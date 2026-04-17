Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére

Hatalmas lyuk tátong a 2026-os költségvetésben, a makrogazdasági pálya elcsúszása pedig csak még instabilabbá teszi a büdzsé alapjait 2027-re vonatkozóan is, miközben a heteken belül felálló, Magyar Péter vezette kormány nagyszabású gazdaságpolitikai lépéseket tervez megvalósítani. Adódik a kérdés: a jelenlegi helyzetben hogyan "csinál" magának mozgásteret az új kormány, és ebben a feladatban központi szerepet kaphat Kármán András, a hírek szerint egy önálló Pénzügyminisztérium vezetésével. Az új fiskális politikai vezetés és így a magyar kormány pedig egy láthatatlan, de nagyon erős szövetségest kaphat ebben a játékban: a bizalmi tőkét.

Ha a régi reflexek alapján szeretnénk megítélni a magyar költségvetés kilátásait és a fiskális politika várható pályáját, akkor az elhamarkodottabb értékelés alapján azt mondhatnánk, hogy hármas kötöttséggel szembesül majd a hamarosan felálló új fiskális politikai vezetés.

Egyrészt meg kell alapoznia az új költségvetési politika hitelességét (erről később részletesen beszélünk, mert ez alatt nem csak a büdzsé stabilizáló kiigazításokat lehet érteni).

Ha szükség van lépésekre, akkor azoknak olyannak kell lennie, amelyek lehetőleg nem megfojtják a növekedést. Hiszen a másik oldalon a 3 éve stagnáló GDP-növekedés beindítására lenne alapvető szükség.

Harmadrészt valahogy helyet kellene találni a több százmilliárd forintra rúgó választási ígéreteknek, vagy egy részüknek.

Fontos ugyanakkor megemlíteni: a kétharmados Tisza-győzelem a vasárnapi választáson több szempontból is új dimenziókat nyit a költségvetési ügyek tekintetében.

Ezért április 13-ától már nem gondolkodhatunk úgy a költségvetési politika lehetőségeiről, mint eddig.

Egyrészt a leendő Pénzügyminisztérium és vezetése kiléphet az elmúlt évek megszokott, végül újra meg újra csapdahelyzetet eredményező költségvetési kiigazítások világából (pl. nem különadó-emelésekkel és új adó bevezetésekkel oltja el a tüzet, ezzel saját magának gondot okozva a későbbiekben és a piacot torzítva), másrészt pedig a külső környezet is sokkal megengedőbb lehet. Ez pedig azzal függ össze, hogy a kormány

már nem bizalmi deficitet cipel magával, hanem jelentős megelőlegezett bizalmat, tőkét kapott.

Ez a gyakorlatban azzal a következménnyel járhat, hogy az új kormány egy lassabb, fokozatosabb, de egyébként hitelesebb és piacbarátabb középtávra szóló deficitlefaragási tervvel megteremtheti magának a mozgásteret, elnyerheti a befektetők bizalmát (amely most rendkívül magas szinten van). Vagyis várakozásaink szerint létezik egy nem kis esélyű forgatókönyv Magyarország megítélése kapcsán, amikor az állampapírpiaci és forintpiaci befektetők, de még a hitelminősítők is több időt adnak az újonnan felálló kormány számára. Egy ilyen szcenárióban pedig nincs az új kormányon egy jelentős, azonnali kiigazítási kényszer.

Ezt csak egy kívülről érkező, hirtelen felerősödő kockázatkerülési helyzet változtathatja meg, amikor például a befektetőknek deficitundoruk lesz és nem viselik el az államadósságok fenntarthatatlan helyzetét.

Az a bizonyos hosszú táv

A befektetők szeretik a horgonyokat, az olyan célokat, amelyek hosszabb távon kőbe vésettek. Az elmúlt években a magyar fiskális politika ezt a horgony szerepét veszítette el. Az új kormány viszont már most azonosított egy fontos, az üzleti és befektetési életnek szóló horgonyt, az euró bevezetését, valamint a szövetségesi rendszerhez való visszatérés másik eszközét, az EU-források hazahozatalát.

A fentiek mellett ugyanakkor a befektetők és a hitelminősítők az új kormánytól elvárják a hiteles, középtávú költségvetési konszolidációs stratégiát, sőt a Tisza-kormánynak is ez az érdeke, ha a rendelkezésre álló bizalmi tőkét nem akarja már a történet legelején csökkenteni.

Ezt lényegében már kormányprogramjában megfogalmazta a Tisza Párt, amikor a Stabil költségvetésről szóló fejezetében arról írt, hogy

2030-ra teljesítjük a maastricht-i kritériumokat: 3% alatti költségvetési hiány, GDP-arányosan csökkenő államadósság.

Majd később ugyanitt így fogalmaznak a programalkotók: "felvázoljuk és a korrupció visszaszorításával, a gazdaság beindításával és tartható költségvetéssel megvalósítjuk a csatlakozáshoz szükséges feltételeket (3% alatti költségvetési hiány, csökkenő államadósság, tartósan alacsony infláció és kamat, stabil forintárfolyam) teljesítő középtávú makrogazdasági pályát".

Ez is azt vetíti előre, hogy a kiigazítás megvalósítása lassabb lehet, főleg hogy a kiinduló állapot igencsak kellemetlen büdzséhelyzetet tükröz (az idei első három hónapban az Orbán-kormány eleresztette a gyeplőt a parlamenti választásokra készülve, 3420 milliárd forint már a pénzforgalmi hiány, ami az éves terv 80%-a), mellette pedig helyet kell találnia az új kormánynak a beígért intézkedéseknek (például a nyugdíjak területén).

