Terták Elemér: Mi vár a Tisza-kormányra?

A választás előtt sokan még azok közül is kételkedtek a Tisza Párt győzelmében, akik változást szerettek volna: a kormányzati erőforrásokra épülő kampány, a választási rendszer torzulásai és a korábbi kétharmados győzelem emléke sokakban azt az érzést keltette, hogy kormányváltás aligha lehetséges. A választás eredménye azonban azt mutatta, hogy az elmúlt évek gazdasági stagnálása, az inflációs sokk, a közszolgáltatások romló állapota és az EU-val kiéleződő konfliktusok együtt olyan elégedetlenséget halmoztak fel, amely végül áttörte a politikai rendszer korábbi stabilitását. Az új kormány azonban nehéz gazdasági örökséget vesz át: magas költségvetési hiány, bizonytalan növekedési kilátások és az uniós források körüli viták egyszerre szűkítik a mozgásteret. A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy sikerül-e gyorsan hiteles költségvetési pályát felvázolni, hozzáférni a befagyasztott EU-forrásokhoz, és közben elkerülni az infláció és a finanszírozási kockázatok újbóli elszabadulását.

Voltak ugyan közvéleménykutatáson alapuló prognózisok, amelyek előre jelezték, hogy a Tisza Párt nyerésre áll, sőt akár kétharmados többségre is szert tehet, de azoknak a többsége, aki vágyta és remélte az ellenzéki párt sikerét sem bízott abban, hogy ezt sikerül elérni. A választási szabályoknak és a választási körzeteknek sokszor átalakított rendszere, amely lejtett a kormányon lévő párt javára, annak a legutóbbi választás során aratott kétharmados sikere, amelyet a kormány által nyújtott különféle választási cukorkák alapoztak meg, sokakban kétséget támasztott fel abban, hogy sikerül-e az erőviszonyokat úgy megváltoztatni, hogy kormányváltás történhessen. Hiszen a kormány ezúttal is jelentős adókedvezményeket, kamatmentes hitelkonstrukciókat, nyugdíjemelést és jelentős összegű kifizetéseket vetett be annak érdekében, hogy elnyerje a választók széles körének a kegyeit; emellett intenzíven igyekezett riogatni a polgárokat a háborúba sodródás veszélyeivel.

Mi az, ami megváltozott 2022 óta? Szerintem mindenekelőtt az, hogy ebben a ciklusban a korábbiaktól eltérően az embereknek a gazdaság egyhelyben topogásával, az infláció Európa-rekordot elérő megugrásával, a fiataloknak ezen kívül az oktatási rendszer hiányosságaival és a hazai szakmai előmeneteli kilátások romlásával, az időseknek pedig az állami egészségügyi rendszer szolgáltatása színvonalának a romlásával kellett szembesülnie, miközben egy szűk privilegizált réteg jövedelmi és vagyoni viszonyai látványosan javultak. Ezen kívül – noha a népesség 23 évvel az EU-hoz való csatlakozásáról tartott népszavazás óta – pártállástól függetlenül fontosnak tartotta az országnak az EU-hoz való tartozását, azt tapasztalta, hogy a kormány egyre többször keveredett vitába az Európai Bizottsággal, ami következtében nemcsak az EU-s források apadtak el, hanem egyre inkább fenyegetett az a kilátás is, hogy Magyarország az Unió perifériájára sodródik.

Az viszont talán kevésbé volt nyilvánvaló az emberek többsége számára, hogy az ismét felduzzasztott választási osztogatás következtében a 2026-os esztendő immár menetrendszerűen felültervezett növekedésre alapozott költségvetése 3,7 százalékosra előirányzott hiányának több mint 80 százaléka már az első negyedév végére megvalósult. Ugyanakkor a február végén az Egyesült Államoknak és Izraelnek az Iránnal szemben indított háborúja egyszerre teremtett súlyos hiányt a kőolaj- és földgáz világpiacán, valamint felhajtotta nemcsak az üzemanyagok és fűtőanyagok árát, hanem a fuvarköltségeket, a műanyagok és a műtrágyák árát is. Ez világszerte egyszerre kezdte növelni az inflációt és csökkenteni hazánk főbb gazdasági partnereinek növekedési ütemét.

Ez a kettő pedig óhatatlanul rontja hazánk gazdasági kilátásait, hiszen az itthon felhasznált energia zöme importból származik, a magyar gazdaság növekedése pedig nagy mértékben függ a főbb exportpiacok keresletétől.

Egyes prognózisok szerint a költségvetés idei hiánya kiigazítások nélkül könnyen túllépheti az 5 százalékot is. Ebből következően a választások kimenetelétől függetlenül kemény megszorítások meghozatala válik szükségessé két okból is: egyfelől az Európai Bizottságnak a Magyarország ellen indított túlzotthiány-eljárása a szokásos tavaszi felülvizsgálat után minden bizonnyal szigorúbb fokozatba léphet, ami akadályát jelentheti az eddig zárolt EU-s források felszabadításának, de minden jel szerint az európai védelmi ipar fejlesztésére szánt Security Action for Europe (SAFE) program keretében bevonni kívánt 16 milliárdos forrás felvételének is. Másfelől még ennél is súlyosabb következményekkel fenyeget az, hogy a három nagy hitelminősítő cég kilátásba helyezte a magyar államkötvények kockázati besorolásának rontását, sőt akár a „bóvli” kategóriába történő leminősítését, amennyiben a választás után hatalomra kerülő új kormány nem tud hiteles, az Európai Bizottság számára is elfogadható költségvetési pályát felvázolni, és azon következetesen haladni.

Az idő pedig azért is sürgető, mert az eddig zárolt forrásokon belül a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) keretében odaítélt 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel elvész, ha azt augusztus végéig nem sikerül lehívni. Ahhoz azonban, hogy Magyarország hozzáférjen ehhez (és persze a többi zárolt) forráshoz, teljesítenie kell 27 úgynevezett szupermérföldkövet, amelyek a jogállamisági eljárás keretében azonosított hiányosságokkal összefüggő feltételességi mechanizmushoz kapcsolódnak. A 27. mérföldkő elérése ugyan részben már megvalósult a 2023-ban végrehajtott igazságügyi reform révén, de a még nyitva maradt ügyekben is bizonyítani kell, hogy Magyarország hatékonyan képes védeni az Unió pénzügyi érdekeit és biztosítja a teljes bírói függetlenséget.

Ebből is látható, hogy az új kormánynak titáni erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy az ország hozzáférjen az őt megillető, de eddig zárolt forrásokhoz, egyszersmind megőrizze a magyar állampapírok befektető kategóriában való tartását.

A hiteles költségvetési pályára való átállásban sokat segíthet a költségvetési forrásból előirányzott beszerzések célzott csökkentése, köztük pl. a kormányzati propagandára fordított kiadások lefaragása és a beszerzési árak kemény versenytárgyalások útján történő csökkentése. A kurtítások kedvezőtlen makrogazdasági hatásait azonban ellensúlyozhatják a bevont EU-források felhasználásával megvalósuló beruházások. Hosszabb távon a költségvetési helyzet javításában segíthetnek a jogszabályok megszegésével szerzett vagyoni előnyök visszaszerzésére irányuló erőfeszítések eredményei is. Mindazonáltal az említett módokon elérhető megtakarítások és bevételek idén valószínűleg nem lesznek elegendőek a költségvetés egyensúlyának kellő mértékben és fenntartható módon történő javításához, még akkor sem, ha sikerül az összes eddig zárolt EU-s forrást bevonni, amennyiben a kőolaj és a földgáz világpiaci ára huzamosabb ideig magas marad. A védett üzemanyagárat és a „rezsicsökkentett” földgázárat ugyanis csak addig lehetséges fenntartani, amíg a korábban – még alacsony áron beszerzett – készletek ezt megengedik. Az új beszerzések – érkezzenek azok akár a rövidesen újra megnyitásra kerülő Druzsba-vezetéken Oroszországból, akár az Adria-vezetéken az Egyesült Államokból, vagy a Török Áramlat gázvezetéken át Oroszországból vagy Azerbajdzsánból – viszont már az aktuális világpiaci árakon kerülnek leszámlázásra, ezért nyilván az üzemanyag és a földgáz fogyasztói árát valamilyen módon ehhez kell majd hozzáigazítani, hiszen a költségvetésnek nincs lehetősége jelentős és általános ártámogatás vállalására.

Az üzemanyagárak világszerte végbemenő növekedése egyébként további kihívásokat is jelent a magyar gazdaság számára. A turizmus hozzájárulása ugyanis a GDP 12–13 százalékát teszi ki. Ám a légi közlekedés és a közúti személyszállítás jelentős drágulása esetén a beutazó turizmus legjövedelmezőbb szegmenseiben a hazai vállalkozásoknak és a költségvetésnek egyaránt számottevő bevételkieséssel kell számolnia.

Az energiahordozók drágulása miatt a forintinflációnak az elmúlt hónapokban elért csökkenése a végéhez ért; a múlt hónapban pedig ismét enyhe emelkedésnek indult.

Azzal kell azonban számolni, hogy az iráni konfliktus elhúzódása esetén az áremelkedések tovagyűrűzése miatt az év végére a forint értékének romlása akár a 4–5 százalékot is elérheti. Ezt az inflációs nyomást enyhítheti a forintnak a választást követően bekövetkezett erőteljes felértékelődése. Az persze ma még kérdéses, hogy a forint erősödése mennyire bizonyul tartósnak, ám ha az új kormánynak sikerül gyorsan módosítania a költségvetési pályát, az EU-s forrásokat ütemesen lehívnia és mindennek köszönhetően megőriznie az ország hitelminősítési osztályzatát, akkor jó eséllyel megelőzhető a leértékelődésből adódó erőteljes inflációs nyomás. Ha pedig sikerül szilárd gátat vetni az infláció elszaladásának, akkor a forint kamatlábak szintje sem fog nagyot emelkedni, ami a kedvezményes fix kamatozású lakásépítési és vállalkozói hitelek növekvő állománya után fizetendő állami kamatkiegészítés összegének kordában tartásához is fontos lenne.

Az infláció korlátok között tartása könnyítheti az euró bevezetéséhez vezető út megtételét is. A hazai adószerkezetnek az a sajátossága, hogy nemzetközi összehasonlításban az adóbevételek között magas a fogyasztáshoz kapcsolódó adók szintje és részaránya, ami jócskán növeli a forint inflációs hajlamát, kiváltképpen a szolgáltatások terén. Ezért az euró mihamarabbi bevezetése érdekében is érdemes lenne fontolóra venni a közvetett adók részarányának csökkentését, s helyette a közvetlen – tehát a jövedelmi és vagyonadók – szerepét növelni. Ez azért is indokolt lenne, mert a vagyoni különbségek ollójának társadalmilag egyre irritálóbbá váló kinyílása is jórészt abból ered, hogy a jövedelmek és a vagyonok utáni közteherviselés mértéke nálunk az OECD-országok többségéhez képest igen alacsony. Ugyanez mondható el egyébként a vállalkozások nyereségét terhelő társasági adó kulcsáról is: az Európai Unión belül a hazai adókulcs 3,5 százalékponttal kisebb, mint az írországi, amely a második legalacsonyabb adókulcs. Ebből következően még a hazai társasági adókulcs 33 százalékos megemelése esetén is a magyar kulcs maradna a legalacsonyabb a 27 tagországé között. Bizonyított tény továbbá, hogy egy adórendszer megítélését nem kizárólag az alkalmazott adókulcsok nagysága, hanem az adótörvények stabilitása, az adóbeszedés rendszerének a kiszámíthatósága és következetessége, valamint az esetleges viták lezárásának gyorsasága is meghatározza. Az adószabályok és kulcsok gyakori vagy éppen váratlan módosítása, a behajtás következetlenségei és a hosszas viták ugyanis az adózók számára olyan terhes pótadót jelentenek, amelyből azonban a költségvetésnek semmilyen bevétele nem származik.

Az adórendszer és a szabályozás kiszámíthatóságának a növelésén túl kiemelkedő fontosságú az a szándék, ami az utóbbi időben a kis és középvállalatok széles körében elharapódzott járadékvadászatot – vagyis a különböző támogatások, kedvezményes hitelek és garanciák megszerzésére és maximalizálására irányuló ügyeskedést – kívánja visszaszorítani, hogy ismét a valós piaci teljesítmények határozzák meg egy-egy vállalat sikerét és boldogulását. A munkaerőpiaci helyzet – a munkanélküliség enyhe emelkedése dacára – már nem teszi indokolttá a nagyszámú, de csupán alacsony hazai hozzáadott értéket teremtő, többnyire összeszerelői munkahelyeket létrehozó külföldi befektetések idevonzását.

Ezek helyett kedvezményekkel kizárólag a magasabb hazai hozzáadott érték megteremtését lehetővé tevő, valamint a hazai K+F-tevékenységet serkentő beruházásokat célszerű idevonzani.

Végezetül röviden szólni kívánok az új kormánynak a szűken vett gazdasági ügyeken túlmutató teendőinek egy nagyon fontos részéről. Az mindenképpen üdvözlendő, hogy az egyes társadalmilag fontos közszolgáltatások – különösen a közoktatás és az egészségügy – irányítása, szabályozása és intézése a jövőben ismét önálló szakminisztériumok révén történik. A felelősség elhatárolása és a potenciális érdekütközések elkerülése szempontjából pedig szerencsésebbnek ígérkezik a gazdaságfejlesztési feladatok és a pénzügyek tervezett különválasztása, ugyanakkor az Energetikai Minisztérium feladatkörének a gazdaságfejlesztési feladatokkal történő összevonása.

Mindezeken túl rendkívül nagy társadalmi és gazdasági jelentősége lesz annak, hogy az önkormányzatok feladatainak és önállóságának kibővítésére irányuló szándék valóra váljon. Az önkormányzatok közszolgáltatási feladatainak nagyarányú kormányzati centralizációja nem eredményezett sem valós minőségi fejlődést, sem hatékonyságjavulást, ugyanakkor nem is szolgálta a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat kívánatos elmélyítését. Az önkormányzatok gazdálkodási önállóságának szűkítése, a települési közműhálózat gyakran kikényszerített centralizálása, a helyi adóbevételek nem normatív módon megvalósult újraelosztása, valamint az építészetrendészeti jogosítványok megnyirbálása pedig az önkormányzatok és a helyi vállalkozások „szimbiózisa” és együttműködése révén elérhető szinergiákat szinte teljesen kiölte.

Számtalan feladat vár az új kormányra, ráadásul rendkívül szűk időkeretben. Ám az a hatalmas felhatalmazás, amelyet a választás során a Tisza párt kapott, óriási lehetőséget és támogatást is jelent a „Működő és emberséges Magyarország” program sikeres megvalósításához. Ennek során azonban nem árt szem előtt tartani Eötvös Józsefnek, az első független felelős magyar kormány tagjának az intését:

Régen fennállt viszonyok többnyire nehezen, de mindig csak úgy döntethetnek fel örökre, ha helyettök valami életképességgel bíró újat állíthatunk fel.

