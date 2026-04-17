Választás 2026: Magyar Péter elárulta, kulcsfontosságú tárgyalások indulnak meg péntek délután

Magas szinten, ma délután 5 órakor megindulnak a tárgyalások az Európai Bizottság Budapestre érkező képviselői, valamint a leendő Tisza-kormány illetékesei között - hangzott el Magyar Péter sajtótájékoztatóján.

Ma 5 órakor érkezik Budapestre az Európai Bizottság delegációja. A Bizottság részéről Ursula von der Leyen bizottsági elnök kabinetfőnöke lesz jelen és több főigazgató, a leendő kormány részéről Magyar Péter is ott lesz, valamint többek között Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András. A tárgyalások még holnap is tartani fognak, majd ezt követően forródróton lesznek a felek.

Konstruktív tárgyalásra számít Magyar Péter az EB képviseőivel. De sietni kell, mert sok millió euró lekötési határideje lejár augusztus 31-én. Ehhez meg kell alakítani a projektcégeket és a pályázatokat - mondta Magyar Péter. Esetlegesen új intézményrendszerrel kell-e ezt lezongorázni az új kormányban - ezt is felvetette.

Politikai megállapodást szeretne leütni első útján Brüsszelben, miután az előkészítő tárgyalásokon ezt előkészítették. A leendő miniszterelnök optimista, az a cél, hogy ezt a pénzt hazahozzák.