Donald Trump is bejelentést tett a Hormuzi-szorosról

Az elmúlt percekben Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását a tűzszünet időtartamára, most pedig Donald Trump, az USA elnöke is megszólalt.
A Hormuz-szoros teljesen nyitott, kész a forgalomra és a teljes átjárásra, de a tengeri blokád teljes erővel hatályban marad, amíg az Iránnal történő egyeztetéseink 100%-ban nem zárulnak le. Ez a folyamat nagyon gyorsan lezárulhat, mivel a legtöbb pontot már megtárgyaltuk
- írta a Truth Social-ön az USA első embere.
Trump posztjában azt is hangsúlyozta, hogy az amerikai blokád csak Iránt érinti negatívan, a tárgyalások előrehaladottsága miatt azonban ez sem biztos, hogy hosszú ideig marad.
Bár Irán és Donald Trump bejelentése valóban nem várt fordulatot hozhat az immár másfél hónapja tartó energiaválságban, fontos megjegyezni, hogy az intézkedés egyelőre még csak a tűzszünet időtartamára vonatkozik. Emellett Aragcsi külügyminiszter nem nyilatkozott arról sem, hogy Irán tervez-e bármilyen díjat szedni a kereskedőktől a Hormuzi-szoroson való áthaladásért,ami a korábban megszokottnál tartósan magasabb szállítási költségekhez és végső soron magasabb piaci árhoz vezetne a szoroson áthaladó energiahordozók esetében.
A NEMZETKÖZI ENERGIAELLÁTÁS HELYREÁLLÁSÁNAK REMÉNYE NAGY ZUHANÁST IDÉZETT ELŐ A KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ VILÁGPIACI ÁRÁBAN, VALAMINT NAGY RALIT INDÍTOTT EL A TŐZSDÉN IS.
A devizapiacok szintén élesen reagáltak a fordulatra: a dollár esni kezdett, a feltörekvő devizák - így például a forint is - pedig erősödni kezdtek.
