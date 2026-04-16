Visszavonul a politikától az Orbán-kormány minisztere, Facebook-oldalát is törölte

Csütörtöki választási híreink itt olvashatók:

Navracsics Tibor korábban háromszor nyert egyéni körzetben, egyszer pedig listáról jutott be a parlamentbe. Az április 12-i választáson azonban Veszprém vármegye 3. számú országgyűlési választókerületében alulmaradt a Tisza Párt jelöltjével, Balatincz Péterrel szemben. A kormánypárti politikus a szavazatok 40,95 százalékát szerezte meg, míg ellenzéki kihívója 52,61 százalékot kapott.

A politikus hivatalos Facebook-oldala a választást követően elérhetetlenné vált.

Sajtófőnöke megerősítette, hogy a miniszter tartja a szavát: befejezi politikai karrierjét, és visszatér a katedrára. Navracsics Tibor az aktuális politikai helyzetről, valamint a kormánypártok vereségének okairól nem kívánt nyilatkozni. Helyette egy korábbi, februári interjújára hivatkozott, jelezve, hogy az abban elhangzottakat továbbra is fenntartja.

A tárcavezető még télen egyértelművé tette: azért nem kért helyet a pártlistán, mert közvetlenül a választók bizalmáért akart megküzdeni. Akkor úgy fogalmazott, hogy ha a helyiek nem kérnek belőle, az egyben azt is jelenti, hogy a magyar politika sem tart igényt a munkájára. A leköszönő miniszter korábban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktatott.

Várhatóan a jövőben ismét ezekben az intézményekben folytatja majd a tanítást.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor