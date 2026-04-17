Nem tagadja a kormány, csődbe megy egy egész ország

A gyorsreagálású opció (Rapid Response Option) révén Kenya a már elfogadott, de még folyósítatlan finanszírozás akár 10 százalékához is hozzájuthatna, hogy elkerülje a fizetésképtelenséget.
Mivel a kifizetéshez nem szükséges az igazgatótanács újabb jóváhagyása, a pénz várhatóan júniusig, a kenyai költségvetési év végéig megérkezhet.
Az Irán elleni amerikai-izraeli katonai fellépés komoly zavarokat okozott a világgazdaságban, és az IMF előrejelzése már figyelmeztetett a konfliktus tovagyűrűző hatásaira. Arról pedig korábban írtunk, hogy egyre több afrikai kormányt kényszerítenek majd pénzügyi segítségkérésre.
Kenyában, amely épp a gazdasági fellendülés küszöbén állt, hároméves csúcsra emelkedtek az üzemanyagárak. Emellett a növekvő műtrágyaköltségek miatt az ország az élelmiszerárak ugrásszerű emelkedésére is készül.
Az ország 2026-os pénzügyi évre becsült adósságszolgálata 5,3 milliárd dollár, ami a GDP mintegy 3,7 százalékának felel meg. A következő 1 milliárd dolláros adósságlejárat júniusban esedékes.
Kamau Thugge elmondta, hogy a tea- és virágexportot már most érzékenyen érinti a háború. További kockázatot jelent a külföldön dolgozók hazautalásainak csökkenése, mivel a Kenyába érkező transzferek mintegy 10 százaléka a Közel-Keletről származik. A kenyai hatóságok és a Világbank jelenleg azon dolgoznak, hogy pontosan meghatározzák a lehívható összeget.
A Világbank 2024-ben hagyta jóvá az 1,2 milliárd dolláros fejlesztéspolitikai hitelprogramot Kenya számára. Ebből az összegből 850 millió dollár a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (IBRD), 300 millió dollár pedig a Nemzetközi Fejlesztési Társulástól (IDA) származik. A fennmaradó 50 millió dollár egy menekülteket segítő, vissza nem térítendő támogatás.
Ezzel párhuzamosan Kenya az IMF-fel is tárgyal egy új hitelprogramról, miután a korábbit tavaly idő előtt lezárta.
A jegybankelnök szerint egyelőre nincs konkrét időkeret a megállapodásra, de a cél továbbra is a finanszírozás biztosítása. A kenyai pénzügyminisztérium és az IMF között nézeteltérés alakult ki arról, hogy a nagy infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó, jövőbeli adóbevételekre épülő kötelezettségvállalásokat államadósságként kell-e elszámolni. A Valutaalap álláspontja szerint igen. Kamau Thugge hangsúlyozta, hogy nem rejtett adósságról van szó, csupán eltérő számviteli értelmezésről.
Címlapkép forrása: Getty Images
