LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Szakad a gázár a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére
Gazdaság

Portfolio
A Hormuzi-szoros teljes megnyitásának hírére nem csak az olajpiacon láthatunk markáns reakciót, de az európai gázár-jegyzések is bezuhantak.
Az olajár zuhanása mellett az európai földgáz ára is nagyot esett,

JELENLEG 8,4 SZÁZALÉKOS MÍNUSZBAN VAN A TTF GÁZTŐZSDE HATÁRIDŐS JEGYZÉSE.

Mindez azt követően történt, hogy Irán külügyminisztere bejelentette: a tűzszünet hátralévő idejére minden kereskedelmi hajó számára teljesen megnyitották a Hormuzi-szoros átjárását.

natgas
Forrás: tradingeconomics

A Hormuzi-szoros a világ egyik legjelentősebb kőolaj- és LNG (cseppfolyósított földgáz) szállítási útvonalán található.

Még több Gazdaság

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Itt a felmentősereg, amely csendben a magyar benzinpiac segítségére siet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility