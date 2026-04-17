LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.95%
TISZA
 
52.07%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Fojtogatja a válság a termelőket: ez az egyetlen kiút a gazdaságoknak
Gazdaság

Fojtogatja a válság a termelőket: ez az egyetlen kiút a gazdaságoknak

agrarszektor.hu
Kedvezőtlen piaci környezet, egekbe szökő költségek, szélsőséges időjárás és súlyos munkaerőhiány fenyegeti a magyar gazdálkodók mindennapjait. Egy Somlójenő térségében működő családi gazdaság példája jól mutatja a jelenlegi helyzetet. Míg a gyenge adottságú földeken a növénytermesztés egyre kiszámíthatatlanabb, a húsmarhatartás átmeneti stabilitást jelenthet. A megfelelő munkaerő megtalálása és a fejlesztések finanszírozása azonban folyamatos küzdelmet követel - jelentette az Agrárszektor.

A mintegy 500 hektáron szántóföldi növénytermesztéssel és egy 250 egyedet számláló húsmarhaállománnyal foglalkozó gazdaság számára a legfőbb túlélési stratégiát az önellátás jelenti.

Az állatok takarmányigényét nagyrészt saját termelésből fedezik.

Erre szükség is van, hiszen a hagyományos szántóföldi kultúrákra – mint a kukorica, a búza és a napraforgó – épülő növénytermesztés ma már egyre kevésbé jövedelmező. A térség gyenge minőségű, alacsony aranykorona-értékű földjei eleve több törődést igényelnének.

A műtrágya árának négyszeresére ugrása azonban szinte kigazdálkodhatatlan terhet jelent a termelőknek. Ezt a nehézséget csak tetézi a csapadékhiány és a hőstressz.

Kisesné Éva, a gazdaság vezetője szerint a termés mennyisége ugyan még elfogadható volt, a minősége azonban jócskán elmaradt a várttól. Például idén nem sikerült malmi minőségű búzát előállítani, a helyzetet pedig a rendkívül alacsony felvásárlási árak is tovább súlyosbították.

Ezzel szemben az állattenyésztés jóval kedvezőbb képet mutat.

A húsmarhaágazat bevételi szempontból jelenleg jól kompenzálja a növénytermesztés bizonytalanságait. A bikaborjakat például a korábbinál magasabb áron tudták értékesíteni. A zavartalan működéshez a következetes járványvédelem is hozzájárul. A gazdaság sikeresen pályázott olyan biztonságnövelő fejlesztésekre, mint a fertőtlenítő rendszerek és a modern beléptetési infrastruktúra kiépítése. Ugyanakkor ezek a beruházások jelentős előfinanszírozást igényelnek, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben komoly kihívást jelent.

A mindennapi működés legkritikusabb pontja egyértelműen a munkaerőhiány.

Hiába biztosított a modern géppark és a megfelelő munkakörülmény, szinte lehetetlen kellő szaktudással és jó hozzáállással rendelkező embert találni. Márpedig a mai gépesített mezőgazdaság elengedhetetlenül megköveteli az alapvető műszaki ismereteket. A napi operatív feladatok jelentős része így továbbra is a családtagokra hárul. Bár a generációváltás már elindult, és a fiatalok is kiveszik a részüket a munkából, a növekvő adminisztrációs és szervezési terhek folyamatos alkalmazkodást igényelnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

