Mikor jöhet a magyar euró? Megszólalt az amerikai befektetési bank

Reálisan 2030-31-re teljesítheti az euróbevezetés kritériumait Magyarország, ezt követően léphet be az euró előszobájának tekintett ERM-II árfolyamrendszerbe – vélik a Bank of America (BofA) elemzői. Szerintük ezt követően legkorábban 2034-ben lehet reális az euró bevezetése.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

A Tisza Párt már a választási kampányban kulcsfontosságú elemként vetítette előre az euró bevezetését középtávon, kétharmados parlamenti győzelmük után pedig Magyar Péter a héten megismételte, hogy gyors szakmai és társadalmi párbeszéd után szeretnének csatlakozni a valutaövezethez. A miniszterelnök jelölt szerint ennek 2030-31 körül lehet realitása.

A Bank of America most megjelent elemzésében azzal számol, hogy az új kormány ősszel mutathatja be középtávú terveit, melyekben hivatalosan is szerepelhet az euró bevezetése.

Szerintük ez mindenképp pozitív Magyarország szempontjából, mivel egy hiteles euróbevezetési stratégia komoly gazdaságpolitikai elköteleződést és alacsonyabb kockázati felárat jelentheti, illetve javíthatja az ország hitelminősítését.

Rövidtávon vannak kockázatok, de a nemzetközi környezet normalizálódása esetén 2029-re elérhetőnek tűnnek az euróbevezetés feltételei a BofA szerint. Az úgynevezett maastrichti kritériumok alacsony költségvetési hiányt, csökkenő államadósságrátát, alacsony inflációt és hosszú hozamokat írnak elő a tagságra pályázó országoknak.

A legnagyobb kérdés a költségvetés helyzete, az amerikai befektetési bank szerint a kezdeti „könnyű” eredményeken (csökkenő kamatkiadások, erősebb GDP-növekedés és kiadásoptimalizálás) túl három év alatt a GDP mintegy 1,5 százalékának megfelelő kiigazítást kell végrehajtani, hogy 2029-ben teljesülhessen a 3%-os deficit-előírás. Egy évi 0,5 százalékpont körüli kiigazítás pedig egyáltalán nem tűnik megoldhatatlannak, de folyamatos fegyelmet, támogató külső környezetet és a potenciálishoz visszatérő növekedést igényel.

A BofA szerint

a legkorábbi megvalósítható terv az lehet, hogy Magyarország 2034-ben vezeti be az eurót.

Ez azt jelentené, hogy a most megalakuló új kormány a 2030-as ciklus végére teljesíteni tudja a feltételeket, majd az újabb választások után felálló kormány formálisan is dönt a bevezetésről. Utána 2030 közepén vagy 2031 elején léphetne be Magyarország az úgynevezett ERM-II. árfolyamrendszerbe, amit minimum két évvel követhet a konkrét bevezetés.

Vagyis az elemzők szerint ambiciózusnak tűnik Magyar Péter 2030-31-es bevezetési terve. Azzal azonban nem számoltak, hogy az ERM-II-be nem csak akkor léphet be egy ország, ha már teljesítette a feltételeket. Ha az eurózóna tagjai hitelesnek ítélik a magyar terveket, akkor akár hamarabb is tagjai lehetünk az árfolyamrendszernek. Ez pedig jelentősen, évekkel felgyorsíthatja a bevezetési folyamatot.

