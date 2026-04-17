Magyar Péter: Nagy Márton azt mondta Kármán Andrásnak, hogy a jelenlegi hiánycél nem tartható

Magyar Péter a Parlamentben a bejutott pártok képviselőivel egyeztetett a bizottsági helyekről, felállásről, az Országgyűlésről. Ezt követően tartott sajtótájékoztatót, ahol a Portfolio a költségvetési ügyekről kérdezte. Érdeklődésünkre kifejtette: elindult az átadás átvétel, Kármán András egyeztetett Nagy Mártonnal és Szijjártó Péterrel is felvette a kapcsolatot, és minden leendő miniszter megteszi hasonlóan a kapcsolatfelvételt.
A költségvetés helyzetét akkor fogjuk látni, amikor odaérünk
- mondta. Azt már látjuk, hogy 1990 óta nem volt olyan magas a hiány az első negyedévben, mint idén - tette hozzá. Magyar Péter szerint "brutális, hogy a tervezett éves hiány 80%-a összejött". A költségvetés aktuális helyzetéről épp ma jelent meg elemzésünk:
Nagy Márton elmondása szerint, amit Kármán Andrásnak mondott, a jelenlegi kormány pontosan tudja, hogy ha semmi nem történik, akkor nem tartható a jelenlegi 5%-os GDP-arányos hiánycél
- fejtette ki érdeklődésünkre. Már akkor kellett módosítani a hiánycélt, amikor még el sem kezdődött az év, ez ilyen fideszes módi - tette hozzá.
Meg kell néznünk, hogy pontosan hogy áll a költségvetés, milyen rövid, közép és hosszú távú fizetési kötelezettségek vannak. Amint ez megtörténik, és közben sikerül felszabadítani az uniós forrásokat,
létre kell hoznunk egy szilárd alapokon nyugvó költségvetést, amelynek a számai tarthatóak és bizalmat építenek a befektetőkben és a lakosságban.
Azt is hozzátette, hogy ezekbe a tervekbe természetesen beépülnek a Tisza vállalásai is.
Ezt a munkát a kormányalakítás után azonnal megkezdi az új kormány, jelenleg az információgyűjtés fázisában vannak.
Érdeklődésünkre arról is beszélt Magyar Péter, hogy el fognak gondolkodni azon, hogy ebbe a folyamatba bevonják-e a Költségvetési Tanácsot.
Sok mindenen el fogunk gondolkodni, hogy ez az ország jól és transzparensen működjön - válaszolta arra a felvetésünkre, hogy mi lesz a jövője a Költségvetési Tanácsot érintő törvényi szabályozásoknak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Óriási a pánik a tehetős ügyfelek körében: egyetlen amerikai bejelentés miatt teljesen leálltak a vásárlások
A luxusingatlanpiaci közvetítők a kereslet visszaesésétől tartanak.
Hihetetlen, mi történik a garázspiacon: már vidéken is van, ahol vagyonokat kérnek egyetlen beállóért
Áttörték a tízmilliós határt a garázsárak Budán.
Elesett a forgalom: kigyulladt jármű, balesetek és felújítások bénítják Magyarország legfontosabb útjait
Több helyen torlódásra kell számítani.
Magyar Péter a Parlamentben tárgyalt, itt vannak a bejelentések
Az állandó bizottságokról volt egyeztetés a képviselők között.
Felfüggeszti programját a Masterplast, amely ingyen adta volna a szigetelőanyagot - Reagált a cég
A mai nappal, azonnali hatállyal.
Masszív offenzívára készül Oroszország: azt mondják az ukránok, őszre minden megváltozhat
Putyin célja egyértelmű.
Megérkezett a friss előrejelzés: hullámvasút jön a magyarországi időjárásban
Ki kell élvezni a hétvégi napsütést.
Magyar Péter: még nem született döntés az oktatási és kulturális miniszter személyéről
Jövő héten jöhetnek a bejelentések a miniszterekről.
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!