LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.99%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.57%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Munkaszüneti nap lehet december 24-e? Újra nekifutnak a népszavazásnak
Gazdaság

MTI
Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki online ülésén.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által benyújtott, népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt:

Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?

 Az NVB a népszavazási kezdeményezést egyhangúlag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

