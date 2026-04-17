LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Magyar Péter: Nagy Márton azt mondta Kármán Andrásnak, hogy a jelenlegi hiánycél nem tartható
Óva intik Európát: nem szabad az üzemanyagok árába belenyúlni
Gazdaság

Óva intik Európát: nem szabad az üzemanyagok árába belenyúlni

MTI
|
Portfolio
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) óva intette az európai kormányokat attól, hogy olyan átmeneti intézkedéseket vezessenek be a közel-keleti háború miatti magas energiaárak mérséklése érdekében, mint például az üzemanyagadó csökkentése, egyben úgy vélte, hogy az ilyen lépések nem hatékonyak és rosszul célzottak.

Az IMF egy Európáról pénteken közzétett elemzésében leszögezte: nem bölcs lépés az emelkedő árakat az üzemanyagadók korlátozásával vagy csökkentésével fékezni. A széles körű támogatás ugyanis aránytalanul előnyös a magasabb jövedelmű háztartásoknak, amelyek általában több energiát fogyasztanak - áll az elemzésben. Hozzáteszik, a széles körű és nyitott végű támogatási intézkedéseket nehéz visszafordítani, és kerülni kell őket.

Az IMF egyben az alacsonyabb jövedelmű háztartások célzott támogatását sürgette.

Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában a kormánykoalíció a gázolaj és a benzin adójának literenkénti körülbelül 0,17 euróval történő csökkentését javasolta két hónapos korlátozott időszakra, válaszul az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított háborúja miatt kialakult energiaellátási válságra. A tervet jelenleg vizsgálja a parlament, amely a jövő héten dönt a kérdésben.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Itt a felmentősereg, amely csendben a magyar benzinpiac segítségére siet
