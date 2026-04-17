LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Az IMF-től kaphat segítséget Venezuela
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) valószínűleg pénzügyi támogatási programot nyújt Venezuelának a dél-amerikai olajexportőr országgal való újbóli együttműködés keretében. Ezt Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója jelentette be pénteken Washingtonban.

Georgieva egy sajtótájékoztatón közölte, hogy a Valutaalap kész szakértői delegációt küldeni a venezuelai hatóságokhoz. Ugyanakkor határozottan hangsúlyozta, hogy a pénzügyi támogatásnak szigorú feltételei vannak.

A vezérigazgató szerint

Venezuela "rendkívül nehéz út" előtt áll a makrogazdasági és pénzügyi stabilitás helyreállítása terén.

Forrás: Reuters

Még több Gazdaság

Megszámolták a levélszavazatokat Pakson, fordított a Tisza

Munkaszüneti nap lehet december 24-e? Újra nekifutnak a népszavazásnak

Csányi Sándor: hajlandó vagyok több adót fizetni, de nem az eddig megszerzett vagyonomra

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: Magyar Péter elárulta, kulcsfontosságú tárgyalások indulnak meg péntek délután
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility