Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt

Jelentősen javult a hangulat a napokban a világ tőzsdéin, miután a befektetők egyre inkább abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között közeledés jöhet, ami enyhítheti a közel-keleti háború gazdasági kockázatait. Csúcsok dőltek a tőzsdéken az USA-ban és Ázsiában, valamint Európában is jó a hangulat. A BUX a választási utáni héten már két alkalommal is történelmi csúcsot döntött, mára azonban megérkezett a korrekció. Itthon a Mol árfolyamában látható jelentős elmozdulás, miután Magyar Péter bejelentette, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezérrel tárgyal ma, és elvárja, hogy a cég ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Az osztalékfizetésről viszont már döntöttek részvényesek múlt pénteken, ami komplikálja a helyzetet.