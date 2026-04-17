LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Választás 2026: ma összeülnek a pártok a parlamentben
Gazdaság

Választás 2026: ma összeülnek a pártok a parlamentben

Portfolio
137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok megszámolása szombatig befejeződik. A Tisza Párt vasárnap óta nagyon belekezdett a munkába. Tegnap már kiderült, hogy az új kormány négy alatt eurót szeretne, Magyar Péter leendő miniszterelnök a MOL vezetésével találkozott. Ma is gyorsított ütemben haladnak előre a kormányzati munka előkészületei. Folyamatosan frissülő cikkünkben a pénteki fejleményeket követjük nyomon.
Török Gábor: nem a Fidesz bukott nagyot, hanem a Tisza nyert óriásit

Nem a Fidesz lépett ki a korábbi támogatottsági sávból a vasárnapi választáson, hanem az új kihívó, a Tisza Párt lőtt feljebb, hívta fel a figyelmet friss Facebook-posztjában Török Gábor politológus. A szakértő szerint a történelmi léptékű változás mértéke már most jól látszik, noha a külképviseleti és átjelentkezéses szavazatok feldolgozása még hátravan.

Brüsszel becsapná az ajtót, de Magyar Péter beteheti a lábát a küszöbön

Az Európai Bizottság egységes fellépést sürget Kínával szemben. Ennek célja, hogy megvédje az uniós ipart az egyre erősödő kínai gazdasági térnyeréstől. A tagállamok eltérő érdekei azonban aláássák a közös stratégia kialakítását. Spanyolország ünnepli a kínai befektetéseket, Orbán Viktor távozásával a kormányfői beiktatására váró Magyar Péter esetében egyelőre csak találgatják, hogyan reagál az Ázsiából érkező beruházásokra. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai vámpolitika miatt Peking egyre inkább Európa felé irányítja exportját – jelentette a Politico.

Lemondott a Közmédia Kuratóriumának egyik tagja

Lemondott a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának egyik tagja, dr. Silhavy Máté Tibor, aki szerint a vasárnapi választási eredmény egyértelmű üzenet: a magyar társadalom rendszerszintű változást követel, a közszolgálati média jelenlegi formájában pedig nem érdemes a magyar adófizetők támogatására. A távozó kuratóriumi tag a többi közjogi tisztségviselőt is arra szólította fel, hogy adjanak teret a halaszthatatlan változásnak.

Választás 2026: ma összeülnek a pártok a parlamentben

Az elmúlt napokban már gőzerővel elkezdődött a Tisza Párt felkészülése a kormányzásra.

A mai nap megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban.

Az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, továbbá szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Ezen felül a egész nap fokozott munkatempó várható a Tisza Párt vezetőitől.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Csillag István: Költségvetési kiigazítás és demokrácia

Most, hogy közeledik az igazság órája és a 2026. április 12-i választásokon győztes Tisza Párt kormánya meg kell, hogy ismerkedjen azzal az Augiász istállójával, amit az Orbán rendszer az államháztartásban hátrahagyott érdemes az érzelmektől túlfűtött véleményünket higgadtabb hangra cserélni. Nem kell ahhoz „Tervszerű rablógazdaság” [1], hogy az államháztartás hiánya évtizedekre lefaraghatatlanul magasba szökjön. Az sem újkeletű magyarázkodás, amikor nem belső gazdaságpolitikai irányvétellel, hibákkal, hanem külső – elháríthatatlannak tűnő tényezőkkel magyarázzák az államháztartás „gyógyíthatatlan állapotát. Arra vállalkozom, hogy csupán az okulás kedvéért néhány egymás után következő írásban bemutassam, hol tart a szakirodalom a költségvetési hiány keletkezését kiváltó okok vizsgálatában.

Egy betonfal állította meg Magyarországot, a Tiszának kell megtalálni a megoldást

Nagy feladat áll a Tisza-kormány előtt. A magyar gazdaság évek óta képtelen a növekedésre, ami mögött – néhány ciklikus probléma mellett – egy súlyos strukturális ok húzódik: a foglalkoztatás emelésén alapuló gazdasági modell elérte a korlátait. Az új kormánynak ki kell találnia, hogyan nézzen ki az új növekedési modell, ugyanis félő, hogy egy olyan jövedelmi csapdában rekedt az ország, ahol bár nincs tartós recesszió, de a felzárkózás pillérei is hiányoznak.

Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül magyar euró

Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztereként mutatott be. A politikus a piactorzító beavatkozások megszüntetését is ígéri, ám az élelmiszerek árrésstopját szerinte még nem lehet kivezetni.

