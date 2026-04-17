Bréking: a Tisza-kormány dönthet a kamatstop és az árrésstop sorsáról!

Kivette a kormány a határidőt a kamatstop, az árrésstop és az üzemanyagok jövedéki adójáról szóló jogszabályokból, így mostantól majd az új kormány dönthet arról, meddig kívánja azokat fenntartani – derül ki a pénteki Magyar Közlönyből.

A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg a kormány 84/2026. számú kormányrendelete, mely több ponton is belenyúl a kamatstop és az árrésstop szabályozásába.

Ez a kormányrendelet a lakosságnak nyújtott jelzáloghitel-szerződéssel kapcsolatos, az élelmiszerárak csökkentése érdekében, a drogériai termékek árának csökkentése érdekében, valamint az üzemanyagok védett árának érdekében megtett intézkedések fenntartását szolgálja

- olvasható a rendeletben.

Az alábbi jogszabályok változnak:

Hatályát veszti a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „2026. június 30-ig” szövegrész. Ezzel az eredetileg június végéig fennálló kamatstop gyakorlatilag "nyílt végűvé" válik, majd az új kormány dönthet a sorsáról. Hatályát veszti az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet 9. §-a. Ez a passzus tartalmazta, hogy az élelmiszerek árrésstopja május 31-ig tart, vagyis itt sem kerül be új határidő, szabad kezet kap az új kormány. Ugyanez igaz a drogériai termékek árrésstopjára is, ahol hatályát veszti a 93/2025. (V. 8.) Korm. rendelet 7. §-a. Az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentése eredetileg május 1-én járt volna le, de most ezt is kivették az érintett jogszabályból.

A fentiek alapján

a kamatstop, az árrésstopok és az üzemanyagok jövedéki adója kapcsán majd a májusban felálló új kormánynak kell döntenie, mikor vezeti ki azokat.

Az árrésstop kapcsán a Tisza-kormány eleve lépéskényszerbe került volna a Fidesz által meghatározott határidő lejártakor. Az intézkedés azonnali kivezetése ugyanis növelte volna az inflációt, így a döntés valójában nem az, hogy megszüntetik-e, hanem az, hogy milyen ütemezésben vezetik ki. Korábban a Tisza Párt kérdésünkre elárulta, mit gondol erről az intézkedésről:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images