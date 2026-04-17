LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Hamarosan megszólal Magyar Péter
Magyar Péter péntek délelőtt az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélést követően sajtótájékoztatót tart. Az eseményről élőben tudósítunk.

A Tisza részéről a megbeszélésen részt vesz: Magyar Péter, Bujdosó Andrea, Melléthei-Barna Márton, Velkey György László.

Magyar Péter, a Tisza elnöke és delegációja 9.45-kor érkezik az Országházba. A tárgyalások helyszíne a főemeleten, az Apponyi Albert teremben lesz (58-as tárgyaló) - közölte a párt.

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

