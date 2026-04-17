Csányi Sándor: hajlandó vagyok több adót fizetni, de nem az eddig megszerzett vagyonomra

Csodálkozom, amikor a magyar milliárdosok már most üdvözlik a vagyonadó tervét, anélkül, hogy látnák a részleteket – mondta a Telexnek Csányi Sándor. Az OTP Bank elnöke kiemelte: hajlandó több adót fizetni, de azt nem tartaná igazságosnak, ha az elmúlt évtizedekben felépített vagyona után kellene most egyfajta különadót befizetnie.

Meglepett a Tisza Párt kétharmados győzelme. Előzetesen arra láttam esélyt, hogy a Fidesz elveszíti a választást és kis többséggel a Tisza alakíthat kormányt, de erre én sem gondoltam - mondta a Telexnek adott videóinterjúban pénteken Csányi Sándor.

Az OTP Bank és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke elmondta: a vasárnapi választás óta telefonon beszélt Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel, Magyar Péterrel még nem, de reméli, hogy hamarosan találkoznak. Hozzátette, hogy az új kormány minisztereivel is szívesen egyeztet, mivel azt gondolja, hogy vannak olyan tapasztalatai, melyeket meg tud osztani, illetve vannak olyan aktuális kérdések, melyeket tisztázni kell, ilyen például a magyar labdarúgás jövőbeli finanszírozása.

Kapitány Istvánt és Kármán Andrást régóta ismerem, jó választásnak tartom őket szakmailag és emberileg is

- jelentette ki a két miniszter-aspiránsról.

A Tisza Párt vagyonadóról szóló tervei kapcsán Csányi elmondta: csodálkozik, hogy egyes milliárdosok már most üdvözlik azt anélkül, hogy a részleteket, az adó struktúráját és mértékét ismernék.

Én ebben kevésbé vagyok megértő, elég sokat dolgoztam egész életemben, munkahelyeket teremtettem. Hajlandó vagyok magasabb adót fizetni én is, ha például azt mondják, hogy egy bizonyos összeghatár felett fizessek 15 vagy 20 százalékos személyi jövedelemadót. De indokolatlannak tartom most egyfajta különadóval sújtani azt a vagyont, amiért az ember az elmúlt évtizedekben megdolgozott, adót fizetett utána, munkahelyeket teremtett

- szögezte le.

