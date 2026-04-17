LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Mit ér az energiamenedzsment, ha vállalati? – Stratégiai válaszok a Portfolio csúcsrendezvényén
Gazdaság

Mit ér az energiamenedzsment, ha vállalati? – Stratégiai válaszok a Portfolio csúcsrendezvényén

Portfolio
Az óra ketyeg, bő két hét múlva itt a Portfolio Vállalati energiamenedzsment 2026 konferenciája. Ez az esemény azoknak szól, akik felismerték: a tudatos energiamenedzsment ma már nem csupán lehetőség, hanem kötelezettség a versenyképesség megőrzéséhez. A regisztráció dübörög, ne maradjon le!

A vállalati energiamenedzsment mára stratégiai kérdéssé vált, és nem csupán arról szól, hogyan csökkentsük a költségeket, hanem arról is, hogyan építünk fenntarthatóbb, ellenállóbb és üzletileg sikeresebb vállalatot.

A Portfolio május 6-i konferenciája átfogóan foglalkozik ezekkel a témákkal: a korábbi sikerekre építve, ugyanakkor az új kihívásokra és igényekre is választ kínálva.

Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Energiaárak- és beszerzés geopolitikai nyomás alatt

A geopolitikai viharok közepette navigálni az energiapiacon egyre nagyobb kihívást jelent. Az elmúlt évek – és a most zajló iráni konfliktus – megmutatták, hogy a geopolitikai folyamatok súlyos befolyással vannak az energiaárakra, és az olcsó és kiszámítható energia korszaka egyhamar nem tér vissza.

A nyitó szekció során szakértőink szakítanak azzal a hiedelemmel is, hogy létezik "egyetlen jó szerződés" és megmutatják, hogy miért van szükség komplex portfóliómenedzsmentre.

Energiatárolás A-tól Z-ig

Az energiatárolás már nem jövőbeli lehetőség, hanem jelen idejű üzleti realitás.

Mindenki az energiatárolásról beszél, de a legfontosabbról csak kevesen: kinek és milyen üzleti modellben éri meg?

A szekció legfőbb célja, hogy bemutassa a vállalati energiatárolásban rejlő lehetőségeket: hogyan csökkenthetők a költségek a saját célra megtermelt energia hatékonyabb felhasználásával, mekkora bevételek érhetők el az árampiacon.

Tudatos energiamenedzsment, okos finanszírozás

A legolcsóbb energia az, amit nem használunk el – ez a szekció központi gondolata. Az energiahatékony működés, a tudatos energiamenedzsment egyre inkább a vállalati költségcsökkentés egyik legfontosabb eleme.

A gyakorlati megvalósításra fókuszálva előadóink feltérképezik, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a vállalatok számára.

A záró szekció a Jedlik Ányos Energetikai Program utáni időszakra pillant rá. A támogatási konstrukciók nagy része már elindult vagy le is zárult, így lehetőség nyílik arra, hogy elemezzék az első pályázati körök tapasztalatait.

Kiemelt témáink:

  • Az áram- és gázbeszerzések finomhangolása
  • Saját célra termelés a gyakorlatban
  • A zöldülés nem csak olcsóbb, de vonzóbb is - üzleti stratégiák a vásárlókért
  • Egy hibrid energiarendszer önmagában nem elég – optimalizálj!
  • Pénzügyekről egyszerűen, testközelből – ezt várják el a finanszírozók
  • Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer, avagy kötelezettségből lehetőség 

A konferencia különösen ajánlott gyártó-, szolgáltató- és logisztikai vállalatok felső- és középvezetőinek, kis-, közép- és nagyvállalatok energiabeszerzési döntéshozóinak, valamint energetikusoknak és fenntarthatósági szakértőknek.

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Regisztráljon még ma, és legyen részese annak a szakmai párbeszédnek, amely meghatározza a vállalati energiamenedzsment jövőjét Magyarországon.

Women's Money & Mindset Day 2026

