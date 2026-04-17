LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.02%
TISZA
 
52.12%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
139
FIDESZ-KDNP
54
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Erzsébetváros is beáll a sorba: nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást
Gazdaság

Erzsébetváros is beáll a sorba: nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást

Portfolio
Függesszék fel a szolidaritási hozzájárulás beszedését az új kormány megalakulásáig – kérte Facebook-oldalán Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester. Ezzel a budapesti kerület beállt azoknak a településeknek a sorába, akik nem hajlandók befizetni a terhet az államkasszába.

Niedermüller szerint a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi formájában egy, az önkormányzatokat sújtó fideszes büntetőadó, ami törvénysértően működik. Az új kormány nemhiába tett ígéretet arra, hogy ezzel kapcsolatban is változás lesz. A kormány megalakulásáig azonban a településeknek még be kellene fizetniük az aktuális részletet, viszont a polgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről már az új kormánynak kell döntenie az önkormányzatokkal partnerségben.

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszerszerűen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

