LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.99%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.57%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megszámolták a levélszavazatokat Pakson, fordított a Tisza
A Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás megnyerte a Tolna vármegyei 3. számú, Paks központú országgyűlési egyéni választókerületet. A győzelem azután vált biztossá, hogy az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók voksait is feldolgozták – derül ki a Nemzeti Választási Iroda végleges adataiból.

Múlt vasárnap még a Fidesz jelöltje, Süli János állt az élen 138 szavazatos előnnyel. A pénteki végeredmény azonban megfordította a korábbi állást. A névjegyzékben 2037 átjelentkezéssel, illetve külképviseleten leadott szavazat szerepelt, amelyek döntő többsége a Tisza Párt jelöltjét támogatta.

A voksok százszázalékos feldolgozottsága alapján Cseh Tamás 47,42 százalékot (20 880 szavazatot), Süli János pedig 45,39 százalékot (19 987 szavazatot) kapott.

Süli János, a Paksi Atomerőmű korábbi igazgatója miniszterként, majd rövid ideig államtitkárként felelt a Paks II. projektért.

