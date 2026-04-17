Szakad a gázár a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére

A Hormuzi-szoros teljes megnyitásának hírére nem csak az olajpiacon láthatunk markáns reakciót, de az európai gázár-jegyzések is bezuhantak.

Az olajár zuhanása mellett az európai földgáz ára is nagyot esett,

JELENLEG 8,4 SZÁZALÉKOS MÍNUSZBAN VAN A TTF GÁZTŐZSDE HATÁRIDŐS JEGYZÉSE.

Mindez azt követően történt, hogy Irán külügyminisztere bejelentette: a tűzszünet hátralévő idejére minden kereskedelmi hajó számára teljesen megnyitották a Hormuzi-szoros átjárását.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legjelentősebb kőolaj- és LNG (cseppfolyósított földgáz) szállítási útvonalán található.

