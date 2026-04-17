LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Itt kell bejelenteni a kormányzati dokumentumok megsemmisítését
Gazdaság

Itt kell bejelenteni a kormányzati dokumentumok megsemmisítését

Portfolio
Magyar Péter, leendő miniszterelnök elmondta, hogy a hozzájuk eljutott értesülések szerint minisztériumokban és állami intézményekben dokumentumokat semmisítenek meg. A Tisza Párt létrehozott egy felületet, ahol az iratok megsemmisítése és akár a megsemmisítés előtt álló iratok névtelenül, biztonságosan feltölthetőek. A Tisza Párt minden érintettet ennek megtételére buzdít.

Egy Facebook videóban szólalt meg Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke. Elmondta, hogy több olyan értesülése is eljutott a Tisza Párthoz, ami szerint dokumentumokat semmisítenek meg minisztériumokban, állami intézményekben.

Magyar Péter szerint ezzel a cél a bizonyítékok eltüntetése, a magyar állam megkárosítása és a későbbi nyomozási tevékenység ellehetetlenítését is jelenthetik.

Arra buzdít a leendő miniszterelnök, hogy az iratok törvénytelen megsemmisítését tagadják meg.

A Tisza Párt létrehozott egy felületet, ahol az iratok megsemmisítése bejelenthető. Az iratok a megsemmisítés előtt fel is tölthetőek. A beköldés névtelen, anonim módon történik.

Internet cím: magyartisza.hu/stopdaralas

Email: stopdaralas@magyartisza.hu

