LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Hatalmas bejelentést tett Irán: mindenki számára megnyílik a Hormuzi-szoros
Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a tűzszünet hátralévő idejére minden kereskedelmi hajó számára teljesen megnyitották a Hormuzi-szoros átjárását.

Nagy bejelentést tett a mai nap folyamán Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. A diplomata egyértelműen kijelentette, hogy

az [amerikai-iráni] tűzszünet fennmaradó időtartamára a Hormuzi-szoros átjárását minden kereskedelmi hajó számára teljesen megnyitották.

Bár a bejelentés valóban nem várt fordulatot hozhat az immár másfél hónapja tartó energiaválságban, fontos megjegyezni, hogy az engedmény egyelőre még csak a tűzszünet időtartamára vonatkozik. Emellett Aragcsi külügyminiszter nem nyilatkozott arról sem, hogy Irán tervez-e bármilyen díjat szedni a kereskedőktől a Hormuzi-szoroson való áthaladásért, ami a korábban megszokottnál tartósan magasabb szállítási költségekhez és végső soron magasabb piaci árhoz vezetne a szoroson áthaladó energiahordozók esetében.

Még több Gazdaság

Összességében tehát a globális energiaellátás helyreállása körüli kérdőjelek még nem oszlottak el teljesen, a korlátok tényleges enyhülését majd a hajóforgalmi adatok fogják megmutatni.

A hírre kedvezően reagáltak a globális piacok: a dollár gyengülni kezdett, míg feltörekvő devizák - így a forint is - gyors erősödésbe kezdett. A tőzsdék szintén pozitívan reagáltak a hírekre.

Az olaj világpiaci ára mintegy 10 százalékot zuhant a bejelentést követő percekben, de hasonló mozgás látszik a gázárakban is.

A piaci reakciókat alábbi cikkeinkben lehet követni:

Kapcsolódó cikkünk

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility