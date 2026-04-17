Egy betonfal állította meg Magyarországot, a Tiszának kell megtalálni a megoldást

Nagy feladat áll a Tisza-kormány előtt. A magyar gazdaság évek óta képtelen a növekedésre, ami mögött – néhány ciklikus probléma mellett – egy súlyos strukturális ok húzódik: a foglalkoztatás emelésén alapuló gazdasági modell elérte a korlátait. Az új kormánynak ki kell találnia, hogyan nézzen ki az új növekedési modell, ugyanis félő, hogy egy olyan jövedelmi csapdában rekedt az ország, ahol bár nincs tartós recesszió, de a felzárkózás pillérei is hiányoznak.

Nagyjából három-négy évvel ezelőtt véget ért az a növekedési modell, amely 2010-től meghatározta a magyar gazdaság pályáját. A dolgozók számának gyors és nagymértékű növelése másfél évtizede jogos társadalmi és gazdasági igény volt. A foglalkoztatás jelentősen nőtt, viszont a demográfiai korlátok miatt már nem folytatható a munkahelyek számának további emelése. Ráadásul a népesség ma már gyorsan csökken, így több embert már nehéz visszaterelni a munkaerőpiacra.

Mindezek miatt a foglalkoztatás már évek óta nem nő tovább. Ahogy elkezdett stagnálni a foglalkoztatás, úgy állította meg a magyar GDP növekedését A DEMOGRÁFIAI KORLÁT ÁTTÖRHETETLEN betonfalA.

De hogy jutottunk el idáig? Ahogy az alábbi ábrán látszik, 2010 és 2020 között jelentősen nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben a munkavállalási korú népesség azért esett csak kismértékben, mert a nyugdíjkorhatár nagyot nőtt. Ez volt az a tényező, ami stabilizálta a dolgozó népesség létszámát. Mostanra a korábbi 3,8 millió körüliről 4,6-4,7 millióra emelkedett a dolgozók száma, és ezzel a foglalkoztatás növekedésén alapuló gazdasági modell végéhez értünk.

Ugyanis már nem nagyon vannak olyan rétegek, akiket hadra lehetne fogni. A középiskolások és az egyetemisták nem jelentenek rendszerszintű megoldást, mint ahogy a korkedvezményes és rokkantsági nyugdíjasokat sem lehet visszaterelni a munka világába, illetve azokat az anyákat sem, akik épp a kisgyermekeikkel vannak otthon. (Ahogy a fenti ábrán látszik, ezeket a csoportokat levontuk a potenciálisan hadra foghatók közül, ez a zöld vonal.)

A következő években ráadásul a munkaképes korú népesség fogyása felgyorsul. Olyan évjáratok ("korévek") kerülnek közel a nyugdíjkorhatárhoz, akik 10-20 ezerrel még annál is többen vannak, mint azok, akik most vonulnak ki a munkaerőpiacról.

Mindez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés három alkotóeleméből (foglalkoztatás növekedése, tőke, termelékenység) egy végleg kiesett, ha nem számolunk a bevándorlással, a másik kettő pedig jelenleg nem igazán ad hozzá sokat a növekedéshez. Az elmúlt több mint három év stagnálása alapján így egyre inkább úgy tűnik, hogy a gazdaság egy tipikus növekedési csapdában találta magát. Ilyenkor bár a gazdaság nem esik vissza, de olyan tényezők sincsenek, amelyek érdemi bővülést generáljanak.

A csapda természete

A növekedéselmélet klasszikus, Solow-típusú felbontása szerint a gazdasági növekedés három fő tényezőből származik: a munkaerő bővüléséből, a tőkeállomány növekedéséből és a teljes tényezőtermelékenység emelkedéséből.

A felzárkózó gazdaságok kezdetben jellemzően extenzív növekedési pályán mozognak, ahol a kibocsátás bővülését főként a foglalkoztatás emelkedése és a tőke gyors felhalmozása hajtja. Ez a szakasz azonban korlátos, amit a szakirodalom gyakran a „middle income trap”, vagyis a közepes jövedelmi csapda fogalmával ír le. Barry Eichengreen szerint a közepes jövedelmi csapdát azok az országok kerülhetik el, amelyek a felzárkózás munka- és tőkevezérelt szakasza után időben át tudnak váltani egy innováció- és termelékenység-alapú növekedési modellre, különben a növekedés tartósan lelassul.

