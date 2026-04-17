LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.05%
TISZA
 
52.14%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
A harmadik billegő körzet is megfordult: 140 mandátumon a Tisza
Gazdaság

Portfolio
100%-os feldolgozottság mellett a harmadik billegő körzetben, Szabolcs 6-ban is fordított a Tisza az NVI adatai szerint.

Az utolsó, nyírbátori központú billegő körzetben Dr. Barna-Szabó Tímea, a Tisza jelöltje nem kis különbséggel fordított Dr. Simon Miklós Fideszes jelölttel szemben:

Barna-Szabó 24 831 szavazattal 47.91%-on végzett, Simon 23 713 szavazattal 45.75%-on.

A levélszavazatok és az átjelentkezések összeszámolása előtt a fideszes jelölt valamivel több, mint 170 vokssal vezetett.

A harmadik helyre a Mi Hazánk jelöltje, Paré Attila futott be 4,92%-kal.

Még több Gazdaság

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility