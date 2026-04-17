Egy betonfal állította meg Magyarországot, a Tiszának kell megtalálni a megoldást

Nagyjából három-négy évvel ezelőtt véget ért az a növekedési modell, amely 2010-től meghatározta a magyar gazdaság pályáját. A dolgozók számának gyors és nagymértékű növelése másfél évtizede jogos társadalmi és gazdasági igény volt. A foglalkoztatás jelentősen nőtt, viszont a demográfiai korlátok miatt már nem folytatható a munkahelyek számának további emelése. Ráadásul a népesség ma már gyorsan csökken, így több embert már nehéz visszaterelni a munkaerőpiacra.
Mindezek miatt a foglalkoztatás már évek óta nem nő tovább. Ahogy elkezdett stagnálni a foglalkoztatás, úgy állította meg a magyar GDP növekedését A DEMOGRÁFIAI KORLÁT ÁTTÖRHETETLEN betonfalA.
De hogy jutottunk el idáig? Ahogy az alábbi ábrán látszik, 2010 és 2020 között jelentősen nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben a munkavállalási korú népesség azért esett csak kismértékben, mert a nyugdíjkorhatár nagyot nőtt. Ez volt az a tényező, ami stabilizálta a dolgozó népesség létszámát. Mostanra a korábbi 3,8 millió körüliről 4,6-4,7 millióra emelkedett a dolgozók száma, és ezzel a foglalkoztatás növekedésén alapuló gazdasági modell végéhez értünk.
Ugyanis már nem nagyon vannak olyan rétegek, akiket hadra lehetne fogni. A középiskolások és az egyetemisták nem jelentenek rendszerszintű megoldást, mint ahogy a korkedvezményes és rokkantsági nyugdíjasokat sem lehet visszaterelni a munka világába, illetve azokat az anyákat sem, akik épp a kisgyermekeikkel vannak otthon. (Ahogy a fenti ábrán látszik, ezeket a csoportokat levontuk a potenciálisan hadra foghatók közül, ez a zöld vonal.)
A következő években ráadásul a munkaképes korú népesség fogyása felgyorsul. Olyan évjáratok ("korévek") kerülnek közel a nyugdíjkorhatárhoz, akik 10-20 ezerrel még annál is többen vannak, mint azok, akik most vonulnak ki a munkaerőpiacról.
Mindez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés három alkotóeleméből (foglalkoztatás növekedése, tőke, termelékenység) egy végleg kiesett, ha nem számolunk a bevándorlással, a másik kettő pedig jelenleg nem igazán ad hozzá sokat a növekedéshez. Az elmúlt több mint három év stagnálása alapján így egyre inkább úgy tűnik, hogy a gazdaság egy tipikus növekedési csapdában találta magát. Ilyenkor bár a gazdaság nem esik vissza, de olyan tényezők sincsenek, amelyek érdemi bővülést generáljanak.
A csapda természete
A növekedéselmélet klasszikus, Solow-típusú felbontása szerint a gazdasági növekedés három fő tényezőből származik: a munkaerő bővüléséből, a tőkeállomány növekedéséből és a teljes tényezőtermelékenység emelkedéséből.
A felzárkózó gazdaságok kezdetben jellemzően extenzív növekedési pályán mozognak, ahol a kibocsátás bővülését főként a foglalkoztatás emelkedése és a tőke gyors felhalmozása hajtja. Ez a szakasz azonban korlátos, amit a szakirodalom gyakran a „middle income trap”, vagyis a közepes jövedelmi csapda fogalmával ír le. Barry Eichengreen szerint a közepes jövedelmi csapdát azok az országok kerülhetik el, amelyek a felzárkózás munka- és tőkevezérelt szakasza után időben át tudnak váltani egy innováció- és termelékenység-alapú növekedési modellre, különben a növekedés tartósan lelassul.
A korábbi, inputbővítésen alapuló növekedési források fokozatosan kimerülnek, miközben a termelékenység nem emelkedik elég gyorsan ahhoz, hogy átvegye a növekedés motorját. Pontosan ez történt az elmúlt években Magyarországon. A fejlett gazdaságok ezzel szemben döntően intenzív növekedési pályán mozognak, ahol a kibocsátás bővülését elsősorban a technológiai fejlődés és a humán tőke minőségi javulása határozza meg.
Ha – ahogy fent láttuk – a foglalkoztatás már nem bővíthető, akkor a növekedés kulcsa a termelékenység lehetne. A Tiszának elsősorban arra kell koncentrálnia, hogy a dolgozók minél nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek, minél jobb képzettséggel rendelkezzenek, hogy stabilabb és jobb munkahelyük legyen. Ebben a tekintetben pedig van hová fejlődnie Magyarországnak.
