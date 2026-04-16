Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába

Megvan a Tisza-kormány oktatási minisztere
Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere. A politikai alakulat már felkérte a szakembert a posztra, aki a felkérést el is fogadta - írja a Telex, a Portfolio értesülésével összhangban.
Választás 2026: megérkeztek az urnák a világ 149 városából
A világ 149 városában leadott szavazatokat tartalmazó urnák hiánytalanul és biztonságban megérkeztek Magyarországra - közölte a Nemzeti Választási Iroda csütörtökön az MTI-vel.
Földindulás a választáson: az interneten is látványos volt Magyar Péter győzelme
A múlt hét végén a Tisza-párt elsöprő győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, így Magyar Péter kétharmados felhatalmással alakíthat majd kormányt. A 16 évig kormányzó Orbán Viktor távozása nagy mozgásokat generált a devizapiacokon is, ugyanis hétfőn a forint négyéves csúcsra menetelt az euróval és a dollárral szemben, az azóta nyilatkozó elemzők pedig bizakodóan értékelték a választási eredményeket és egy stabilabb gazdasági berendezkedést várnak az új kormánytól. A rekordrészvétel mellett zajló választás az interneten is nagy hullámokat keltett: a Google Trends adatai alapján a választásokat követően szabályosan felrobbant az újonnan megválasztott kormányfő iránti érdeklődés.
Üzent a strómanoknak Magyar Péter
"A fideszes vezetőknek és a strómanjaiknak üzenem: Hiába játsszátok el most a balettos kislányt és tesztek úgy, mintha mi se történt volna! Tudjuk, mit tettetek a szeretett hazánkkal és a magyar emberekkel. És egy percig se legyen kétségetek afelől, hogy “Ki mint vetett, azonképpen arat…” - írta ki Magyar Péter a Facebookra.
Elhárult a legfőbb akadály, pár év alatt eljuthat Magyarország az euróbevezetés kapujába
A Tisza Párt kétharmados választási győzelmével ismét aktuális témává vált Magyarországon az euró bevezetése. A politikai akarat és a lakossági támogatás adott, az euróövezeti csatlakozásnak azonban kemény makrogazdasági feltételei is vannak, melyek közül jelenleg Magyarország semmit sem teljesít. Az euróbevezetés makrogazdasági kritériumai kiterjednek az árakra, az árfolyamra, a költségvetésre és a jogrendszerre, a nemzetközi tapasztalatok alapján azonban hiteles elköteleződés esetén a folyamat 3-5 év alatt lezajlódhat. Az euróbevezetési folyamat előnyei ráadásul már út közben jelentkeznek, a hiteles és stabil gazdaságpolitika ugyanis egyaránt javíthatja az államháztartás, a vállalatok és a lakosság helyzetét is.
Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre
Azonnal megkezdődnek a közvetlen tárgyalások az Európai Bizottsággal arról, hogyan lehetne minél előbb felszabadítani a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Bár sokan elsősorban politikai döntésként keretezték a zárolásokat, az biztos, hogy kemény munka lesz a feloldáshoz szükséges feltételeknek jogilag és a gyakorlatban is eleget tenni. Ursula von der Leyen és az általa vezetett Európai Bizottság eddig minden fórumon azt jelezte, hogy tartani akarják magukat a határidőkhöz, és a pénteki személyes egyeztetés is egyelőre ezt igazolja.
Százmilliárdos ügyek a távozó kormány körül: három gyanús esetre figyelt fel a Tisza Párt kancellárja
"Az utolsó pillanatig próbálják szétlopni az állam vagyonát, elherdálni a közpénzt" - fogalmazott a Tanács Zoltán, a Tisza Párt kancellárja legújabb Facebook-posztjában, három súlyos állítást megfogalmazva a távozó adminisztrációval szemben.
Terták Elemér: Mi vár a Tisza-kormányra?
A választás előtt sokan még azok közül is kételkedtek a Tisza Párt győzelmében, akik változást szerettek volna: a kormányzati erőforrásokra épülő kampány, a választási rendszer torzulásai és a korábbi kétharmados győzelem emléke sokakban azt az érzést keltette, hogy kormányváltás aligha lehetséges. A választás eredménye azonban azt mutatta, hogy az elmúlt évek gazdasági stagnálása, az inflációs sokk, a közszolgáltatások romló állapota és az EU-val kiéleződő konfliktusok együtt olyan elégedetlenséget halmoztak fel, amely végül áttörte a politikai rendszer korábbi stabilitását. Az új kormány azonban nehéz gazdasági örökséget vesz át: magas költségvetési hiány, bizonytalan növekedési kilátások és az uniós források körüli viták egyszerre szűkítik a mozgásteret. A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy sikerül-e gyorsan hiteles költségvetési pályát felvázolni, hozzáférni a befagyasztott EU-forrásokhoz, és közben elkerülni az infláció és a finanszírozási kockázatok újbóli elszabadulását.
Visszavonul a politikától az Orbán-kormány minisztere, Facebook-oldalát is törölte
Visszavonul a politikától, és a jövőben újra egyetemi oktatóként dolgozik Navracsics Tibor, miután vereséget szenvedett egyéni választókerületében az áprilisi országgyűlési választáson. A leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter ezzel betartja korábbi ígéretét - írta meg a Népszava.
Bejelentette Magyar Péter: nem a Karmelitában lesz a miniszterelnöki irodája
A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben – jelentette be Magyar Péter.
Felérnek-e egy nyugdíjreformmal a Tisza vállalásai?
A Tisza Párt történelmi győzelmét követően a kétharmados felhatalmazással megalakuló új kormány végrehajthatja a párt választási programjában a nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében közzétett összes vállalását. Ezen vállalások szerint a Tisza-kormány mindent megtart, amit az előző kormányzat már beépített a nyugdíjrendszerbe, és efelett számos további intézkedést ígér. A kétrészes cikksorozat első részében azt mutattam be, hogy elegendőek lehetnek ezek a vállalások ahhoz, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett megállítsák a nyugdíjasok elszegényedését és javítsák a rendszer méltányosságát. Ebben a cikkben pedig azt vizsgálom meg, hogy értelmezhetjük-e a Tisza Párt tervezett intézkedései egy érdemi nyugdíjreform fejezeteiként, és milyen lépések hiányozhatnak.
Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek
A LIGA Szakszervezetek elnöke szerdán levélben kereste meg Magyar Pétert, a TISZA Párt elnökét. Az alakuló kormány miniszterelnökének gratulált az országgyűlési választásokon elért eredményéhez, és tanácsokat is csaolt az ügyben, hogyan alakítanák a munkavállalók helyzetét.
Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter
Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.
Megindultak a tárgyalások Varga Mihály és a Tisza-kormány közt
Kármán András a jegybankelnök, Varga Mihály meghívására ment el a Magyar Nemzeti Bankba, ahol a kormányváltás és az euró bevezetésének kedvező hatásairól beszélgettek. Rendszeres egyeztetésekben állapodtak meg, így egyelőre Magyar Péter korábbi várakozásainak megfelelően konstruktívnak mutatkozik a viszony.
Az orosz kémfőnök Ukrajna ellenállásának összeomlását várja: politikai cunamit jósol Európában
Szerinte közeleg a „béke”.
Háborús válság, csordaszellem és devizapiaci hullámvasút – Hova tegyük a pénzünket 2026-ban?
A Concorde vezérigazgató-helyettese szerint így néz ki egy válságálló portfólió.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Itt vannak a friss adatok.
Új részvény jelent meg a magyar tőzsdén, csengettek a BÉT-en
Egy hete indult a kereskedés.
Forradalmi innováció a BKK-nál: valós idejű adatok alapján időzítik a járatok indítását
A reptéri járatoknál bevált a tesztidőszakban a rendszer.
Pórul jártak az eladók: elszálltak az árak az állami program miatt, tömegével tűnnek el a vevők az eddigi kedvenc környékről
Egy év alatt átrendeződött Budapest ingatlanpiaci térképe, a XIII. kerület azonban verhetetlen maradt
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Kimerült a keret az Otthonfelújítási támogatásra! Mit hozhat helyette a TISZA programja?
A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése értelmében a keret kimerülése miatt Budapesten és további hét fejlettebb megyében felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehet
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!