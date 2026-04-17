Magyar Péter a Parlamentben tárgyalt, itt vannak a bejelentések

Magyar Péter péntek délelőtt az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélést követően sajtótájékoztatót tart. Az eseményről élőben tudósítunk. A leendő miniszterelnök már a parlament alakuló ülésén letenné az esküt. 20 parlamenti bizottságot javasolt a Tisza Párt. Ma délután 5 órakor érkezik Budapestre az Európai Bizottság küldöttsége.

A Tisza részéről a megbeszélésen részt vesz: Magyar Péter, Bujdosó Andrea, Melléthei-Barna Márton, Velkey György László.

Magyar Péter, a Tisza elnöke és delegációja 9.45-kor érkezik az Országházba. A tárgyalások helyszíne a főemeleten, az Apponyi Albert teremben lesz (58-as tárgyaló) - közölte a párt.

Ezt megelőzően a leendő miniszterelnök 10 órakor megérkezett a Parlamentbe, bement a bizottsági ülés termébe és köszöntötte a képviselőket, mind a Fidesz, mind a Mi Hazánk részéről.

Mi másképp szeretnénk eljárni, mint eddig - jelezte a sajtótájékoztatón Magyar Péter.

Látszik a parlamenti alelnökök számánál, hogy változás lesz - húzta alá a leendő miniszterelnök.

Azt javasolta a Tisza, hogy annak ellenére, hogy rosszabb eredményt ért el az ellenzék, mindegyik pártnak lesz alelnöke az országgyűlésben.

20 bizottságot javasol a Tisza, a mindenkori kormányzati struktúrához kell igazodnia a bizottságoknak.

Az alakuló parlamenti ülésről is egyeztettek a politikusok. Az alakuló ülésen eddig sosem került sor a miniszterelnök megválasztására. Mi azt szeretnénk, hogy minél gyorsabban megalakuljon a kormány - mondta.

Az eskütétel napjára szeretnénk egy nagy országos nyilvános gyűlést szervezni a Kossuth térre

- jelezte.

Szombaton vagy vasárnap legyen a parlamentben a beiktatási ceremónia, ami után lehet megtartani a párt által tervezett ünnepélyt - tette hozzá. Ezt a javaslatot a frakciók elfogadták.

Ha megtörténik a május 9-i hétvégén a miniszterelnök megválasztása, akkor a lehető legrövidebb időn belül megválasztják a minisztereket, még a következő héten - jelezte Magyar Péter, ez Gulyás Gergely kérése volt a Fidesz nevében.

A nemzeti bankból elrabolt vagyon kivizsgálására lesz eseti bizottság, a Mi Hazánk javaslatát megfogadta a Tisza Párt.

Megkapták az Országhyűléstől, hogy eddig milyen képviselői és frakció juttatások voltak, volt hogy 10 millió forintot kaptak a politikusok egy hónapban. Sok-sok 10 milliárd forint ment el, nem a fizetésekre, hanem az egyéb juttatásokra - ismertette. Elmondása szerint ezek a tízmillió forintok a Fidesz esetében bementek a frakcióhoz a képviselőktől, és onnan pedig a párthoz.

Kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy ma 5 órakor érkezik Budapestre az Európai Bizottság delegációja. A Bizottság részéről Ursula von der Leyen bizottsági elnök kabinetfőnöke lesz jelen, a leendő kormány részéről Magyar Péter is ott lesz, valamint többek között Orbán Anita. A tárgyalások még holnap is tartani fognak, majd ezt követően forródróton lesznek

Amikor első alkalommal megyek Brüsszelbe, akkor várhatóan alá tudom már írni az átfogó megállapodást

- vetítette előre.

Előzmények

Magyar Péter az ülés előtt élő adásban arról beszélt,

másképpen szeretnének működni, mint az előző kormánytöbbség.

Szeretnénk meghallgatni a Mi Hazánk képviselőit, a KDNP képviselőit és az egykor volt fiatal, egykor demokraták szövetségének a képviselőit” – fejtette ki a politikus a bizottsági helyek kiosztása kapcsán.

Tegnap a Telexen megjelent, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a Tisza oktatási minisztere. Magyar erről azt mondta, „eddig is igyekeztek transzparensen eljárni, és ezután is így fognak”. Konkrét információkat ők fognak majd megosztani a kormány tagjaival kapcsolatban - írja a Telex.

Ezt követően az egyeztetés zárt ajtók mögött zajlik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert