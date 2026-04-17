Harmadik ország – második prioritás?

Négy év folyamatos stagnálás és dekonjunktúra következményeként a munkaerőpiaci statisztikák is elkezdték egyértelműen jelezni a piaci helyzet negatív trendjeit. A korábbi válságokkal és nehezebb gazdasági időszakokkal ellentétben lassabban jelent meg a számokban a romlás: a legtöbb munkáltató a korábbi tapasztalataiból kiindulva a lehető legkésőbbi időpontig igyekezett megtartani dolgozóit.
A kapacitások túltervezése és az állományok mesterséges, megrendelési állomány által nem indokolt megtartása azonban 2026-ra fenntarthatatlanná vált, amit már a statisztikák is tükröznek. A munkanélküliségi ráta enyhe, de folyamatos romlásban van, 4,9% körüli értéket ért el napjainkra, ami tíz éve nem látott magasságot jelent. A foglalkoztatottak száma mindeközben 60-70.000 fővel csökkent egy év alatt, tehát elmondható, hogy trendfordulót látunk.
Bár az EU-tagállamok átlagát véve továbbra is kedvezőnek tűnik a helyzet, a negatív folyamatok már egyértelműen azonosíthatóak.
A valós hatásokat azonban érdemes az országos mellett regionális, vagy akár lokális szinten is értékelni. A csökkenést ugyanis jelentősen ellensúlyozzák a felemelkedőben lévő régiók munkaerőigényei – ezek nélkül az összkép még kedvezőtlenebb. Kiemelkedik ezek közül is Debrecen, ahol immár nem csak a nagyvállalatok – BMW, CATL – tömegtoborzásai futnak, ezzel párhuzamosan, és a gazdaságfejlődési fázisoknak megfelelően megjelentek az őket kiszolgáló beszállítók, logisztikai- és szolgáltatócégek is.
Ebben a helyzetben néhány évvel ezelőtt sok vállalat a harmadik országbeli foglalkoztatás irányába fordult volna, azonban a munkaerőpiac és a gazdasági helyzet sokkal komplexebb képet mutat: a kockázatok nőttek, és ezzel párhuzamosan a helyi munkaerőhöz való hozzáférés lehetősége is átalakult. Egyértelmű, hogy a következő időszak fókuszában a foglalkoztatás visszaállításának és az igények biztosításának összehangolása kell, hogy álljon – szem előtt tartva a magyar munkavállalók érdekeit.
Határtalan munkavállalás, határozott korlátok
A harmadik országbeli foglalkoztatás felfutása 2023-2024-ben csúcsosodott ki: szinte minden magyar vállalat felmérte a lehetőségeit ilyen téren. A szabályozás azóta sokat szigorodott, de nem csupán a jogi környezet változásának következménye, hogy az érdeklődés és a külföldről várt munkaerő-utánpótlás mértéke jelentősen csökkent.
Amennyiben a fő okokat szeretnénk összegezni, az alábbi adottságokat mindenképp meg kell említeni:
- kiszámíthatatlan megrendelésállomány és a gazdasági fellendülés hiánya: a nem-EU-s munkavállalók foglalkoztatását nyugodtan tekinthetjük egy középtávon megtérülő beruházásnak, melynek megtérülését a belépő költségek és az amortizációs lehetőségek döntően befolyásolják. A termelővállalatok előrejelzései azonban instabilak, a munkaerő kiterheltsége nehezen tervezhető 24 vagy 36 hónapra, ami a fix költségek megtérülését bizonytalanítja el.
- Jogszabályi bizonytalanságok: az elmúlt másfél évben számos alkalommal módosult, jellemzően szigorodott a szabályozói környezet, miközben a teljes leállítás veszélye is ott volt a levegőben. Nem csoda, ha a vállalatok kivárásra kezdtek játszani, amit a politikai trendek is erősítettek. Az ESG és egyéb elvárások megjelenésével a nemzetközi cégek sok esetben magasabb elvárásokat kezdtek támasztani a szolgáltatói piacon, mint amit a kedvezményezett cégek biztosítani tudnak.
- A szakképzett munkaerő elérési korlátai: a gazdasági szerkezet átalakulása és a technológiai modernizáció miatt nem csak a betanított munkakörökben lenne igény utánpótlásra. A végzettségek és a képesítések honosítása azonban problematikus, amelyet helyi programokkal, oktatási-munkaerőpiaci együttműködésekkel lehetne orvosolni.
- Szabályozói korlátok: első körben a legtöbben a kékgalléros munkakörök esetén gondolnak harmadik országbeli dolgozókra, azonban a tudatosan erősített szolgáltatószektor is megszenvedi a szabályozás egyes részeit. Nem csak a szellemi pozíciók betöltése, de a Magyarországon tanuló egyetemisták gyakorlat utáni foglalkoztatása is jelentős korlátokba ütközik, így nehéz stabil és megbízható utánpótlásbázisként tekinteni a lehetőségre – miközben a felsőoktatás nemzetközi integrációja potenciálisan a magyar oktatást is erősíti.
