2030-ig egy centet sem fizet Ukrajna a hitelezőinek

Ukrajna és hivatalos kétoldalú hitelezőinek egy csoportja megállapodott az adósságszolgálati kötelezettségek 2026 februárjától érvényes felfüggesztéséről. A lépéssel a felek a korábbi adósságkönnyítési egyezményeket hosszabbították meg.

Az ukrán pénzügyminisztérium közleménye szerint a megállapodás a szuverén és az államilag garantált adósságokra egyaránt vonatkozik. Az egyezmény a 2026 februárjától esedékes kifizetések felfüggesztését irányozza elő. A memorandum értelmében

a kamatfizetéseket és a tőketörlesztéseket 2030 februárjának végéig elhalasztják.

A döntés teljes mértékben összhangban van a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötött új programmal.

A megállapodást aláíró hitelezők között szerepel Kanada, Franciaország, Németország, Japán, Olaszország, Hollandia, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Dél-Korea.

Az ország dollárban denominált piaci kötvényeinek árfolyama pénteken emelkedett. A 2034-es lejáratú értékpapír 3 centes erősödést követően, névértékre vetítve dolláronként 63,34 centre drágult.

