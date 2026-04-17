Kongatja a vészharangot az IMF: ha ezt a szarvashibát újra elköveti Európa, annak pillanatokon belül megfizethetjük az árát

Európa az olaj- és gázimporttól való függősége miatt különösen kiszolgáltatott a Hormuzi-szoros lezárása óta tartó áremelkedésnek. Ez a kulcsfontosságú szállítási útvonal az amerikai–izraeli támadások, illetve az Irán által a közel-keleti energetikai infrastruktúra ellen indított válaszcsapások nyomán vált járhatatlanná. Az Európai Bizottság ennek hatására lehetővé kívánta tenni a tagállamok számára, hogy
több közpénzt fordítsanak a vállalkozások üzemanyag- és műtrágyaköltségeinek enyhítésére.
Alfred Kammer, az IMF európai részlegének vezetője a Reutersnek nyilatkozva kijelentette, hogy a magasabb árak segítenek csökkenteni a keresletet és helyreállítani a piaci egyensúlyt. A szóban forgó európai intézkedések nagy része azonban éppen ezt az árjelzést gyengíti. A szakember szerint, ha a kormányok mégis beavatkoznak, a legszegényebb háztartásokra kellene összpontosítaniuk. A mindenkit érintő, általános támogatások ugyanis jellemzően a magasabb jövedelmű, több energiát fogyasztó rétegeknek kedveznek.
Kammer konkrét számokkal is alátámasztotta álláspontját. Az orosz energiaválság idején az európai kormányok átlagosan a GDP 2,5 százalékát költötték kompenzációs intézkedésekre, ám ezek 70-80 százaléka célzatlan volt. Ha a támogatásokat kizárólag a társadalom alsó 40 százalékának nyújtották volna, a költségek mindössze a GDP 0,9 százalékát tették volna ki. Az IMF éppen ezért célzott, egyösszegű transzfereket javasol a rászoruló háztartások megsegítésére.
Az IMF emellett azt is hangsúlyozta, hogy minden ilyen intézkedéshez egyértelmű kivezetési határidőt kell rendelni. Kammer megjegyezte, hogy egyes országokban még mindig érvényben vannak az előző válság idején bevezetett "átmeneti" intézkedések, ami egyértelműen túl hosszú idő. A költségvetési fegyelem megőrzése már csak azért is kulcsfontosságú, mert az európai államokra jelentős terhek várnak a jövőben. Az IMF becslései szerint a védelmi kiadások, az elöregedő társadalmak, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszerek finanszírozása 2040-re a GDP mintegy 5 százalékát kitevő többletkiadást jelent majd.
A politikusokra ugyanakkor hatalmas nyomás nehezedik a választók részéről. A lakosság ugyanis a 2020-as koronavírus-járvány és a 2022-es orosz energiaválság óta szinte minden krízishelyzetben automatikusan állami segítségre számít.
Forrás: Reuters
