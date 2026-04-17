LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Donald Trump is bejelentést tett a Hormuzi-szorosról
Donald Trump amerikai elnök is megszólalt a Hormuzi-szoros megnyitásáról. Az USA első embere a Truth Social-ön jelentette be, hogy a szoros mindenki számára szabad az átjárásra, de az amerikai blokád az Iránnal folytatott tárgyalások végéig fennmarad.

Az elmúlt percekben Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását a tűzszünet időtartamára, most pedig Donald Trump, az USA elnöke is megszólalt.

A Hormuz-szoros teljesen nyitott, kész a forgalomra és a teljes átjárásra, de a tengeri blokád teljes erővel hatályban marad, amíg az Iránnal történő egyeztetéseink 100%-ban nem zárulnak le. Ez a folyamat nagyon gyorsan lezárulhat, mivel a legtöbb pontot már megtárgyaltuk

- írta a Truth Social-ön az USA első embere.

Trump posztjában azt is hangsúlyozta, hogy az amerikai blokád csak Iránt érinti negatívan, a tárgyalások előrehaladottsága miatt azonban ez sem biztos, hogy hosszú ideig marad.

Bár Irán és Donald Trump bejelentése valóban nem várt fordulatot hozhat az immár másfél hónapja tartó energiaválságban, fontos megjegyezni, hogy az intézkedés egyelőre még csak a tűzszünet időtartamára vonatkozik. Emellett Aragcsi külügyminiszter nem nyilatkozott arról sem, hogy Irán tervez-e bármilyen díjat szedni a kereskedőktől a Hormuzi-szoroson való áthaladásért,ami a korábban megszokottnál tartósan magasabb szállítási költségekhez és végső soron magasabb piaci árhoz vezetne a szoroson áthaladó energiahordozók esetében.

A NEMZETKÖZI ENERGIAELLÁTÁS HELYREÁLLÁSÁNAK REMÉNYE NAGY ZUHANÁST IDÉZETT ELŐ A KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ VILÁGPIACI ÁRÁBAN, VALAMINT NAGY RALIT INDÍTOTT EL A TŐZSDÉN IS.

A devizapiacok szintén élesen reagáltak a fordulatra: a dollár esni kezdett, a feltörekvő devizák - így például a forint is - pedig erősödni kezdtek.

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

