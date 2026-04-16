LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Gazdaság

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt

Portfolio
137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon.
Közvetlen elnökválasztás: Török Gábor is véleményt mondott

Hogy mennyire jó ötlet a közvetlen elnökválasztás, azt a mostani helyzet mutatja meg a legélesebben - írja friss Facebook-posztjában Török Gábor, pozitív érveket sorakoztatva fel az elképzelés mellett.

Közvetlen elnökválasztás: Török Gábor is véleményt mondott
Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után

Jelentősen javult a hangulat a napokban a világ tőzsdéin, miután a befektetők egyre inkább abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között közeledés jöhet, ami enyhítheti a közel-keleti háború gazdasági kockázatait. Csúcsok dőltek a tőzsdéken az USA-ban és Ázsiában, valamint Európában is jó a hangulat. A BUX a választási utáni héten már két alkalommal is történelmi csúcsot döntött, mára azonban megérkezett a korrekció. Itthon a Mol árfolyamában látható jelentős elmozdulás, miután Magyar Péter bejelentette, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezérrel tárgyal ma, és elvárja, hogy a cég ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Az osztalékfizetésről viszont már döntöttek részvényesek múlt pénteken, ami komplikálja a helyzetet. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után
Iványi Gábor mint köztársasági elnök? – Reagált a lelkész

Elvállalná a köztársasági elnöki tisztséget Iványi Gábor, ha komoly felkérést kapna rá. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze ellen jelenleg is büntetőeljárás zajlik. Úgy érzi azonban, hogy hazája iránti szeretetből kész lenne a nemzet szolgálatába állni élete utolsó szakaszában - számolt be a 24.hu.

Iványi Gábor mint köztársasági elnök? – Reagált a lelkész
A választással kapcsolatos várakozás is szerepet játszhatott a vállalkozók optimizmusának erősödésében

Öt negyedév után ismét optimista tartományba került a VOSZ-tagvállalkozások üzleti hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét mérő VOSZ Barométer - derül ki a negyedévente készülő index idei első negyedéves felméréséből. A friss kutatás szerint a mutató az előző negyedévhez képest 5 ponttal 54%-ra nőtt. A kutatás február közepén készült, így abban a választásokkal kapcsolatos várakozások is tükröződhettek, de a korábbi évek tapasztalatai szerint az adatokban vélhetően erősebb szerepet játszottak a szezonális tényezők, miszerint az év kezdetén jellemzően optimistább hangulat jellemzi a vállalkozásokat.

A választással kapcsolatos várakozás is szerepet játszhatott a vállalkozók optimizmusának erősödésében
A Mol vezérével tárgyal ma Magyar Péter, az MCC-nek járó osztalék visszatartását kéri

Magyar Péter az üzemanyag-ellátás biztonságáról kért tájékoztatást a Moltól, egyúttal felszólította a vállalatot, hogy ne fizesse ki a Fidesz-közeli MCC-nek járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot. A kifizetést a cég közgyűlése áprilisban már jóváhagyta. A követelés így első ránézésre jogilag kivitelezhetetlennek tűnik, és sokkal inkább politikai üzenetként értelmezhető.

A Mol vezérével tárgyal ma Magyar Péter, az MCC-nek járó osztalék visszatartását kéri
Este megszólal Orbán Viktor

Ma 19 órakor élő interjút ad "Múltról, jelenről, de leginkább a jövőről" a Patrióta csatornának Orbán Viktor, a beszélgetést a politikus Facebook-oldalán is követni lehet majd, és a Portfolio is beszámol az elhangzottakról. A legérdekesebb az lehet,

felveszi-e parlamenti mandátumát a távozó miniszterelnök,

vagy egyes találgatásoknak, pletykáknak megfelelően lemond erről.

Pénteken megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások

Április 17-én, pénteken megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban - közölte az Országgyűlés Sajtóirodája csütörtökön az MTI-vel. Azt írták: az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, továbbá szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Megvan a Tisza-kormány oktatási minisztere

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere. A politikai alakulat már felkérte a szakembert a posztra, aki a felkérést el is fogadta - írja a Telex, a Portfolio értesülésével összhangban.

