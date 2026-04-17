Elesett a forgalom: kigyulladt jármű, balesetek és felújítások bénítják Magyarország legfontosabb útjait

Az M1-es autópályán mindkét irányban nehézkes a haladás. A főváros felé Tatánál, valamint a Tatabánya és az M0-s autóút közötti terelésnél is torlódnak a járművek. Ezen a szakaszon a külső sávban áll a sor, ezért a személyautóval közlekedőknek érdemes a belső sávot választaniuk. A Budapest felé tartókat érinti az is, hogy aszfaltozás miatt lezárták a teherforgalom elől a győri elkerülőnél lévő Arrabona pihenőhelyet.
A Hegyeshalom felé vezető oldalon, a győri szakaszon egy baleset, míg Lébény térségében útépítés miatt alakultak ki több kilométeres dugók.
Az M5-ös autópályán Újhartyánnál dolgoznak a szakemberek. A belső sávok lezárása miatt mindkét irányban, a határ és a főváros felé is torlódik a forgalom a 44-es és a 48-as kilométerszelvények között.
Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Kőröshegyi völgyhíd és Balatonendréd között kigyulladt egy jármű. Emiatt a 117-es kilométerszelvénynél a külső sávot lezárták.
Az M0-s autóúton szintén fennakadásokra kell készülni.
Az M31-es autópálya csomópontjában egy korábbi kamiontűz miatt jelenleg nem lehet rácsatlakozni az M0-s M5-ös felé vezető oldalára. A forgalmat az M3-as autópálya irányába terelik. Az eredeti útirányba a nagytarcsai csomópontban megfordulva lehet visszatérni. Az autóút keleti szektorában, Maglódnál egy szalagkorlátnak ütközött személyautó miatt zárták le a belső sávot az M3-as felé vezető oldalon.
Mindezek mellett Pest vármegyében, a Boldog felé vezető bekötőúton előreláthatólag péntekig félpályás útlezárás lassítja a közlekedést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
