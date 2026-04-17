Magyar Péter a Parlamentben tárgyal - Hamarosan érkeznek a bejelentések

Magyar Péter péntek délelőtt az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélést követően sajtótájékoztatót tart. Az eseményről élőben tudósítunk.

A Tisza részéről a megbeszélésen részt vesz: Magyar Péter, Bujdosó Andrea, Melléthei-Barna Márton, Velkey György László.

Magyar Péter, a Tisza elnöke és delegációja 9.45-kor érkezik az Országházba. A tárgyalások helyszíne a főemeleten, az Apponyi Albert teremben lesz (58-as tárgyaló) - közölte a párt.

Ezt megelőzően a leendő miniszterelnök 10 órakor megérkezett a Parlamentbe, bement a bizottsági ülés termébe és köszöntötte a képviselőket, mind a Fidesz, mind a Mi Hazánk részéről.

Magyar Péter az ülés előtt élő adásban arról beszélt,

másképpen szeretnének működni, mint az előző kormánytöbbség.

Szeretnénk meghallgatni a Mi Hazánk képviselőit, a KDNP képviselőit és az egykor volt fiatal, egykor demokraták szövetségének a képviselőit” – fejtette ki a politikus a bizottsági helyek kiosztása kapcsán.

Tegnap a Telexen megjelent, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a Tisza oktatási minisztere. Magyar erről azt mondta, „eddig is igyekeztek transzparensen eljárni, és ezután is így fognak”. Konkrét információkat ők fognak majd megosztani a kormány tagjaival kapcsolatban - írja a Telex.

Ezt követően az egyeztetés zárt ajtók mögött zajlik.

