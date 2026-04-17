Meglepetés: gyorsult a bérkiáramlás a magyar gazdaságban

LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
A januári, egyszeri fegyverpénzt tartalmazó, kiugró kereseti adatok után februárra normalizálódtak a béradatok. Ez a normalizálódás azonban hordoz magában némi meglepetést, ugyanis a bérdinamika meglepően magasan maradt. A gyors bérkiáramlás és a belépő adókedvezmények következtében a bérek reálértéke éves alapon két számjegyű mértékben bővült.

Februárban a nettó átlagkereset 10,5%-kal ért többet az egy évvel korábbinál. A meglepően magas növekedési ütem négy tényezőre vezethető vissza:

  • az infláció a januári 2,1%-ról 1,4%-re esett, vagyis az áremelkedés kevésbé ette meg a bérek reálértékét,
  • a belépő új adókedvezmények miatt a bruttó keresetekhez képest (9,7%) a nettó, adózás utáni bérek nagyobb ütemben (12%) emelkedtek,
  • a költségvetési szektorban kitartott a választás előtti osztogatás (13,4%-os volt az éves bérnövekedés),
  • a vállalati szektor bruttó béreinek növekedési üteme magas volt februárban.

A négy tényező közül az utolsó jelent meglepetést.

Januárban 7,8%-os volt az éves alapon számolt keresetemelkedés a vállalkozásoknál, ez februárra 8,6%-ra gyorsult.

A KSH adatai szerint 2026 februárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 725 500, a nettó átlagkereset 509 200 forint volt. A nettó medián kereset (vagyis az a bér, aminél a foglalkoztatottak fele-fele keres többet és kevesebbet) 417 ezer forint volt. A hivatal is kiemeli, hogy a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. 

Még több Gazdaság

A gyors bérkiáramlás a vállalati szektorban azért nevezhető meglepetésnek, mert a foglalkoztatási adatok a munkaerőpiac lazulására utalnak, vagyis a munkavállalók alkupozíciója elvileg romlott. Ugyanakkor összességében a munkaerőhiány valamilyen szinten még mindig jelen van a gazdaságban (ezt a demográfiai folyamatos is gerjesztik), úgy tűnik, ez elegendő a magas bérdinamikához. Ezt mutatja, hogy a rendszeres (jutalmaktól, prémiumoktól tisztított) bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 9,4%-kal nőtt egy év alatt. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility