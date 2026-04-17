Választás 2026: ma összeülnek a pártok a parlamentben

Az elmúlt napokban már gőzerővel elkezdődött a Tisza Párt felkészülése a kormányzásra.

A mai nap megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban.

Az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, továbbá szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Ezen felül a egész nap fokozott munkatempó várható a Tisza Párt vezetőitől.

