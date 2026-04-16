Tiltott anyag miatt hívott vissza egy cukrot a Tesco

A Tesco-Global Áruházak Zrt. visszahívja az 500 grammos kiszerelésű saját márkás nádcukrát. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a termékben szulfitos-ammóniás karamellt (E150d) mutattak ki. Ez az adalékanyag cukrok esetében nem engedélyezett színezéknek minősül.

A visszahívás kizárólag egyetlen konkrét tételt érint. Ez a Guatemalából származó, L260412V609 tételszámú és 5051007129084 vonalkódú cukor, amelynek minőségmegőrzési ideje 2030. február. A Tesco a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.

A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését.

A vásárlókat arra kérik, hogy ha vettek az érintett tételből, semmiképpen ne fogyasszák el.







A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images