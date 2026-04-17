LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Matolcsy Ádám megszólalt: szerinte az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik
Gazdaság

Matolcsy Ádám első ízben reagált részletesen a Telex kérdéseire a választás után. A volt jegybankelnök fia szerint a Tisza Párt győzelme egyértelmű felhatalmazás az új kormány számára, a saját MNB-alapítvánnyal kapcsolatos szerepét tagadja, az ügy hátterét pedig továbbra is szakmai, értékelési módszertani vitaként írja le.

A vasárnapi választás eredményével kapcsolatban Matolcsy Ádám úgy fogalmazott a Telexnek: „A választás eredményét egyértelmű felhatalmazásként értelmezem az új kormány számára. A választópolgárok világosan kifejezték akaratukat, ami komoly felelősséget és elvárásokat ró a Tisza Pártra és annak kormányára.” A tervezett nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy az ezzel kapcsolatos elképzeléseket nem az ő feladata értékelni, és jelezte, hogy

jövedelme törvényes, átlátható vállalkozói tevékenységből származik.

Hozzátette: amennyiben bármely hatóság vizsgálni kívánja a tevékenységét, teljes körűen együttműködik, és meggyőződése szerint az új kormány és az illetékes hatóságok a jogszabályok betartásával, tényszerű alapon hozzák meg majd döntéseiket.

Cáfolta továbbá a 444 korábbi értesülését, miszerint a választás előtt vagyontárgyait Dubajba szállította volna. Matolcsy Ádám szerint az állítás valótlan: bútoripari vállalkozása a közel-keleti régióban is rendelkezik megbízásokkal, így a térségbe irányuló szállítmányozás korábban is, és jelenleg is folyamatos üzleti tevékenysége része.

Az MNB-alapítvány ügyével kapcsolatban arra a kérdésre nem válaszolt, hogy kereste-e bármilyen hatóság az elmúlt egy évben. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy személyesen semmilyen formában nem vett részt az alapítványi befektetésekben és az azokkal kapcsolatos döntésekben. Közölte, hogy alaposan áttanulmányozta a nyilvános Állami Számvevőszéki jelentést és az arra adott szakmai cáfolatokat is.

Szerinte az ÁSZ-jelentésben szereplő 150 milliárdos, illetve a kampányban emlegetett 650 milliárd forintos összegek nem eltűnt vagy jogtalanul felhasznált pénzek, hanem egy szakmai, számviteli és értékelési különbségből fakadnak.

„Az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik”, fogalmazott, hozzátéve, hogy egy jelentős értékű, hozamtermelő kereskedelmi ingatlanokkal rendelkező vállalatról van szó, és a vita lényege az értékelési módszertanban rejlik. Az egyik megközelítés az ingatlanportfólió nettó értékéből, a másik a tőzsdei kapitalizációból indul ki, ebből az eltérésből adódik szerinte a két szám is. Kiemelte azt is, hogy hivatalosan senki, az ÁSZ-t is beleértve, nem állította, hogy közpénzt bárki eltulajdonított volna, folyamatban lévő hatósági eljárásokat pedig továbbra sem kíván kommentálni.

Kontextusként fontos, hogy Matolcsy Ádám lényegében ugyanazt az érvelést adja elő, mint egy évvel ezelőtt, amikor szintén módszertani vitára vezette vissza az MNB-ügyet. Mindezt annak ellenére teszi, hogy 2025 végén az alapítványi vagyont kezelő Optima Befektetési Zrt. késve megjelentetett pénzügyi jelentéséből kiderült: a teljes, 266 milliárdos alapítói vagyonát elveszítette az MNB alapítványa Matolcsy György ideje alatt.

A Telex információi szerint Matolcsy Ádámnak, valamint régi barátjának, Száraz Istvánnak annyiban szerepe volt az ügyben, hogy az alapítvány egyik fő befektetésének számító svájci Ultima alapítójával, Max-Hervé George francia milliárdossal tárgyalásokat folytatott, noha formális felhatalmazása erre nem volt. A módszertani vita lényege, hogy az ÁSZ a lengyel GTC értékét a tőzsdei árfolyamok alapján állapította meg, és erre alapozta a vagyonvesztésre vonatkozó megállapítását, Matolcsyék viszont az ingatlanos tőzsdei cégeknél szokásos, az egyedi eszközök értékelését figyelembe vevő EPRA NTA-módszertant hiányolták, amire az ÁSZ szintén kemény hangnemben válaszolt.

