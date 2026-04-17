Meglépte a piacvezető: beolvasztják a jól ismert céget, kiderült, mi lesz a magyar betegekkel

A két vállalat egyesülését április 9-én jelentették be a Gazdasági Versenyhivatalnak - szúrta ki a HVG. A hatóság mindössze öt nap alatt megállapította, hogy az ügylet nem igényel különösebb vizsgálatot. A felvásárlást követően az Affidea önálló cég marad, és a közeljövőben megújuló márkanév alatt folytatja működését. A korábban Medicover néven, svéd háttérrel indult, de 2019 óta
Benedek László kizárólagos tulajdonában lévő Medicare a hazai piac legnagyobb szereplője.
A vállalat 2024-ben 29 milliárd forintos árbevétel mellett 4,2 milliárd forint adózott eredményt ért el. A fúzió másik résztvevője, a páneurópai Affidea magyarországi leányvállalata ugyanebben az évben mintegy 10 milliárd forintos árbevételt termelt. A szektor árbevétel-számait legutóbb ebben a cikkünkben elemeztük, hamarosan új elemzéssel érkezünk:
A Medicare tájékoztatása szerint a páciensek számára az összeolvadás nem hoz hátrányos változást. Sőt, a budapesti ellátási kapacitás több mint a duplájára nő. A rendszerek integrációjával az ügyfelek mindkét szolgáltató hálózatát akadálytalanul igénybe vehetik majd.
Szentirmai Gábor, a Heal Partners igazgatója szerint a lépés stratégiai szempontból teljesen logikus. Az Affidea korábban a képalkotó diagnosztikában volt a legerősebb. A terület államosításával azonban a magyarországi leányvállalat fenntartása hátrébb sorolódott a nemzetközi cégcsoport prioritásai között. Bár az Affidea a közelmúltban nyitott a járóbeteg- és a foglalkozás-egészségügyi ellátás felé is, ezen a területen épp a Medicare a legmeghatározóbb. Az egyesüléssel a piacvezető cég így jelentős többletkapacitáshoz és további piaci részesedéshez jut.
A magánegészségügyi szektor jövedelmezősége az elmúlt években romló tendenciát mutatott. A szakértő szerint a jövőben további piaci konszolidációra és újabb felvásárlásokra lehet számítani. A folyamat irányát és ütemét azonban nagyban befolyásolja majd az állami egészségügy sorsa, valamint a jövőbeli, elkerülhetetlennek tűnő reformok alakulása.
