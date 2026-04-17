LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
60 év után lépett a Nutella, ezt már sokan várták
Gazdaság

60 év után lépett a Nutella, ezt már sokan várták

Portfolio
A Ferrero több mint hatvan év után először bővíti új ízzel a Nutella termékcsaládját: az Egyesült Államokban megjelent a Nutella Peanut, amely a klasszikus mogyorókrémet a pörkölt földimogyoró ízével ötvözi - írta a Retail Detail.
A hónapok óta keringő pletykákat a Ferrero most hivatalosan is megerősítette. A kifejezetten az amerikai piacra készült Nutella Peanut 100 százalékban növényi alapú. A termék már az összes nagy tengerentúli kiskereskedelmi hálózatban elérhető, és a közösségi médiában is nagy népszerűségnek örvend.

Noah Szporn, a Ferrero North America kenhető termékek üzletágának vezető alelnöke egy sajtóközleményben elmondta, hogy a vásárlók évek óta kérték ezt az újítást. Megfogalmazása szerint a Nutella Peanut ugyanazt a jól ismert, krémes élményt nyújtja a fogyasztóknak, mint az eredeti változat, amelyet a pörkölt földimogyoró ízével egészítettek ki.

Egyelőre nem tudni, hogy a Ferrero a jövőben tervezi-e a termék bevezetését más piacokon is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

