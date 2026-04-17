60 év után lépett a Nutella, ezt már sokan várták

A hónapok óta keringő pletykákat a Ferrero most hivatalosan is megerősítette. A kifejezetten az amerikai piacra készült Nutella Peanut 100 százalékban növényi alapú. A termék már az összes nagy tengerentúli kiskereskedelmi hálózatban elérhető, és a közösségi médiában is nagy népszerűségnek örvend.

Noah Szporn, a Ferrero North America kenhető termékek üzletágának vezető alelnöke egy sajtóközleményben elmondta, hogy a vásárlók évek óta kérték ezt az újítást. Megfogalmazása szerint a Nutella Peanut ugyanazt a jól ismert, krémes élményt nyújtja a fogyasztóknak, mint az eredeti változat, amelyet a pörkölt földimogyoró ízével egészítettek ki.

Egyelőre nem tudni, hogy a Ferrero a jövőben tervezi-e a termék bevezetését más piacokon is.

