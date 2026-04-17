Választás 2026: itt vannak a bejelentések a Parlamentből

Toroczkai László a bizottsági egyeztetéseket konstruktív hangulatúnak írta le. Mind a bizottsági struktúra eloszlása, a bizottsági helyek, országgyűlés elnökeire és alelnökeire vonatkozó javaslataira nyitott volt Magyar Péter, 4 évvel ezelőtt rosszabb eredménnyel végződtek ezek az egyeztetések.

Szerinte meg tud egyezni a 3 oldal.

Várakozásai szerint több bizottsági pozíciót kaphat a Mi Hazánk.

Több vizsgálóbizottságra tett javaslatot az ellenzéki párt.

Az összes képviselő esküt tegyen a Szent Korona előtt, ezt a javaslatot pártok képviselői most elfogadták - mondta Toroczkai László.

Személyi kérdésekbe a másik két politikai erő nem ment még bele

- jelezte a politikus.