Megvan a Tisza-kormány oktatási minisztere
Választás 2026: megérkeztek az urnák a világ 149 városából

A világ 149 városában leadott szavazatokat tartalmazó urnák hiánytalanul és biztonságban megérkeztek Magyarországra - közölte a Nemzeti Választási Iroda csütörtökön az MTI-vel.

Választás 2026: megérkeztek az urnák a világ 149 városából
Földindulás a választáson: az interneten is látványos volt Magyar Péter győzelme

A múlt hét végén a Tisza-párt elsöprő győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, így Magyar Péter kétharmados felhatalmással alakíthat majd kormányt. A 16 évig kormányzó Orbán Viktor távozása nagy mozgásokat generált a devizapiacokon is, ugyanis hétfőn a forint négyéves csúcsra menetelt az euróval és a dollárral szemben, az azóta nyilatkozó elemzők pedig bizakodóan értékelték a választási eredményeket és egy stabilabb gazdasági berendezkedést várnak az új kormánytól. A rekordrészvétel mellett zajló választás az interneten is nagy hullámokat keltett: a Google Trends adatai alapján a választásokat követően szabályosan felrobbant az újonnan megválasztott kormányfő iránti érdeklődés.

Földindulás a választáson: az interneten is látványos volt Magyar Péter győzelme
Üzent a strómanoknak Magyar Péter

"A fideszes vezetőknek és a strómanjaiknak üzenem: Hiába játsszátok el most a balettos kislányt és tesztek úgy, mintha mi se történt volna! Tudjuk, mit tettetek a szeretett hazánkkal és a magyar emberekkel. És egy percig se legyen kétségetek afelől, hogy “Ki mint vetett, azonképpen arat…” - írta ki Magyar Péter a Facebookra.

Elhárult a legfőbb akadály, pár év alatt eljuthat Magyarország az euróbevezetés kapujába

A Tisza Párt kétharmados választási győzelmével ismét aktuális témává vált Magyarországon az euró bevezetése. A politikai akarat és a lakossági támogatás adott, az euróövezeti csatlakozásnak azonban kemény makrogazdasági feltételei is vannak, melyek közül jelenleg Magyarország semmit sem teljesít. Az euróbevezetés makrogazdasági kritériumai kiterjednek az árakra, az árfolyamra, a költségvetésre és a jogrendszerre, a nemzetközi tapasztalatok alapján azonban hiteles elköteleződés esetén a folyamat 3-5 év alatt lezajlódhat. Az euróbevezetési folyamat előnyei ráadásul már út közben jelentkeznek, a hiteles és stabil gazdaságpolitika ugyanis egyaránt javíthatja az államháztartás, a vállalatok és a lakosság helyzetét is.

Elhárult a legfőbb akadály, pár év alatt eljuthat Magyarország az euróbevezetés kapujába
Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre

Azonnal megkezdődnek a közvetlen tárgyalások az Európai Bizottsággal arról, hogyan lehetne minél előbb felszabadítani a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Bár sokan elsősorban politikai döntésként keretezték a zárolásokat, az biztos, hogy kemény munka lesz a feloldáshoz szükséges feltételeknek jogilag és a gyakorlatban is eleget tenni. Ursula von der Leyen és az általa vezetett Európai Bizottság eddig minden fórumon azt jelezte, hogy tartani akarják magukat a határidőkhöz, és a pénteki személyes egyeztetés is egyelőre ezt igazolja.

Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre
Százmilliárdos ügyek a távozó kormány körül: három gyanús esetre figyelt fel a Tisza Párt kancellárja

"Az utolsó pillanatig próbálják szétlopni az állam vagyonát, elherdálni a közpénzt" - fogalmazott a Tanács Zoltán, a Tisza Párt kancellárja legújabb Facebook-posztjában, három súlyos állítást megfogalmazva a távozó adminisztrációval szemben.

