Nem tagadja a kormány, csődbe megy egy egész ország

LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
A világon az elsők között kér sürgősségi hitelt a Világbanktól Kenya, hogy enyhítse az iráni háború gazdasági hatásait. A kelet-afrikai ország a gyorsreagálású mechanizmusából igényelne forrásokat egy már jóváhagyott, 1,2 milliárd dolláros programon belül, hogy elkerülje a csődöt – tudósított a Bloomberg.
A gyorsreagálású opció (Rapid Response Option) révén Kenya a már elfogadott, de még folyósítatlan finanszírozás akár 10 százalékához is hozzájuthatna, hogy elkerülje a fizetésképtelenséget.

Mivel a kifizetéshez nem szükséges az igazgatótanács újabb jóváhagyása, a pénz várhatóan júniusig, a kenyai költségvetési év végéig megérkezhet.

Az Irán elleni amerikai-izraeli katonai fellépés komoly zavarokat okozott a világgazdaságban, és az IMF előrejelzése már figyelmeztetett a konfliktus tovagyűrűző hatásaira. Arról pedig korábban írtunk, hogy egyre több afrikai kormányt kényszerítenek majd pénzügyi segítségkérésre.

Kenyában, amely épp a gazdasági fellendülés küszöbén állt, hároméves csúcsra emelkedtek az üzemanyagárak. Emellett a növekvő műtrágyaköltségek miatt az ország az élelmiszerárak ugrásszerű emelkedésére is készül.

Az ország 2026-os pénzügyi évre becsült adósságszolgálata 5,3 milliárd dollár, ami a GDP mintegy 3,7 százalékának felel meg. A következő 1 milliárd dolláros adósságlejárat júniusban esedékes.

Kamau Thugge elmondta, hogy a tea- és virágexportot már most érzékenyen érinti a háború. További kockázatot jelent a külföldön dolgozók hazautalásainak csökkenése, mivel a Kenyába érkező transzferek mintegy 10 százaléka a Közel-Keletről származik. A kenyai hatóságok és a Világbank jelenleg azon dolgoznak, hogy pontosan meghatározzák a lehívható összeget.

A Világbank 2024-ben hagyta jóvá az 1,2 milliárd dolláros fejlesztéspolitikai hitelprogramot Kenya számára. Ebből az összegből 850 millió dollár a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (IBRD), 300 millió dollár pedig a Nemzetközi Fejlesztési Társulástól (IDA) származik. A fennmaradó 50 millió dollár egy menekülteket segítő, vissza nem térítendő támogatás.

Ezzel párhuzamosan Kenya az IMF-fel is tárgyal egy új hitelprogramról, miután a korábbit tavaly idő előtt lezárta.

A jegybankelnök szerint egyelőre nincs konkrét időkeret a megállapodásra, de a cél továbbra is a finanszírozás biztosítása. A kenyai pénzügyminisztérium és az IMF között nézeteltérés alakult ki arról, hogy a nagy infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó, jövőbeli adóbevételekre épülő kötelezettségvállalásokat államadósságként kell-e elszámolni. A Valutaalap álláspontja szerint igen. Kamau Thugge hangsúlyozta, hogy nem rejtett adósságról van szó, csupán eltérő számviteli értelmezésről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

