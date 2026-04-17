Csillag István: Költségvetési kiigazítás és demokrácia

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Ahhoz a felismeréshez, hogy a költségvetési hiány, a magas arányú államadósság mennyire nem exogén folyamatok eredménye, mennyire nem kiszámíthatatlan tényezők, véletlenül elkövetett gazdaságpolitikai hibák következménye, hanem legalább ennyire társadalmi-politikai meghatározottságú, egyszerre kellett új, politikai gazdaságtani tudományos közelítés és a régi állami szerepfelfogással szakító politikai bátorság. Másképpen fogalmazva: ahhoz a felismeréshez, hogy a fogyasztók úgy vásárolják a kormányokat és azok által kezdeményezett politikát: az alacsony adókat, vagy a bőkezű transzfereket, mint a gépkocsit, vagy a bútorokat, számítógépet nem volt elég a sokrétű elemzés, a politikai fellépés szükséges is volt.

Ettől az időszaktól számíthatjuk annak a közgazdaságtudományban, a szervezéselméletben, a közigazgatás tudományban egyre erőteljesebb irányzatnak a megjelenését, amely abból indul ki, hogy a tartós államháztartási hiány, a felszaporodó államadósság a II. Világháború utáni tömegfogyasztásra épülő ipari, majd posztindusztriális társadalmak következménye. A posztindusztriális korszakban kerül a kormányok gazdaságpolitikájának középpontjába a tartós deficit, az emiatt szükséges kiigazítás, miközben a munkanélküliség és az infláció közötti kényszerű választás (a Philips összefüggés) sem kerül le a napirendről. A 80’as években fedezik fel, hogy a fogyasztóképesség fenntartása, kiterjesztése érdekében az államok transzfer kiadásai 1960-tól megduplázódtak, mert a lakossági általános fogyasztóképesség megteremtéséhez nagyarányú beavatkozásra, jövedelemhelyettesítésre volt szükség az ehhez szükséges és elégséges jövedelemmel nem rendelkező rétegeknél. A transzferek: akár a munkanélküli segély, akár az időskori elszegényedés elleni nyugdíjrendszer és segélyezés, akár a gyermekneveléshez való hozzájárulás, akár a szociális problémagócok oldása, akár az egészségügyi ellátás költségeihez való hozzájárulás formájában merültek fel, szerves részévé váltak a kiadásoknak és ma már nem az állami vásárlások, beruházások, hanem a transzferek jelentik a stabilizáció és keresletpótlás legfőbb csatornáját. Már nem a stabilizációnál megszokott állami vásárlások, vagy az adócsökkentés, hanem a tartóssá, rögződötté vált transzfer-mechanizmusok miatt gyorsul fel az államháztartás kiadási oldalának a dinamikus növekedése, amit – szemben a vásárlások megállításával – egyszeri vágásokkal nem, csak szerkezeti beavatkozással[2] lehet csillapítani.

Túlfeszítené ennek az írásnak a kereteit a tartós államháztartási hiány kialakulásához vezető folyamatot elemző összes fontos írás bemutatása, ezért csak néhány – Magyarországra is vonatkoztatható megállapítást tartalmazó, ezért számunkra kiemelten fontos elemzést idézek. Ezek közül először a legátfogóbb, több korábbi írás eredményeit összefoglaló jellege miatt ma már klasszikusnak számító Alesina, Alberto és Perotti, Roberto[3] tanulmányára hivatkozom, amelyben a hiánynak hatféle okát különböztették meg. Írásuk az államháztartási hiány kialakulásához vezető okok nemzetközi irodalomban fellelhető alapos összefoglalója volt, amihez a mai napig alig tudnánk merőben új okokat hozzátenni. Az írás sorrendjében:

a fiskális illúzió (intertemporális korlát: jelen és jövő);

az intergenerációs újraelosztás (a mai generáció szavaz az adósságról);

kiszoritósdi, vagy stratégiai játszma az adóssággal (a politikai váltógazdaságot előre determinálni) most nálunk ez van soron;

a koalíciós kormányzás problémái („anyagháború” és késedelem);

regionális tagoltság és „közös legelő” problémái (közteher x project-zsákmány);

intézményi problémák (szabályok és rugalmasság).

Mindegyikre találunk példát a magyar államháztartási hiányhoz vezető okok között, de szinte valamennyi fejlett ország költségvetési problémájaként is említhetnénk ezeket. Ha csupán arra gondolunk, hogy a választók aligha képesek a mai nagyobb összegű segélyek/transzferek későbbi adóárát átlátni (ld. fiskális illúzió, vagy adótudatosság hiánya[4]), vagy az államadósság explicit és implicit megjelenésében testet öltő nyugdíjrendszerbeli, illetve fogyasztást ösztönző transzfer kiadásnövelő problémák következményeit átlátni (ld. államadósság elleni harc) képet alkothatunk a magyar helyzetről. A választási versenyben a versenytárs megbénítása a felgyülemlett államadósság eszközét használva is ismert hazánkban, hogy a hatalomra kerülő ellenzék ne követhesse saját választási céljait. (ld. 2002.évi magyar költségvetésben a Széchenyi terv kifizetéseinek „megelőlegezése”, vagy a 2. Gyurcsány-kormány ÁFA és SZJA csökkentéseinek következményei, vagy az Orbán-kormány hatalmas deficitet és Európa bajnok inflációt okozó vállalásai a 2022-es és a mostani választási kampányban.) A koalíciós kormányzás problémájára a magyarországi együtt kormányzó szocialista-liberális pártok vetélkedő céljai (ld. 13. havi nyugdíj és adócsökkentés) a legjobb példa. De hasonló módon találhatunk példát a regionális tagoltság miatti államháztartási hiányra is, az egyébként egységes szerkezetű Magyarországon pl. „Hol építsünk autópályát, vagy meddig menjen a 4. metró Budapesten kérdésében. Az intézményi problémák is csőstül jelentkeztek Magyarországon pl. a 2001-2002. kétéves „évelő” költségvetés.[5]