Százmilliárdos ügyek a távozó kormány körül: három gyanús esetre figyelt fel a Tisza Párt kancellárja
Terták Elemér: Mi vár a Tisza-kormányra?

A választás előtt sokan még azok közül is kételkedtek a Tisza Párt győzelmében, akik változást szerettek volna: a kormányzati erőforrásokra épülő kampány, a választási rendszer torzulásai és a korábbi kétharmados győzelem emléke sokakban azt az érzést keltette, hogy kormányváltás aligha lehetséges. A választás eredménye azonban azt mutatta, hogy az elmúlt évek gazdasági stagnálása, az inflációs sokk, a közszolgáltatások romló állapota és az EU-val kiéleződő konfliktusok együtt olyan elégedetlenséget halmoztak fel, amely végül áttörte a politikai rendszer korábbi stabilitását. Az új kormány azonban nehéz gazdasági örökséget vesz át: magas költségvetési hiány, bizonytalan növekedési kilátások és az uniós források körüli viták egyszerre szűkítik a mozgásteret. A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy sikerül-e gyorsan hiteles költségvetési pályát felvázolni, hozzáférni a befagyasztott EU-forrásokhoz, és közben elkerülni az infláció és a finanszírozási kockázatok újbóli elszabadulását.

Terták Elemér: Mi vár a Tisza-kormányra?
Visszavonul a politikától az Orbán-kormány minisztere, Facebook-oldalát is törölte

Visszavonul a politikától, és a jövőben újra egyetemi oktatóként dolgozik Navracsics Tibor, miután vereséget szenvedett egyéni választókerületében az áprilisi országgyűlési választáson. A leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter ezzel betartja korábbi ígéretét - írta meg a Népszava.

Visszavonul a politikától az Orbán-kormány minisztere, Facebook-oldalát is törölte
Bejelentette Magyar Péter: nem a Karmelitában lesz a miniszterelnöki irodája

A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben – jelentette be Magyar Péter.

Bejelentette Magyar Péter: nem a Karmelitában lesz a miniszterelnöki irodája
Felérnek-e egy nyugdíjreformmal a Tisza vállalásai?

A Tisza Párt történelmi győzelmét követően a kétharmados felhatalmazással megalakuló új kormány végrehajthatja a párt választási programjában a nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében közzétett összes vállalását. Ezen vállalások szerint a Tisza-kormány mindent megtart, amit az előző kormányzat már beépített a nyugdíjrendszerbe, és efelett számos további intézkedést ígér. A kétrészes cikksorozat első részében azt  mutattam be, hogy elegendőek lehetnek ezek a vállalások ahhoz, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett megállítsák a nyugdíjasok elszegényedését és javítsák a rendszer méltányosságát. Ebben a cikkben pedig azt vizsgálom meg, hogy értelmezhetjük-e a Tisza Párt tervezett intézkedései egy érdemi nyugdíjreform fejezeteiként, és milyen lépések hiányozhatnak.

Felérnek-e egy nyugdíjreformmal a Tisza vállalásai?
Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek

A LIGA Szakszervezetek elnöke szerdán levélben kereste meg Magyar Pétert, a TISZA Párt elnökét. Az alakuló kormány miniszterelnökének gratulált az országgyűlési választásokon elért eredményéhez, és tanácsokat is csaolt az ügyben, hogyan alakítanák a munkavállalók helyzetét.

Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek
Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter
Megindultak a tárgyalások Varga Mihály és a Tisza-kormány közt

Kármán András a jegybankelnök, Varga Mihály meghívására ment el a Magyar Nemzeti Bankba, ahol a kormányváltás és az euró bevezetésének kedvező hatásairól beszélgettek. Rendszeres egyeztetésekben állapodtak meg, így egyelőre Magyar Péter korábbi várakozásainak megfelelően konstruktívnak mutatkozik a viszony.

Megindultak a tárgyalások Varga Mihály és a Tisza-kormány közt

