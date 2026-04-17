LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Török Gábor: nem a Fidesz bukott nagyot, hanem a Tisza nyert óriásit
Török Gábor: nem a Fidesz bukott nagyot, hanem a Tisza nyert óriásit

Nem a Fidesz lépett ki a korábbi támogatottsági sávból a vasárnapi választáson, hanem az új kihívó, a Tisza Párt lőtt feljebb, hívta fel a figyelmet friss Facebook-posztjában Török Gábor politológus. A szakértő szerint a történelmi léptékű változás mértéke már most jól látszik, noha a külképviseleti és átjelentkezéses szavazatok feldolgozása még hátravan.

Török Gábor politológus friss Facebook-posztjában a vasárnapi országgyűlési választás eredményét a korábbi voksolások tükrében értékelte. A szakértő szerint a történelmi léptékű változás mértéke már most jól látszik, miközben a végeredményhez még hiányzik néhány százezer külképviseleti és átjelentkezéses szavazat.

Török a posztjához csatolt grafikonon a Fidesz és mindenkori fő riválisa támogatottságát ábrázolta 2002-től napjainkig. A narancssárga szín a Fidesz, a kék pedig a kormánypárt mindenkori legnagyobb kihívójának eredményét jelöli, 2002 és 2006 között az MSZP-SZDSZ-ét, 2010 és 2022 között a baloldali-jobbikos összefogásokét, 2026-ban pedig a Tisza Pártét.

A politológus legfontosabb megállapítása az, hogy „most nem annyira a Fidesz lépett ki a korábbi sávból, hanem az új rivális”.

Mint írja, szavazatarányban a magas részvétel miatt a Fidesz eredménye is láthatóan visszaesett, abszolút számokban viszont a kormánypárt nagyjából a korábbi sávjában maradt. A valódi különbséget a kihívó oldala jelenti:

Még több Gazdaság

Választás 2026: ma összeülnek a pártok a parlamentben

Lemondott a Közmédia Kuratóriumának egyik tagja

Kongatja a vészharangot az IMF: ha ezt a szarvashibát újra elköveti Európa, annak pillanatokon belül megfizethetjük az árát

a Tisza Párt jelentősen feljebb lőtt, mint a 2010 óta indult ellenzéki formációk bármelyike.

Török hozzátette, hogy az összehasonlíthatóság érdekében a grafikon számaiba nem számították bele a levélszavazatokat.

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után
Itt a felmentősereg, amely csendben a magyar benzinpiac segítségére siet
