Az IMF-től kaphat segítséget Venezuela

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) valószínűleg pénzügyi támogatási programot nyújt Venezuelának a dél-amerikai olajexportőr országgal való újbóli együttműködés keretében. Ezt Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója jelentette be pénteken Washingtonban.

Georgieva egy sajtótájékoztatón közölte, hogy a Valutaalap kész szakértői delegációt küldeni a venezuelai hatóságokhoz. Ugyanakkor határozottan hangsúlyozta, hogy a pénzügyi támogatásnak szigorú feltételei vannak.

A vezérigazgató szerint

Venezuela "rendkívül nehéz út" előtt áll a makrogazdasági és pénzügyi stabilitás helyreállítása terén.

