárazottak, akár tízszeres áron készülnek el, akár sokéves csúszással, a sokszor teljesen használhatatlan rendszerek. Elavult technológiák, rendezetlen szerződéses háttér, teljes kiszolgáltatotttság a külső szállítónak - írja, hozzátéve: a szoftverek esetében a túlárazás nehezen megfogható, ezért itt sokkal inkább jellemző is. Manapság a korszerű IT-fejlesztési eszközökkel, AI-támogatással milliárdos, évekig tartó gigaprojektek helyett

napok-hetek alatt lehet korszerű, felhasználóbarát IT-alkalmazásokat fejleszteni.

3. A Lázár Jánoshoz tartozó Építési és Közlekedési Minisztérium az utolsó pillanatban át akarja nyomni azt a 230 milliárdos szerződést, ami használt svájci motorvonatok szintén túlárazott beszerzését célozza - említ egy harmadik példát Tanács Zoltán.

Meglátjuk, sikerül-e még nekik.

Posztja végén azt kéri a Tisza Párt kancellárja, ha bárki a közigazgatásban, állami vállalatoknál azzal szembesül, hogy az utolsó napokban még mindig nagy beszerzéseket írnak ki, próbálnak elindítani gyanús körülmények között, az álljon ellent, "ne vegyen részt hazánk szétlopásában."