A fiatalok képzettségi szintje ugyanis EU-s összevetésben egyre nagyobb relatív lemaradást mutat. A 25 és 35 év közöttiek körében itthon 30% környékén stagnált a diplomások aránya az elmúlt 15 évben, miközben az Európai Unióban folyamatos emelkedést láthattunk. (Még úgy sem sikerült érdemben feljebb kapaszkodnunk, hogy az elmúlt években azok is megkapták a diplomájukat, akik nyelvvizsga hiánya miatt korábban nem.) Mindez egyben azt is jelenti, hogy amíg az unióban a fiatalok egyre nagyobb körének adatik meg a lehetőség, hogy jobb munkakörülmények között magasabb jövedelmet érjenek el, addig itthon továbbra is kevesebb mint egyharmaduknak van erre lehetősége.
Pedig a magas végzettség az alapja a jobb életnek. Amíg az egyetemet végzettek az országos átlagbér 1,7-szeresét kapják, addig a legalacsonyabb végzettségűeknek alig 60%-ával kell beérniük. Mindezek alapján nem csoda, hogy a szegénység is azokat a rétegeket sújtja, akik nem jártak hosszú ideig iskolába.
A magasabb végzettség nemcsak egyénileg, hanem össztársadalmilag is hasznos.
Az adatok azt mutatják, hogy a legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezők körében 20-30%-os a munkanélküliségi ráta, vagyis tízből két-három fő munkanélküli közülük. Ezzel szemben a főiskolai vagy egyetemi diplomások körében 2% alatt van a munkanélküliség, vagyis százból ketten állástalanok. A diplomások munkanélküliségi rátája extrém alacsony még válságos időkben is, miközben a képzettség nélküli (vagy alacsony képzettségű) dolgozók munkahelye mind a gazdaság ciklikus ingadozásának, mind a strukturális változásoknak kitett.
Így pedig már nem meglepő, hogy a magasabb bérszint és az alacsonyabb munkanélküliség a várható élettartamban is megmutatkozik. A diplomások ugyanis tovább élnek.
A társadalom képzettségének javítása persze nem megy egyik napról a másikra. A humán tőkébe való befektetés megtérülése hosszú évek kemény munkájával érhető csak el, de minél később kezdjük el, annál hosszabb ideig szenvedhet a gazdaság. Amíg ezek a reformok beérnek, addig az EU-pénzek kiszabadítása megtámogathatja a gazdaságot, miközben a kétharmados felhatalmazásnak köszönhetően az intézményi és befektetési környezet javítása is könnyebb, ami új beruházásokat indíthat el (hiszen ma már egyes ágazatokan éppen csak az amortizációt fedezik). A kiszámítható gazdaságpolitika olyan vállalatokat hozhat Magyarországra, amelyek a technológiai fejlődés élharcosai. A reformok hatására az állam terhei is csökkennek: a pozitív változások lefelé nyomhatják a kamatkörnyezetet és az adósság finanszírozási költségeit.
Mindez pedig elkezdheti javítani a termelékenységet, hogy aztán néhány év múlva egy jobb képzettségű társadalom tagjai végezhessenek olyan munkát, amely sokkal magasabb bér- és életszínvonalat nyúlt számukra, ami nemcsak gazdasági felzárkózást jelenthet, hanem a várható élettartam lemaradását is csökkentheti. Amikor mindez már nemcsak a magyar ablakokból, hanem külföldről is látszik, akkor akár sok kivándorolt honfitársunk el is gondolkodhat azon, hogy hazatérjen.
Hogy így lesz-e, azt még senki sem tudja.
De azt, hogy nincs más út a felzárkózáshoz, mindenki tudja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül magyar euró
Kármán András nyilatkozott.
Itt a teljes tűzszünet a Közel-Keleten, megszólalt Benjamin Netanjahu: Izrael marad Dél-Libanonban
Két fő követelése van Jeruzsálemnek.
Váratlan fordulat: fizetőssé tehetik a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, komoly csapás fenyegeti a piacokat
Felszólalt az amerikai olajipar.
Elárulta Donald Trump: napokon belül jöhet a következő béketárgyalás
Az elnök szerint nagyon közel van az alku.
Sürgős egyeztetés indult az amerikai vezetés és az energiaóriások között
Fókuszban a magas olajárak.
Döntöttek a széleskörű korlátozásról Spanyolországban
Feloldják az intézkedést.
Trumpnak nincs joga felébredni reggel és megfenyegetni egy országot! – Elszakadt a cérna a kontinens vezető hatalmánál
Tiszteletben kellene tartani mások szuverenitását a brazil elnök szerint.
Barátság kőolajvezeték: megszólaltak a szlovákok, itt az ultimátum
Addig nem hagyják jóvá a szankciós csomagot, amíg nem üzemelik be az olajvezetéket.
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!