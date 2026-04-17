LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Lemondott a Közmédia Kuratóriumának egyik tagja
Lemondott a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának egyik tagja, dr. Silhavy Máté Tibor, aki szerint a vasárnapi választási eredmény egyértelmű üzenet: a magyar társadalom rendszerszintű változást követel, a közszolgálati média jelenlegi formájában pedig nem érdemes a magyar adófizetők támogatására. A távozó kuratóriumi tag a többi közjogi tisztségviselőt is arra szólította fel, hogy adjanak teret a halaszthatatlan változásnak.

Dr. Silhavy Máté Tibor lemondott a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumában betöltött tagi megbízatásáról, lemondó nyilatkozatát az Országgyűlés elnökének is elküldte. A Telexhez eljuttatott levelében a vasárnapi választási eredményt történelmi léptékűnek nevezte, amely szerinte egyértelmű üzenet:

a magyar társadalom rendszerszintű változást követel.

Silhavy jelezte, hogy a leendő miniszterelnök személyesen kérte a lemondására, és ő a felhívásnak eleget tett.

Levelében úgy fogalmazott, hogy a hazai közszolgálati médiaszolgáltatás jelenlegi formájában nem felel meg a törvényi előírásoknak és a nemzetközi sztenderdeknek,

Választás 2026: ma összeülnek a pártok a parlamentben

Török Gábor: nem a Fidesz bukott nagyot, hanem a Tisza nyert óriásit

Kongatja a vészharangot az IMF: ha ezt a szarvashibát újra elköveti Európa, annak pillanatokon belül megfizethetjük az árát

így nem érdemes a magyar adófizetők támogatására. Szerinte az intézményrendszer, a szerkesztési alapelvek és a finanszírozás radikális átalakítása is elkerülhetetlen. A távozó kuratóriumi tag egyúttal arra kérte a többi közjogi tisztségviselőt, hogy ne dugják homokba a fejüket, és adjanak teret a társadalom által megkövetelt változásnak.

A lemondás annak a folyamatnak a része, amely Magyar Péter vasárnapi győzelmi beszéde után indult el, a Tisza Párt elnöke elszámoltatást ígért, és lemondásra szólított fel több közjogi méltóságot, köztük Sulyok Tamás államfőt. Magyar szerdán a közmédia élő műsoraiban is megjelent, és közölte, hogy kormányra kerülésük után átmenetileg leállítják a közmédia hírszolgáltatását. Ugyanezen a napon az MTVA Kunigunda utcai központjában állománygyűlést tartott Németh Zsolt hírigazgató, ezt követően pedig információk szerint mintegy száz közmédiás dolgozó küldött levelet Papp Dániel MTVA-vezérnek és Altorjai Anita Duna-vezérigazgatónak, amelyben az MTI pártatlan hírszolgáltatásának visszaállítását követelik.

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Ez is érdekelhet
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után
Itt a felmentősereg, amely csendben a magyar benzinpiac segítségére siet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility