LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére
Gazdaság

Kiderült, miért hizlal a kenyér még akkor is, ha szigorúan figyelünk a kalóriákra

Japán kutatók egereken mutatták ki, hogy a búzalisztből készült kenyér fogyasztása még azonos kalóriabevitel mellett is a testsúly és a zsírtömeg növekedéséhez vezethet. Ennek oka, hogy az anyagcsere a zsírraktározás irányába tolódik el - írta meg a Science Alert.

Az Osaka Metropolitan University kutatócsoportja arra kereste a választ, hogyan járulnak hozzá a szénhidrátok – különösen a búzaliszt – a súlygyarapodáshoz. Mindezt a kalóriabeviteltől függetlenül vizsgálták. Bár a táplálkozástudományban régóta téma a kenyér és a szénhidrátok hizlaló hatása, a háttérben zajló anyagcsere-folyamatokat eddig kevésbé elemezték részletesen.

A kísérlet során a laboratóriumi egerek a szokásos rágcsálótáp, a kenyér, a sült búzaliszt és a sült rizsliszt között választhattak. Az állatok testsúlyát és energiafelhasználását nyugalmi és aktív állapotban egyaránt folyamatosan nyomon követték. Emellett a vérmintákból megvizsgálták a hormonok, a vércukor és az anyagcseretermékek szintjét, valamint elemezték a máj génkifejeződését is.

Az eredmények szerint az egerek egyértelműen előnyben részesítették a szénhidrátban gazdag táplálékot a standard táppal szemben. Ez a testsúly növekedéséhez és a zsírszövet gyarapodásához vezetett, különösen a hímek esetében. A kutatók megállapították, hogy a változásokat nem a túlevés vagy a mozgáshiány okozta, hanem maga az elfogyasztott élelmiszer.

A búzalisztes étrendnél ugyanis az összesített energiafelhasználás csökkent, miközben a szénhidrátokat zsírrá alakító gének aktiválódtak.

Még több Gazdaság

Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

OTP Elemzési Központ: Rengeteg pozitív hatása lesz az euró bevezetésének

Fontos megfigyelés, hogy amikor a búzalisztes csoportnál visszaállították az eredeti tápot, a súlygyarapodás megállt. Ekkor az anyagcsere-változások is visszafordultak. Ez arra utal, hogy a hatás közvetlenül a búzaalapú élelmiszerek fogyasztásához köthető.

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a súlygyarapodás nem feltétlenül búzaspecifikus hatás. Sokkal inkább a szénhidrátok iránti erős preferencia és az ahhoz társuló anyagcsere-változások következménye - mondta Macumura Sigenobu, a kutatás vezetője.

A vizsgálat korlátja, hogy egereken zajlott, így az eredmények nem ültethetők át közvetlenül az emberekre.

Ennek ellenére hasonló folyamatok valószínűsíthetők. A kutatócsoport következő lépésként humán klinikai vizsgálatokat tervez. Azt is fel szeretnék tárni, hogy a teljes kiőrlésű gabonák, a rosttartalom, illetve a fehérjékkel és zsírokkal való kombinálás hogyan befolyásolja a szénhidrát-anyagcsere válaszreakcióit. Ezenkívül az élelmiszer-feldolgozási módszerek és az étkezés időzítésének szerepét is vizsgálnák. A tanulmány a Molecular Nutrition & Food Research folyóiratban jelent meg.

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Itt a felmentősereg, amely csendben a magyar benzinpiac segítségére siet
