Török Gábor: nem a Fidesz bukott nagyot, hanem a Tisza nyert óriásit

Nem a Fidesz lépett ki a korábbi támogatottsági sávból a vasárnapi választáson, hanem az új kihívó, a Tisza Párt lőtt feljebb, hívta fel a figyelmet friss Facebook-posztjában Török Gábor politológus. A szakértő szerint a történelmi léptékű változás mértéke már most jól látszik, noha a külképviseleti és átjelentkezéses szavazatok feldolgozása még hátravan.

Török a posztjához csatolt grafikonon a Fidesz és mindenkori fő riválisa támogatottságát ábrázolta 2002-től napjainkig. A narancssárga szín a Fidesz, a kék pedig a kormánypárt mindenkori legnagyobb kihívójának eredményét jelöli, 2002 és 2006 között az MSZP-SZDSZ-ét, 2010 és 2022 között a baloldali-jobbikos összefogásokét, 2026-ban pedig a Tisza Pártét.

A politológus legfontosabb megállapítása az, hogy „most nem annyira a Fidesz lépett ki a korábbi sávból, hanem az új rivális”.

Mint írja, szavazatarányban a magas részvétel miatt a Fidesz eredménye is láthatóan visszaesett, abszolút számokban viszont a kormánypárt nagyjából a korábbi sávjában maradt. A valódi különbséget a kihívó oldala jelenti:

a Tisza Párt jelentősen feljebb lőtt, mint a 2010 óta indult ellenzéki formációk bármelyike.

Török hozzátette, hogy az összehasonlíthatóság érdekében a grafikon számaiba nem számították bele a levélszavazatokat.

