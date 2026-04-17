LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Magyar Péter: Nagy Márton azt mondta Kármán Andrásnak, hogy a jelenlegi hiánycél nem tartható
Gazdaság

Magyar Péter: Nagy Márton azt mondta Kármán Andrásnak, hogy a jelenlegi hiánycél nem tartható

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A költségvetés helyzetének felmérése folyamatban van, az átadás-átvétel után derülhet ki, pontosan milyen állapotban van a büdzsé - válaszolta a Portfolio érdeklődésére Magyar Péter az Országgyűlésben. A leendő miniszterelnök azt is mondta, hogy Kármán András találkozott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel is, aki arról tájékoztatta őt, hogy a legutóbb 5%-ra emelt hiánycél a jelen keretek között nem tartható. A Tisza Párt első embere fontos üzenetet is megfogalmazott, ami a befektetők számára jelzésértékű a költségvetés kapcsán.

Magyar Péter a Parlamentben a bejutott pártok képviselőivel egyeztetett a bizottsági helyekről, felállásről, az Országgyűlésről. Ezt követően tartott sajtótájékoztatót, ahol a Portfolio a költségvetési ügyekről kérdezte. Érdeklődésünkre kifejtette: elindult az átadás átvétel, Kármán András egyeztetett Nagy Mártonnal és Szijjártó Péterrel is felvette a kapcsolatot, és minden leendő miniszter megteszi hasonlóan a kapcsolatfelvételt.

A költségvetés helyzetét akkor fogjuk látni, amikor odaérünk

- mondta. Azt már látjuk, hogy 1990 óta nem volt olyan magas a hiány az első negyedévben, mint idén - tette hozzá. Magyar Péter szerint "brutális, hogy a tervezett éves hiány 80%-a összejött". A költségvetés aktuális helyzetéről épp ma jelent meg elemzésünk:

Nagy Márton elmondása szerint, amit Kármán Andrásnak mondott, a jelenlegi kormány pontosan tudja, hogy ha semmi nem történik, akkor nem tartható a jelenlegi 5%-os GDP-arányos hiánycél

- fejtette ki érdeklődésünkre. Már akkor kellett módosítani a hiánycélt, amikor még el sem kezdődött az év, ez ilyen fideszes módi - tette hozzá.

Meg kell néznünk, hogy pontosan hogy áll a költségvetés, milyen rövid, közép és hosszú távú fizetési kötelezettségek vannak. Amint ez megtörténik, és közben sikerül felszabadítani az uniós forrásokat,

létre kell hoznunk egy szilárd alapokon nyugvó költségvetést, amelynek a számai tarthatóak és bizalmat építenek a befektetőkben és a lakosságban.

Azt is hozzátette, hogy ezekbe a tervekbe természetesen beépülnek a Tisza vállalásai is.

Ezt a munkát a kormányalakítás után azonnal megkezdi az új kormány, jelenleg az információgyűjtés fázisában vannak.

Érdeklődésünkre arról is beszélt Magyar Péter, hogy el fognak gondolkodni azon, hogy ebbe a folyamatba bevonják-e a Költségvetési Tanácsot.

Sok mindenen el fogunk gondolkodni, hogy ez az ország jól és transzparensen működjön - válaszolta arra a felvetésünkre, hogy mi lesz a jövője a Költségvetési Tanácsot érintő törvényi szabályozásoknak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

