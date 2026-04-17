Itt kell bejelenteni a kormányzati dokumentumok megsemmisítését

Magyar Péter, leendő miniszterelnök elmondta, hogy a hozzájuk eljutott értesülések szerint minisztériumokban és állami intézményekben dokumentumokat semmisítenek meg. A Tisza Párt létrehozott egy felületet, ahol az iratok megsemmisítése és akár a megsemmisítés előtt álló iratok névtelenül, biztonságosan feltölthetőek. A Tisza Párt minden érintettet ennek megtételére buzdít.

Magyar Péter szerint ezzel a cél a bizonyítékok eltüntetése, a magyar állam megkárosítása és a későbbi nyomozási tevékenység ellehetetlenítését is jelenthetik.

Arra buzdít a leendő miniszterelnök, hogy az iratok törvénytelen megsemmisítését tagadják meg.

A Tisza Párt létrehozott egy felületet, ahol az iratok megsemmisítése bejelenthető. Az iratok a megsemmisítés előtt fel is tölthetőek. A beköldés névtelen, anonim módon történik.

Internet cím: magyartisza.hu/stopdaralas

Email: stopdaralas@magyartisza.hu

