Hatalmas bejelentést tett Irán: mindenki számára megnyílik a Hormuzi-szoros

Nagy bejelentést tett a mai nap folyamán Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. A diplomata egyértelműen kijelentette, hogy
az [amerikai-iráni] tűzszünet fennmaradó időtartamára a Hormuzi-szoros átjárását minden kereskedelmi hajó számára teljesen megnyitották.
Iran’s Foreign Minister Araghchi: Passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire.— FinancialJuice (@financialjuice) April 17, 2026
Bár a bejelentés valóban nem várt fordulatot hozhat az immár másfél hónapja tartó energiaválságban, fontos megjegyezni, hogy az engedmény egyelőre még csak a tűzszünet időtartamára vonatkozik. Emellett Aragcsi külügyminiszter nem nyilatkozott arról sem, hogy Irán tervez-e bármilyen díjat szedni a kereskedőktől a Hormuzi-szoroson való áthaladásért, ami a korábban megszokottnál tartósan magasabb szállítási költségekhez és végső soron magasabb piaci árhoz vezetne a szoroson áthaladó energiahordozók esetében.
Összességében tehát a globális energiaellátás helyreállása körüli kérdőjelek még nem oszlottak el teljesen, a korlátok tényleges enyhülését majd a hajóforgalmi adatok fogják megmutatni.
A hírre kedvezően reagáltak a globális piacok: a dollár gyengülni kezdett, míg feltörekvő devizák - így a forint is - gyors erősödésbe kezdett. A tőzsdék szintén pozitívan reagáltak a hírekre.
Az olaj világpiaci ára mintegy 10 százalékot zuhant a bejelentést követő percekben, de hasonló mozgás látszik a gázárakban is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
