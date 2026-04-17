LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Magyar Péter: még nem született döntés az oktatási és kulturális miniszter személyéről
Gazdaság

Magyar Péter: még nem született döntés az oktatási és kulturális miniszter személyéről

Ma megkezdődtek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások a Országházban. Magyar Péter, a vasárnapi választásokon kétharmados többséget szerző Tisza párt elnöke a tárgyalások előtt a folyosón rövid beszédet tartott, melynek egyik fontos üzenete az volt: az oktatási és kulturális miniszter személyéről még nem született döntés. Az elnök cáfolta azt az értesülést, hogy eldőlt volna, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere.

Magyar Péter kifejtette, hogy "az egyeztetések mellet zajlik természetesen a Tisza-kormány tagjainak összeállítása, folyamatos egyeztetésben vagyok én is és a kollégák is a leendő miniszterekkel és államtitkárokkal" Hozzátette:

Jó pár név ismert már a Tisza vezető szakértői közül, és gondolom nem okozunk meglepetést azzal, hogy sokukból miniszter lesz a Tisza-kormányban.

Elöljáróban azonban megjegyezte, hogy "tegnap a Telex kiszivárogtatott egy nevet, látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok az interneten. Én azt szeretném nektek mondani, hogy eddig is igyekeztünk transzparensen eljárni, és ezután is így fogunk. (…) Bárkiről is legyen szó, szeretnék mindenkit megkérni a "verbális lincselés" leállítására, főleg, ha tisztességes emberekről van szó – mondta, majd leszögezte:

Hogy konkrét legyek, az oktatási és kulturális (miniszteri - a szerk.) pozícióért több jelölt is van jelenleg is, és nem született végleges döntés. A jövő héten több miniszteri pozícióval kapcsolatban is bejelentést fogok tenni. De végül is a felhatalmazás és a felelősség a miénk, személy szerint az enyém is, úgyhogy bizalmat, türelmet és békességet szeretnék kérni.

Ugyanakkor az elnök azt nem cáfolta, hogy Rubovszky neve is felmerült-e vagy sem a pozícióra.  A szakember jelentős hazai és nemzetközi oktatási tapasztalattal rendelkezik. Éveken át tanított a fővárosi Móricz Zsigmond Gimnáziumban és a Kodály Zoltán Kórusiskolában. Egy évtizeden keresztül nyelvvizsgáztatóként is tevékenykedett. 

A Tisza Párt oktatási programja mélyreható reformokat irányoz elő. Legfontosabb ígéreteik közé tartozik egy önálló oktatási minisztérium felállítása és a Klebelsberg Központ jelenlegi formájának megszüntetése. Továbbá célul tűzték ki az iskolák, valamint a pedagógusok szakmai autonómiájának és szabadságának visszaállítását.

