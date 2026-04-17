Döntött Nagy Márton: végleg visszavonul a politikától, a Facebook-oldalát is törölte

Pénteken reggel elérhetetlenné vált a nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldala. Az Index megtudta az NGM-től, hogy

Nagy Márton visszavonul a politikától.

A tárcavezető 2022 májusától gazdaságfejlesztési miniszter volt, jelenlegi tisztségét 2024 óta tölti be. A 2026-os országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP vereséget szenvedett, a győztes Tisza Párt kétharmados felhatalmazást kapott a választóktól.

Nagy Márton közgazdász, 1976-ban született Szolnokon. 1999-ben szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Dolgozott az Államadósság Kezelő Központnál, majd az ING Vagyonkezelőnél is. 2002-ben csatlakozott a Magyar Nemzeti Bankhoz, 2013-tól ügyvezető igazgató volt, 2015 és 2020 között pedig az MNB alelnökeként tevékenykedett.

2020 és 2022 között Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági főtanácsadójaként, miniszterelnöki megbízottként folytatta munkáját. 2022-ben kapott miniszteri rangot.

