Fojtogatja a válság a termelőket: ez az egyetlen kiút a gazdaságoknak

A mintegy 500 hektáron szántóföldi növénytermesztéssel és egy 250 egyedet számláló húsmarhaállománnyal foglalkozó gazdaság számára a legfőbb túlélési stratégiát az önellátás jelenti.
Az állatok takarmányigényét nagyrészt saját termelésből fedezik.
Erre szükség is van, hiszen a hagyományos szántóföldi kultúrákra – mint a kukorica, a búza és a napraforgó – épülő növénytermesztés ma már egyre kevésbé jövedelmező. A térség gyenge minőségű, alacsony aranykorona-értékű földjei eleve több törődést igényelnének.
A műtrágya árának négyszeresére ugrása azonban szinte kigazdálkodhatatlan terhet jelent a termelőknek. Ezt a nehézséget csak tetézi a csapadékhiány és a hőstressz.
Kisesné Éva, a gazdaság vezetője szerint a termés mennyisége ugyan még elfogadható volt, a minősége azonban jócskán elmaradt a várttól. Például idén nem sikerült malmi minőségű búzát előállítani, a helyzetet pedig a rendkívül alacsony felvásárlási árak is tovább súlyosbították.
Ezzel szemben az állattenyésztés jóval kedvezőbb képet mutat.
A húsmarhaágazat bevételi szempontból jelenleg jól kompenzálja a növénytermesztés bizonytalanságait. A bikaborjakat például a korábbinál magasabb áron tudták értékesíteni. A zavartalan működéshez a következetes járványvédelem is hozzájárul. A gazdaság sikeresen pályázott olyan biztonságnövelő fejlesztésekre, mint a fertőtlenítő rendszerek és a modern beléptetési infrastruktúra kiépítése. Ugyanakkor ezek a beruházások jelentős előfinanszírozást igényelnek, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben komoly kihívást jelent.
A mindennapi működés legkritikusabb pontja egyértelműen a munkaerőhiány.
Hiába biztosított a modern géppark és a megfelelő munkakörülmény, szinte lehetetlen kellő szaktudással és jó hozzáállással rendelkező embert találni. Márpedig a mai gépesített mezőgazdaság elengedhetetlenül megköveteli az alapvető műszaki ismereteket. A napi operatív feladatok jelentős része így továbbra is a családtagokra hárul. Bár a generációváltás már elindult, és a fiatalok is kiveszik a részüket a munkából, a növekvő adminisztrációs és szervezési terhek folyamatos alkalmazkodást igényelnek.
