Lemondott a Közmédia Kuratóriumának egyik tagja

Lemondott a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának egyik tagja, dr. Silhavy Máté Tibor, aki szerint a vasárnapi választási eredmény egyértelmű üzenet: a magyar társadalom rendszerszintű változást követel, a közszolgálati média jelenlegi formájában pedig nem érdemes a magyar adófizetők támogatására. A távozó kuratóriumi tag a többi közjogi tisztségviselőt is arra szólította fel, hogy adjanak teret a halaszthatatlan változásnak.

Dr. Silhavy Máté Tibor lemondott a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumában betöltött tagi megbízatásáról, lemondó nyilatkozatát az Országgyűlés elnökének is elküldte. A Telexhez eljuttatott levelében a vasárnapi választási eredményt történelmi léptékűnek nevezte, amely szerinte egyértelmű üzenet:

a magyar társadalom rendszerszintű változást követel.

Silhavy jelezte, hogy a leendő miniszterelnök személyesen kérte a lemondására, és ő a felhívásnak eleget tett.

Levelében úgy fogalmazott, hogy a hazai közszolgálati médiaszolgáltatás jelenlegi formájában nem felel meg a törvényi előírásoknak és a nemzetközi sztenderdeknek,

így nem érdemes a magyar adófizetők támogatására. Szerinte az intézményrendszer, a szerkesztési alapelvek és a finanszírozás radikális átalakítása is elkerülhetetlen. A távozó kuratóriumi tag egyúttal arra kérte a többi közjogi tisztségviselőt, hogy ne dugják homokba a fejüket, és adjanak teret a társadalom által megkövetelt változásnak.

A lemondás annak a folyamatnak a része, amely Magyar Péter vasárnapi győzelmi beszéde után indult el, a Tisza Párt elnöke elszámoltatást ígért, és lemondásra szólított fel több közjogi méltóságot, köztük Sulyok Tamás államfőt. Magyar szerdán a közmédia élő műsoraiban is megjelent, és közölte, hogy kormányra kerülésük után átmenetileg leállítják a közmédia hírszolgáltatását. Ugyanezen a napon az MTVA Kunigunda utcai központjában állománygyűlést tartott Németh Zsolt hírigazgató, ezt követően pedig információk szerint mintegy száz közmédiás dolgozó küldött levelet Papp Dániel MTVA-vezérnek és Altorjai Anita Duna-vezérigazgatónak, amelyben az MTI pártatlan hírszolgáltatásának visszaállítását követelik.

