Megérkezett a friss előrejelzés: hullámvasút jön a magyarországi időjárásban

Pénteken a napos, gomolyfelhős idő mellett főként az északkeleti és keleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Egy-egy csapadékgóc kis eséllyel ugyan, de északnyugatra is besodródhat.

Délután és kora este az ország keleti felének középső sávjában a zivatarokat akár 60-75 km/órás viharos szél és jégdara is kísérheti.

Késő estére azonban mindenhol megnyugszik a légkör. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, estére pedig 7 és 17 fok közé hűl a levegő.

A szombat hozza a hétvége legnyugodtabb időjárását.

Csapadék egyáltalán nem várható, és túlnyomóan a napsütésé lesz a főszerep. A Dunántúlon csak kevés fátyolfelhő, míg az ország északkeleti felén némileg több gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Az északi, északkeleti szél elsősorban a keleti megyékben marad élénk. Napközben kellemes, 19 és 22 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Vasárnap a kezdeti naposabb, gomolyfelhős idő után jelentős változás jön.

Délutántól nyugat felől fokozatosan megnövekszik, majd megvastagszik a felhőzet. Késő délutántól a Dunántúlon már eleredhet az eső, és záporok is kialakulhatnak. Emellett a szél északnyugatira fordul, és fokozatosan megélénkül. A hajnali 1 és 10 fok közötti lehűlést követően délutánra 16 és 23 fok közé melegszik a levegő.

