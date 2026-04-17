Lemondott a Közmédia Kuratóriumának egyik tagja

Dr. Silhavy Máté Tibor lemondott a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumában betöltött tagi megbízatásáról, lemondó nyilatkozatát az Országgyűlés elnökének is elküldte. A Telexhez eljuttatott levelében a vasárnapi választási eredményt történelmi léptékűnek nevezte, amely szerinte egyértelmű üzenet:
a magyar társadalom rendszerszintű változást követel.
Silhavy jelezte, hogy a leendő miniszterelnök személyesen kérte a lemondására, és ő a felhívásnak eleget tett.
Levelében úgy fogalmazott, hogy a hazai közszolgálati médiaszolgáltatás jelenlegi formájában nem felel meg a törvényi előírásoknak és a nemzetközi sztenderdeknek,
így nem érdemes a magyar adófizetők támogatására. Szerinte az intézményrendszer, a szerkesztési alapelvek és a finanszírozás radikális átalakítása is elkerülhetetlen. A távozó kuratóriumi tag egyúttal arra kérte a többi közjogi tisztségviselőt, hogy ne dugják homokba a fejüket, és adjanak teret a társadalom által megkövetelt változásnak.
A lemondás annak a folyamatnak a része, amely Magyar Péter vasárnapi győzelmi beszéde után indult el, a Tisza Párt elnöke elszámoltatást ígért, és lemondásra szólított fel több közjogi méltóságot, köztük Sulyok Tamás államfőt. Magyar szerdán a közmédia élő műsoraiban is megjelent, és közölte, hogy kormányra kerülésük után átmenetileg leállítják a közmédia hírszolgáltatását. Ugyanezen a napon az MTVA Kunigunda utcai központjában állománygyűlést tartott Németh Zsolt hírigazgató, ezt követően pedig információk szerint mintegy száz közmédiás dolgozó küldött levelet Papp Dániel MTVA-vezérnek és Altorjai Anita Duna-vezérigazgatónak, amelyben az MTI pártatlan hírszolgáltatásának visszaállítását követelik.
