Bréking: a Tisza-kormány dönthet a kamatstop és az árrésstop sorsáról!

A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg a kormány 84/2026. számú kormányrendelete, mely több ponton is belenyúl a kamatstop és az árrésstop szabályozásába.
Ez a kormányrendelet a lakosságnak nyújtott jelzáloghitel-szerződéssel kapcsolatos, az élelmiszerárak csökkentése érdekében, a drogériai termékek árának csökkentése érdekében, valamint az üzemanyagok védett árának érdekében megtett intézkedések fenntartását szolgálja
- olvasható a rendeletben.
Az alábbi jogszabályok változnak:
- Hatályát veszti a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „2026. június 30-ig” szövegrész. Ezzel az eredetileg június végéig fennálló kamatstop gyakorlatilag "nyílt végűvé" válik, majd az új kormány dönthet a sorsáról.
- Hatályát veszti az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet 9. §-a. Ez a passzus tartalmazta, hogy az élelmiszerek árrésstopja május 31-ig tart, vagyis itt sem kerül be új határidő, szabad kezet kap az új kormány.
- Ugyanez igaz a drogériai termékek árrésstopjára is, ahol hatályát veszti a 93/2025. (V. 8.) Korm. rendelet 7. §-a.
- Az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentése eredetileg május 1-én járt volna le, de most ezt is kivették az érintett jogszabályból.
A fentiek alapján
a kamatstop, az árrésstopok és az üzemanyagok jövedéki adója kapcsán majd a májusban felálló új kormánynak kell döntenie, mikor vezeti ki azokat.
Az árrésstop kapcsán a Tisza-kormány eleve lépéskényszerbe került volna a Fidesz által meghatározott határidő lejártakor. Az intézkedés azonnali kivezetése ugyanis növelte volna az inflációt, így a döntés valójában nem az, hogy megszüntetik-e, hanem az, hogy milyen ütemezésben vezetik ki. Korábban a Tisza Párt kérdésünkre elárulta, mit gondol erről az intézkedésről:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
