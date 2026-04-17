LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.05%
TISZA
 
52.14%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
2030-ig egy centet sem fizet Ukrajna a hitelezőinek
Gazdaság

2030-ig egy centet sem fizet Ukrajna a hitelezőinek

Portfolio
Ukrajna és hivatalos kétoldalú hitelezőinek egy csoportja megállapodott az adósságszolgálati kötelezettségek 2026 februárjától érvényes felfüggesztéséről. A lépéssel a felek a korábbi adósságkönnyítési egyezményeket hosszabbították meg.

Az ukrán pénzügyminisztérium közleménye szerint a megállapodás a szuverén és az államilag garantált adósságokra egyaránt vonatkozik. Az egyezmény a 2026 februárjától esedékes kifizetések felfüggesztését irányozza elő. A memorandum értelmében

a kamatfizetéseket és a tőketörlesztéseket 2030 februárjának végéig elhalasztják.

A döntés teljes mértékben összhangban van a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötött új programmal.

A megállapodást aláíró hitelezők között szerepel Kanada, Franciaország, Németország, Japán, Olaszország, Hollandia, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Dél-Korea.

Az ország dollárban denominált piaci kötvényeinek árfolyama pénteken emelkedett. A 2034-es lejáratú értékpapír 3 centes erősödést követően, névértékre vetítve dolláronként 63,34 centre drágult.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

