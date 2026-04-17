A harmadik billegő körzet is megfordult: 140 mandátumon a Tisza

Az utolsó, nyírbátori központú billegő körzetben Dr. Barna-Szabó Tímea, a Tisza jelöltje nem kis különbséggel fordított Dr. Simon Miklós Fideszes jelölttel szemben:

Barna-Szabó 24 831 szavazattal 47.91%-on végzett, Simon 23 713 szavazattal 45.75%-on.

A levélszavazatok és az átjelentkezések összeszámolása előtt a fideszes jelölt valamivel több, mint 170 vokssal vezetett.

A harmadik helyre a Mi Hazánk jelöltje, Paré Attila futott be 4,92%-kal.