- Méretproblémák: nagyvállalati méret fölött ez a foglalkoztatási forma megfelelő környezetben jól tervezhető és méretezhető. A kis- és középvállalkozások esetén azonban a számtalan elvárás és adminisztrációs teher komolyabb kihívásokat okoz. Pont abban a gazdasági szegmensben, amely versenyképességét fejleszteni szükséges, és jelenleg nehezen veszi fel a versenyt a multinacionális cégek juttatási szintjével és munkáltatói márkaerejével.
Több olyan trend határozza meg tehát a harmadik országbeli foglalkoztatás kérdéskörét, amely a jelen gazdasági helyzetben egyértelműen rontja a versenyképességet. Amennyiben belevesszük azt, hogy – jelen szabályozás mellett – 3-4 hónap is eltelik a munkába állásig, kijelenthetjük, hogy a magyar munkavállalókra komoly szüksége lesz a cégeknek a következő időszakban.
Helyben vagyunk
Legutóbb a 2020-as évek előtti, a két válság közti fellendülési időszakban tapasztalható érdeklődés várható tehát a magyar dolgozók iránt, a csökkenő foglalkoztatottság pedig azt mutatja, hogy elviekben alapozhat a gazdaság a hazai humánerőforrásra. Önmagában azonban az elérhető munkavállalók számának emelkedése nem oldja meg a vállalatok nehézségeit anélkül, hogy az időközben lezajlott változásokat sikeresen reagálnának:
- Regionalitás: nagyon komoly, többszörös különbségek alakultak ki a régiók között, a korábban munkaerőforrásoknak számító területeken új beruházások Az autó- és akkumulátoripari termelőüzemek toborzási zónái időközben összeértek, és mélyen benyúlnak egymásba.
- Generációváltás: az új generációk megjelenésével a néhány éve még sikeresen működő csatornák hatékonysága visszaesett, azonban azokra továbbra is szükség van. A költséghatékony és eredményes toborzás ma kizárólag többcsatornás szerkezetben, megfelelő adatok és elemzések birtokában működőképes.
- Magyar toborzási csatornák leépülése: nagyvállalati igények harmadik országbeli dolgozókkal való lefedése 2-3 éves időtávon csökkentette a fluktuációt, így a toborzási igényeket is – mindez igaz a munkaerőközvetítő- és kölcsönző cégekre is. Utóbbiak esetén ráadásul sokan túlhangsúlyozták a nem-EU dolgozókat, és a szükséges minimumra szorították a hazai toborzást. Ebből a szempontból most előnyben lehetnek azok a vállalatok, amelyek kizárólag magyar munkavállalóval dolgoz(hat)tak: nem veszett el, sőt, frissült a korábbi tudás.
- Társadalmi mobilitás: míg korábban csak magasabb szintű szellemi pozíciók esetén zajlott országos toborzása egy-egy cégnek, ez a vonal egyre inkább közelíti, sőt, eléri az operatív munkaköröket. Ahogy a harmadik országbeliek esetén elfogadottá vált a szállásoltatás, úgy erősödött a cégek nyitottsága az akár állandó, akár hétközbeni elhelyezés biztosítására, illetve egyre gyakoribb az országon belüli relokációs támogatás is.
- Tartalékok: a magyar munkaerőpiac tartalékainak egy részét az elmúlt évek vállalati költségcsökkentései miatt is egyre fókuszáltabban próbálja elérni a piac. A diákfoglalkoztatás, vagy a megváltozott munkaképességűek alkalmazása a rugalmasság és erőforrás mellett is költségcsökkentési potenciállal bírt. A következő időszakban az alulképzettek, vagy lokálisan átképezhetők is fókuszba kerülhetnek, amely azonban egy komplexebb kihívás a vállalatok számára.
- Új vállalatok és kultúrák megjelenése: az újonnan betelepülő, vagy ismeretlenebb, jellemzően keleti kultúrájú cégek meg kell, hogy fizessék az ismeretlenségből adódó felárat, azonban pont ez az ismeretlenség vezethet az első időszakban nagyobb fluktuációhoz is. Így egy magasabb bérigényű csoport jelenik meg a piacon, amely egyre feljebb hajtja a fizetési elvárásokat, mielőtt „visszatalál” a számára megfelelő szervezetbe.
A harc a magyar munkavállalókért egészen biztosan erősödni fog 2026-ban.
Az azonban már most látszik, hogy a régiókon átívelő toborzási zónák át fogják szabni a korábbi játékszabályokat, és ehhez minden piaci szereplőnek alkalmazkodnia kell. A gazdaság és a fogyasztás újraindításához azonban elengedhetetlen lesz, hogy a foglalkoztatottság újra növekedési pályára álljon, összehangolva a vállalati igények változásaival.
A címlapkép illusztráció.
