LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Portfolio
Bár a fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, a piaci nagykereskedelmi árak azonban holnap is változni fognak: a benzin és a dízel is olcsóbb lesz, írja a holtankoljak.

Szombaton tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára. Előbbi bruttó 5 forinttal, utóbbi bruttó 11 forinttal.

2026.04.17-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 678 Ft/liter
  • Gázolaj: 743 Ft/liter

A hazai üzemanyagpiaci kilátásokkal ebben azelemzésben foglalkoztunk. Ebben az írásban pedig annak járunk utána, hogy minek tudható be a piaci nagyker-árak elmúlt napokban látott csökkenése.

A közel-keleti háború elmérgesedését követően kilőtt a kőolaj világpiaci ára, ez szinte azonnal megjelent a hazai töltőállomások jegyzéseinél is: rohamosan drágulni kezdett a benzin és a gázolaj. Erre reagálva a magyar kormány március 9-én védett árat, vagyis ársapkát vezetett be az üzemanyagoknál, a rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére

OTP Elemzési Központ: Rengeteg pozitív hatása lesz az euró bevezetésének

Kiderült, miért hizlal a kenyér még akkor is, ha szigorúan figyelünk a kalóriákra

De ezzel a rendszerrel komoly gondok vannak.

Kedden derült ki ugyanis az MSZKSZ adataiból, hogy

történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban.

A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt az üzemanyagimport vélhetően jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt hetekben – ezzel kapcsolatos hivatalos adatokat egyelőre nem közöltek a releváns szervek. Az mindenesetre nagy bizonyossággal állítható, hogy a hazai benzinfogyasztás hetek óta meghaladja a megtermelt és az országba behozott mennyiség együttesét, ennek következménye a szorult helyzet.

A stratégiai készletek kötelező, piaci áron történő visszapótlása vélhetően nem lesz olcsó mulatság, és felmerül az a fontos kérdés, hogy végső soron ki viseli majd a terheket:

megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi a rendszer a keletkező extra költségeket?

Women's Money & Mindset Day 2026