Az államháztartási hiány kialakulása, tartóssá válása és leküzdésére irányuló kormányzati beavatkozás: a kiigazítás nehézségei,[6] mint a modern államháztartás egyre gyötrőbb problémái az elmúlt két évtized gazdaságpolitikai, pénzügytani irodalmában nagyon sokféle új megközelítéssel, részletelemzéssel gazdagodtak, könyvtárnyi ma már az ezzel foglalkozó irodalom. A politikai intézményi, és a politikai gazdaságtani megközelítés kétségkívül új elemekkel gazdagította a költségvetési hiány kialakulására vonatkozó korábbi klasszikus irányzatokat. Különösen figyelemreméltóak Brander, A. és Drazen, A.[7] írásai, akik kapcsolatot tudtak kimutatni a még nem kellően megszilárdult („fiatal”) demokráciák politikai rendszere, a választók politikai tapasztalatlansága és a költségvetési hiány kialakulásának nagyobb kockázatai között. A rendkívül sokfelé ágazó, empirikus adatokat feldolgozó elemzések Magyarország szempontjából is érdekesek, ezekre már többször [8] felhívtam a figyelmet. Érdekesek Perssons, T. és Tabellini,G. elemzései[9] a választási rendszer (listás és egyéni), illetve a politikai berendezkedés (prezidenciális és többségi kormányzás) sajátosságai és a hiány újratermelődésére vonatkozó hajlam kapcsolatáról. Bemutatják, hogy

az arányos választási rendszerben, ill. többségi kormányzás esetében az állami kiadások 4‑5%-pontnyi GDP-vel magasabbak, mint többségi választás, illetve az elnöki rendszer esetében.

Igaz, az arányos rendszer nagyobb mértékben járul hozzá a politikai stabilitáshoz, azonban a költségvetési túlköltekezésben testet öltő hajlama miatt drágább is, hiszen többféle érdeket kell kiszolgálnia, mint a többségi választási rendszernek. Összefoglalóan: annyit bír el ennek az írásnak a terjedelme, hogy nagyobb a hajlam a fiatal, mint az érett demokráciákban a költségvetési deficitet eredményező gazdaságpolitika folytatására (a választók nem látják előre az ígéretek beváltásának a következményeit). Hasonlóan: a baloldali beállítottságú kormányok, illetve a több párt részvételével alakult koalíciók esetében, továbbá az egyéni és vegyes választókerületi, mint a tiszta listás, többségi választási rendszerekben, többségi kormányszerkezetben, mint az elnöki államformákban.

Érdemes rövid kitérőként annak is figyelmet szentelnünk, hogy ha a tartós költségvetési deficit inkább a tömegdemokráciákban (azok közül is inkább az ún. fiatal demokráciákban) fordul elő, akkor nem lehet-e, nem érdemes-e a deficit kialakulását megelőzni a demokratikus berendezkedés „módosításával”? Másképp fogalmazva: az ázsiai kis tigrisek gyors gazdasági növekedése a 70’-es és 80’as évtizedben arra is csábíthat (ld. Orbán Viktor és „jobbkeze” Matolcsy György valahai érdekes kijelentései), hogy a deficit kialakulása megelőzhető, ugyanakkor a gazdasági növekedés felgyorsítható „rendkívüli”: értsd nem demokratikus (illiberális???) intézményi viszonyok között.

Költségvetési deficit a választás évében és az azt megelőző évben, új és megállapodott demokráciákban. Forrás:Brender-Drazen(2004): i.m.

Ez a kérdés is rendkívüli élességgel került terítékre a szakirodalomban, amikor Barro ,R. vagy Przeworski A.[10], Rodrik D.[11] illetve Perssons T. és Tabellini G.[12] fejtették ki véleményüket a demokrácia, a gyors gazdasági növekedés és a hiány kapcsolatáról. Az évtizedes vitáról Aghion P. és Alesina A.valamint Trebbi F. [13] készítettek összefoglalót. Ebben felhasználva több, elméleti és empirikus adatokon, sok ország több évtizedes növekedési tendenciáit vizsgáló, soktényezős és idősoros elemzést, azt állapítják meg, hogy

az egy főre jutó GDP bizonyos szintjét meghaladva már csak fejlett demokráciát feltételezve tartható fenn a gazdasági növekedés gyors üteme, mivel a technológiai és intellektuális szempontból magasan fejlett szektorok növekedéséhez demokratikus viszonyok kellenek.

Emellett a piacra történő szabad be- (és ki-) lépés elengedhetetlen a gyors, szerkezetváltásban is testet öltő növekedéshez. Ennek a két elméletileg és empirikusan bizonyított megállapításnak egybecsengő következménye, hogy a fejlett és demokratikus intézményekkel rendelkező gazdaságok jobban és gyorsabban képesek növekedni. Az előzőekből következik, hogy aki növekedést akar, nem mondhat le a demokratikus intézményi berendezkedésről.

Még akkor sem, ha ennek nem kívánt mellékhatása: a költségvetési deficit ellen folyamatos küzdelmet kell folytatni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images