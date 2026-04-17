Mit ér az energiamenedzsment, ha vállalati? – Stratégiai válaszok a Portfolio szakmai fórumán

A vállalati energiamenedzsment mára stratégiai kérdéssé vált, és nem csupán arról szól, hogyan csökkentsük a költségeket, hanem arról is, hogyan építünk fenntarthatóbb, ellenállóbb és üzletileg sikeresebb vállalatot.
A Portfolio május 6-i konferenciája átfogóan foglalkozik ezekkel a témákkal: a korábbi sikerekre építve, ugyanakkor az új kihívásokra és igényekre is választ kínálva.
Energiaárak- és beszerzés geopolitikai nyomás alatt
A geopolitikai viharok közepette navigálni az energiapiacon egyre nagyobb kihívást jelent. Az elmúlt évek – és a most zajló iráni konfliktus – megmutatták, hogy a geopolitikai folyamatok súlyos befolyással vannak az energiaárakra, és az olcsó és kiszámítható energia korszaka egyhamar nem tér vissza.
A nyitó szekció során szakértőink szakítanak azzal a hiedelemmel is, hogy létezik "egyetlen jó szerződés" és megmutatják, hogy miért van szükség komplex portfóliómenedzsmentre.
Energiatárolás A-tól Z-ig
Az energiatárolás már nem jövőbeli lehetőség, hanem jelen idejű üzleti realitás.
Mindenki az energiatárolásról beszél, de a legfontosabbról csak kevesen: kinek és milyen üzleti modellben éri meg?
A szekció legfőbb célja, hogy bemutassa a vállalati energiatárolásban rejlő lehetőségeket: hogyan csökkenthetők a költségek a saját célra megtermelt energia hatékonyabb felhasználásával, mekkora bevételek érhetők el az árampiacon.
Tudatos energiamenedzsment, okos finanszírozás
A legolcsóbb energia az, amit nem használunk el – ez a szekció központi gondolata. Az energiahatékony működés, a tudatos energiamenedzsment egyre inkább a vállalati költségcsökkentés egyik legfontosabb eleme.
A gyakorlati megvalósításra fókuszálva előadóink feltérképezik, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a vállalatok számára.
A záró szekció a Jedlik Ányos Energetikai Program utáni időszakra pillant rá. A támogatási konstrukciók nagy része már elindult vagy le is zárult, így lehetőség nyílik arra, hogy elemezzék az első pályázati körök tapasztalatait.
Kiemelt témáink:
- Az áram- és gázbeszerzések finomhangolása
- Saját célra termelés a gyakorlatban
- A zöldülés nem csak olcsóbb, de vonzóbb is - üzleti stratégiák a vásárlókért
- Egy hibrid energiarendszer önmagában nem elég – optimalizálj!
- Pénzügyekről egyszerűen, testközelből – ezt várják el a finanszírozók
- Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer, avagy kötelezettségből lehetőség
Akik már biztosan ott lesznek:
- Vígh Miklós, műszaki igazgató, PV Napenergia
- Berényi Gábor, ügyvezető, Smart Solar Kft.
- Fekete Csaba, termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes, ALTEO Nyrt.
- Novák Csaba, elnök, Magyar Megújuló Energia Szövetség
- Tihanyi Gábor, zöld energia megoldások szakterületvezető, E.ON Energiamegoldások
- Fejes Tibor, kereskedelmi igazgató, Electron Holding Zrt.
- Hiezl Tamás, ügyvezető, CEZ Magyarország, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke
- Kovács Kristóf, energetikai menedzser, ALDI Magyarország
- Molnár Miklós, tulajdonos, ügyvezető, SUNdroid
- Bali Gábor, ügyvezető, Energiq
- Gellért Péter, üzletfejlesztési igazgató, Alfaped
- Németh Miklós, vezérigazgató, Z-Solar
- Csapó Dániel, consulting üzletágvezető, Planergy
Regisztráció és részvétel
A konferencia különösen ajánlott gyártó-, szolgáltató- és logisztikai vállalatok felső- és középvezetőinek, kis-, közép- és nagyvállalatok energiabeszerzési döntéshozóinak, valamint energetikusoknak és fenntarthatósági szakértőknek.
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Regisztráljon még ma, és legyen részese annak a szakmai párbeszédnek, amely meghatározza a vállalati energiamenedzsment jövőjét Magyarországon.
Címlapkép forrása: Portfolio