A korábbi, inputbővítésen alapuló növekedési források fokozatosan kimerülnek, miközben a termelékenység nem emelkedik elég gyorsan ahhoz, hogy átvegye a növekedés motorját. Pontosan ez történt az elmúlt években Magyarországon. A fejlett gazdaságok ezzel szemben döntően intenzív növekedési pályán mozognak, ahol a kibocsátás bővülését elsősorban a technológiai fejlődés és a humán tőke minőségi javulása határozza meg.

Ha – ahogy fent láttuk – a foglalkoztatás már nem bővíthető, akkor a növekedés kulcsa a termelékenység lehetne. A Tiszának elsősorban arra kell koncentrálnia, hogy a dolgozók minél nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek, minél jobb képzettséggel rendelkezzenek, hogy stabilabb és jobb munkahelyük legyen. Ebben a tekintetben pedig van hová fejlődnie Magyarországnak.

A fiatalok képzettségi szintje ugyanis EU-s összevetésben egyre nagyobb relatív lemaradást mutat. A 25 és 35 év közöttiek körében itthon 30% környékén stagnált a diplomások aránya az elmúlt 15 évben, miközben az Európai Unióban folyamatos emelkedést láthattunk. (Még úgy sem sikerült érdemben feljebb kapaszkodnunk, hogy az elmúlt években azok is megkapták a diplomájukat, akik nyelvvizsga hiánya miatt korábban nem.) Mindez egyben azt is jelenti, hogy amíg az unióban a fiatalok egyre nagyobb körének adatik meg a lehetőség, hogy jobb munkakörülmények között magasabb jövedelmet érjenek el, addig itthon továbbra is kevesebb mint egyharmaduknak van erre lehetősége.

Pedig a magas végzettség az alapja a jobb életnek. Amíg az egyetemet végzettek az országos átlagbér 1,7-szeresét kapják, addig a legalacsonyabb végzettségűeknek alig 60%-ával kell beérniük. Mindezek alapján nem csoda, hogy a szegénység is azokat a rétegeket sújtja, akik nem jártak hosszú ideig iskolába.

A magasabb végzettség nemcsak egyénileg, hanem össztársadalmilag is hasznos.

Az adatok azt mutatják, hogy a legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezők körében 20-30%-os a munkanélküliségi ráta, vagyis tízből két-három fő munkanélküli közülük. Ezzel szemben a főiskolai vagy egyetemi diplomások körében 2% alatt van a munkanélküliség, vagyis százból ketten állástalanok. A diplomások munkanélküliségi rátája extrém alacsony még válságos időkben is, miközben a képzettség nélküli (vagy alacsony képzettségű) dolgozók munkahelye mind a gazdaság ciklikus ingadozásának, mind a strukturális változásoknak kitett.

Így pedig már nem meglepő, hogy a magasabb bérszint és az alacsonyabb munkanélküliség a várható élettartamban is megmutatkozik. A diplomások ugyanis tovább élnek.

A társadalom képzettségének javítása persze nem megy egyik napról a másikra. A humán tőkébe való befektetés megtérülése hosszú évek kemény munkájával érhető csak el, de minél később kezdjük el, annál hosszabb ideig szenvedhet a gazdaság. Amíg ezek a reformok beérnek, addig az EU-pénzek kiszabadítása megtámogathatja a gazdaságot, miközben a kétharmados felhatalmazásnak köszönhetően az intézményi és befektetési környezet javítása is könnyebb, ami új beruházásokat indíthat el (hiszen ma már egyes ágazatokan éppen csak az amortizációt fedezik). A kiszámítható gazdaságpolitika olyan vállalatokat hozhat Magyarországra, amelyek a technológiai fejlődés élharcosai. A reformok hatására az állam terhei is csökkennek: a pozitív változások lefelé nyomhatják a kamatkörnyezetet és az adósság finanszírozási költségeit.

Mindez pedig elkezdheti javítani a termelékenységet, hogy aztán néhány év múlva egy jobb képzettségű társadalom tagjai végezhessenek olyan munkát, amely sokkal magasabb bér- és életszínvonalat nyúlt számukra, ami nemcsak gazdasági felzárkózást jelenthet, hanem a várható élettartam lemaradását is csökkentheti. Amikor mindez már nemcsak a magyar ablakokból, hanem külföldről is látszik, akkor akár sok kivándorolt honfitársunk el is gondolkodhat azon, hogy hazatérjen.

Hogy így lesz-e, azt még senki sem tudja.

De azt, hogy nincs más út a felzárkózáshoz, mindenki tudja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images