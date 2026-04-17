Meglepetés: gyorsult a bérkiáramlás a magyar gazdaságban

A januári, egyszeri fegyverpénzt tartalmazó, kiugró kereseti adatok után februárra normalizálódtak a béradatok. Ez a normalizálódás azonban hordoz magában némi meglepetést, ugyanis a bérdinamika meglepően magasan maradt. A gyors bérkiáramlás és a belépő adókedvezmények következtében a bérek reálértéke éves alapon két számjegyű mértékben bővült.

Februárban a nettó átlagkereset 10,5%-kal ért többet az egy évvel korábbinál. A meglepően magas növekedési ütem négy tényezőre vezethető vissza:

a belépő új adókedvezmények miatt a bruttó keresetekhez képest (9,7%) a nettó, adózás utáni bérek nagyobb ütemben (12%) emelkedtek,

a vállalati szektor bruttó béreinek növekedési üteme magas volt februárban.

A négy tényező közül az utolsó jelent meglepetést.

Januárban 7,8%-os volt az éves alapon számolt keresetemelkedés a vállalkozásoknál, ez februárra 8,6%-ra gyorsult.

A KSH adatai szerint 2026 februárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 725 500, a nettó átlagkereset 509 200 forint volt. A nettó medián kereset (vagyis az a bér, aminél a foglalkoztatottak fele-fele keres többet és kevesebbet) 417 ezer forint volt. A hivatal is kiemeli, hogy a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A gyors bérkiáramlás a vállalati szektorban azért nevezhető meglepetésnek, mert a foglalkoztatási adatok a munkaerőpiac lazulására utalnak, vagyis a munkavállalók alkupozíciója elvileg romlott. Ugyanakkor összességében a munkaerőhiány valamilyen szinten még mindig jelen van a gazdaságban (ezt a demográfiai folyamatos is gerjesztik), úgy tűnik, ez elegendő a magas bérdinamikához. Ezt mutatja, hogy a rendszeres (jutalmaktól, prémiumoktól tisztított) bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 9,4%-kal nőtt egy év alatt.

