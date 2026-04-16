LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Tiltott anyag miatt hívott vissza egy cukrot a Tesco


Tiltott anyag miatt hívott vissza egy cukrot a Tesco

Portfolio
A Tesco visszahívja az egyik saját márkás nádcukrát, miután kiderült, hogy abban nem engedélyezett színezőanyag lehet jelen - számolt be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi htóság.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. visszahívja az 500 grammos kiszerelésű saját márkás nádcukrát. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a termékben szulfitos-ammóniás karamellt (E150d) mutattak ki. Ez az adalékanyag cukrok esetében nem engedélyezett színezéknek minősül.

A visszahívás kizárólag egyetlen konkrét tételt érint. Ez a Guatemalából származó, L260412V609 tételszámú és 5051007129084 vonalkódú cukor, amelynek minőségmegőrzési ideje 2030. február. A Tesco a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.

A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését.

A vásárlókat arra kérik, hogy ha vettek az érintett tételből, semmiképpen ne fogyasszák el.


large_Termekvisszahivas_png_0416_392a4e531d

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

