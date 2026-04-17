Megszámolták a levélszavazatokat Pakson, fordított a Tisza

Múlt vasárnap még a Fidesz jelöltje, Süli János állt az élen 138 szavazatos előnnyel. A pénteki végeredmény azonban megfordította a korábbi állást. A névjegyzékben 2037 átjelentkezéssel, illetve külképviseleten leadott szavazat szerepelt, amelyek döntő többsége a Tisza Párt jelöltjét támogatta.

A voksok százszázalékos feldolgozottsága alapján Cseh Tamás 47,42 százalékot (20 880 szavazatot), Süli János pedig 45,39 százalékot (19 987 szavazatot) kapott.

Süli János, a Paksi Atomerőmű korábbi igazgatója miniszterként, majd rövid ideig államtitkárként felelt a Paks II. projektért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images