Ezzel párhuzamosan az üzleti világ több szektora is kíváncsian várja az új kormány terveit, nevezetesen, hogy mire készül a piaci viszonyokat, versenyhelyzetet és ezáltal az árakat is komoly mértékben torzító különadókkal. Létezhet egy olyan forgatókönyv itt is, hogy az érintett szektorok türelmesebb megközelítésre váltanak (szintén a megelőlegezett bizalomnak köszönhetően), és megelégednek azzal, hogy a Magyar Péter vezette kormány felvázol egy pályát arra vonatkozóan, hogy milyen ütemtervben és milyen mértékben csökkennek és szűnnek meg az extra sarcok, valamint megnyugtatja az érintett vállalatokat, külföldi befektetőket, hogy nem kapnak váratlanul és kiszámíthatatlanul új adóterheket a nyakukba. Abba most nem megyünk bele, hogy egy ilyen, valóban kiszámítható adópolitika és kiszámítható gazdaságpolitika mennyire pozitív hatást gyakorolna az üzleti környezetre, és ezáltal a vállalatok beruházási döntéseire közvetlenül.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 15. Megmenekülhettek a kiskerláncok a fideszes tervektől, és végre beindult a növekedés is

A jelenleg inkább 6%-hoz közel álló GDP-arányos deficit 3%-ra történő csökkentését (még akkor is ha erre 4 évet szeretne kapni magának a Tisza-kormány) nehezen lehet

gazdasági növekedéssel

kamatkiadás-eséssel (valamint kockázati prémium csökkentéssel),

uniós forrásokkal,

korrupcióvisszaszorítással kinőni,

főleg úgy, hogy

a Tisza ígéretet tett a Fidesz-korrmány választási ígéreteinek betartására, ami évekre nyúló kötelezettségeket jelent (pl. szja-mentesség, 14. havi nyugdíj, kamattámogatások),

a saját ígéretek végrehajtásának is hatalmas mozgásteret kell találni középtávon,

és a várható különadó-kivezetések (tervezett üzemanyag adócsökkentés) is nyomni fogják az államkasszát.

az új ígéretek végrehajtásának is hatalmas mozgásteret kell találni középtávon, és a várható különadó-kivezetések (tervezett üzemanyag adócsökkentés) is nyomni fogják az államkasszát.

Ezért a középtávú tervek várhatóan tartalmazni fognak további, stabilizáló lépéseket, és a mostani egy teljesen új pillanat, ami alkalmas arra, hogy az új kormány ne a régi sémák szerint gondolkodjon. A korábbi években a hasonló pillanatok leginkább az egyszeri kiadáscsökkentésekről, beruházáselhalasztásokról és különadókról szóltak. Az is ismert, hogy az új pénzügyi vezetéshez ez a fajta megközelítés nem áll közel, legalábbis a korábbi hírek szerint Kármán András 2011 októberében azért jött el az NGM államtitkári pozíciójából, mert sok tekintetben összekülönbözött a tárca vezetésével, piacbarátibb közgazdasági szemlélete miatt.

Emiatt is mondhatjuk azt, hogy a befektetők, valamint az üzleti élet szereplői részéről jelentős a megelőlegezett bizalom azzal kapcsolatban, hogy az újonnan felálló PM piacbarát lépéseket fog tenni túlnyomórészt: fenntartható költségvetési átcsoportosítások, a kiadás szerkezetének alapvető átvizsgálása, piachelyzetet torzító adóemelések elkerülése, az adókedvezmények alapos felülvizsgálata, beruházások tételes átnézése, priorizálások, közbeszerzési felülvizsgálat, kvázi fiskális tevékenységek áttekintése (állami cégek, garanciák, kedvezményes hitelprogramok, közvetítők támogatása). Egy átfogó megközelítéssel az is elképzelhető, hogy az új kormánynak lesz arra is mozgástere, hogy (a nemzetközi szervezetek által sokat kritizált) általános támogatási rendszerek, az ún. költségvetési szent tehenek (rezsicsökkentés, otthonteremtési támogatások, programok) egyelőre érintetlenül maradjanak, miközben ezek költsége jelentős a büdzsében.

Ezt az újfajta fiskális megközelítést, illetve annak hitelességét tovább erősítheti akár az új kormány, mégpedig azzal, hogy növeli a büdzsé és a költségvetési politika transzparenciáját (amely az összehasonlítható nemzetközi standardek szerint rendkívül rossz állapotban van). A költségvetésért felelős minisztérium eddig havonta két alkalommal kommunikált a büdzsé aktuális helyzetéről: egy előzetes számot, majd két héttel később a részletes pénzforgalmi táblákat és tájékoztatót (ezekből épp a lényeget volt nagyon nehéz, vagy teljesen lehetetlen kibogozni). 10 évvel ezelőtt pedig megszűnt például a minisztériumi háttérbeszélgetés (kezdetben online, majd személyes formája), ezzel tovább szűkült a fiskális politika megismerhetősége, átláthatósága. Egy új kormány a rendszeres háttérbeszélgetésekhez való visszatéréssel tovább növelhetné a fiskális politika transzparenciáját, de vannak további eszközök is ennek erősítésére.

Kijelenthetjük, hogy az elmúlt évek fiskális politikája arra mindenképp jó volt, hogy tanuljon belőle az új vezetés, milyen hibákat nem érdemes elkövetni, mert a kiszámíthatatlanság miatt a költségvetési politika legértékesebb elemét veszíti el az ország: a bizalmi tőkét, a hitelességet. Az új kormány ebből a szempontból most különleges helyzetben van, egyelőre.

Címlapkép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (k) sajtótájékoztatót tart Budapesten 2026. január 5-én. Mellette Tanács Zoltán, a párt kormányzati felkészülést koordináló szakértője (b) és Kármán András, a párt gazdasági szakértője (j). Forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi