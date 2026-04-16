LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Újabb városok álltak be a szolidaritási hozzájárulás ellen lázadók sorába
Újabb városok álltak be a szolidaritási hozzájárulás ellen lázadók sorába

Újabb önkormányzatok jelentették be, hogy nem fizették ki a szolidaritási hozzájárulás második, április 15-én esedékes részletét. Szentes és Szolnok után Orosháza és Nagykanizsa sem utal – hívta fel a figyelmet az ATV.

Nagykanizsa önkormányzata nem utalja át szerdán a szolidaritási hozzájárulás aktuális részét – közölte a város polgármestere a közösségi oldalán. Horváth Jácint a lépést úgy indokolta, hogy "ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásáról". A városnak idén több mint egymilliárd forint összegű szolidaritási adót kellene megfizetnie.

Orosháza polgármestere is bejelentette, nem fizetik ki a 15-én esedékes csaknem 232 milliós összeget, ami egész évre vonatkozóan mintegy 661 millió forint: "Orosháza nemet mond! Bízunk benne, hogy az új kormány visszaadja az önkormányzatok szabadságát" – fogalmazott.

Korábban Szentes és Szolnok polgármestere is hasonlóan döntött, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester pedig a Megyei Jogú Városok Szövetsége elé vinné az ügyet.

Emellett Budapest sem utalt, és Karácsony Gergely főpolgármester levélben kérte a Magyar Államkincstár vezetőjét, hogy ne szedjék be a fővárostól a pénzt. Ha ezt mégis megteszik, akkor elmondása szerint az önkormányzat már az áprilisi bért sem tudja kifizetni dolgozóinak. Tegnap Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes vezetője a párt választási vereségének okairól elmélkedve a Partizán stúdiójában elmondta, hogy szerinte a Fidesznek bocsánatot kellene kérnie a 2019 óta folytatott Budapest-politikájáért.

A szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet szerint ha egy önkormányzat 15-éig nem utal, akkor az Államkincstár 20-án inkasszálhatja a szóban forgó összeget.

Jövő héten hétfőn így érdemes lesz figyelni a híreket, hogy ez valóban megtörtént-e.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

