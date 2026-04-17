LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Meglépte a piacvezető: beolvasztják a jól ismert céget, kiderült, mi lesz a magyar betegekkel
Meglépte a piacvezető: beolvasztják a jól ismert céget, kiderült, mi lesz a magyar betegekkel

Portfolio
A magyar magánegészségügyi piac legnagyobb szereplője, a Medicare felvásárolja egyik legfőbb hazai versenytársát, az Affideát. A Gazdasági Versenyhivatal már jóváhagyta a fúziót, amely április végén le is zárul. A tranzakció hátterében a szektor általános nehézségei, valamint a diagnosztikai szolgáltatások 2025 őszi államosítása áll. Ez utóbbi lépés jelentősen megrendítette a területen korábban piacvezetőnek számító Affideát.

A két vállalat egyesülését április 9-én jelentették be a Gazdasági Versenyhivatalnak - szúrta ki a HVG. A hatóság mindössze öt nap alatt megállapította, hogy az ügylet nem igényel különösebb vizsgálatot. A felvásárlást követően az Affidea önálló cég marad, és a közeljövőben megújuló márkanév alatt folytatja működését. A korábban Medicover néven, svéd háttérrel indult, de 2019 óta

Benedek László kizárólagos tulajdonában lévő Medicare a hazai piac legnagyobb szereplője.

A vállalat 2024-ben 29 milliárd forintos árbevétel mellett 4,2 milliárd forint adózott eredményt ért el. A fúzió másik résztvevője, a páneurópai Affidea magyarországi leányvállalata ugyanebben az évben mintegy 10 milliárd forintos árbevételt termelt. A szektor árbevétel-számait legutóbb ebben a cikkünkben elemeztük, hamarosan új elemzéssel érkezünk:

A Medicare tájékoztatása szerint a páciensek számára az összeolvadás nem hoz hátrányos változást. Sőt, a budapesti ellátási kapacitás több mint a duplájára nő. A rendszerek integrációjával az ügyfelek mindkét szolgáltató hálózatát akadálytalanul igénybe vehetik majd.

Szentirmai Gábor, a Heal Partners igazgatója szerint a lépés stratégiai szempontból teljesen logikus. Az Affidea korábban a képalkotó diagnosztikában volt a legerősebb. A terület államosításával azonban a magyarországi leányvállalat fenntartása hátrébb sorolódott a nemzetközi cégcsoport prioritásai között. Bár az Affidea a közelmúltban nyitott a járóbeteg- és a foglalkozás-egészségügyi ellátás felé is, ezen a területen épp a Medicare a legmeghatározóbb. Az egyesüléssel a piacvezető cég így jelentős többletkapacitáshoz és további piaci részesedéshez jut.

A magánegészségügyi szektor jövedelmezősége az elmúlt években romló tendenciát mutatott. A szakértő szerint a jövőben további piaci konszolidációra és újabb felvásárlásokra lehet számítani. A folyamat irányát és ütemét azonban nagyban befolyásolja majd az állami egészségügy sorsa, valamint a jövőbeli, elkerülhetetlennek tűnő reformok alakulása.

Jön a 10. Private Health Forum
Szeptember 10-én ismét megrendezzük a magyar magánegészségügyi szolgáltatói piac legfontosabb találkozási fórumát. Szokás szerint egész napos színvonalas szakmai programmal várjuk az érdeklődőket, a 10. ilyen konferenciánk fényében különlegességgel is készülünk a résztvevők számára. A részletekkel hamarosan jelentkezünk, addig is érdemes követni a Portfolio Konferencia oldalát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

