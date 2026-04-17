Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe

Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül magyar euró
Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztereként mutatott be. A politikus a piactorzító beavatkozások megszüntetését is ígéri, ám az élelmiszerek árrésstopját szerinte még nem lehet kivezetni.
Kapitány István találkozott az OKSZ főtitkárával
Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a Facebookon közölte, dr. Kozák Tamással, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárával egyeztetett csütörtökön.
A kereskedelem időszerű kérdéseit vitattuk meg, annak érdekében, hogy a fogyasztás, ezen belül a kiskereskedelmi költés érdemben növekedjen. És a magyar beszállítók helyzete tovább javuljon a magyar vásárlók érdekeit figyelembe véve
- írta Kapitány.
Barátság kőolajvezeték: megszólaltak a szlovákok, itt az ultimátum
Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket - jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben.
A levélszavazás eredménye 100%-os feldolgozottságnál
- Fidesz-KDNP: 282 028 (84,04%)
- Tisza Párt: 46 482 (13,85%)
- Mi Hazánk: 5 210 (1,55%)
- Magyar Kétfarkú Kutyapárt: 1 184 (0,35%)
- Demokratikus Koalíció: 687 (0,20%)
(NVI)
Végzett az NVI a levélszavazatok összesítésével
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtök este közölte, befejezték a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.
a 494 244 regisztrált választópolgártól összesen 356 332 szavazási levélcsomag érkezett vissza.
Ezek közül 51 337 darabot közvetlenül az NVI-hez juttattak el, míg 296 167 darabot külképviseleteken, 8828 darabot pedig országgyűlési egyéni választókerületi központban adtak le.
Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 335 342, míg a beérkezett levélcsomagok közül csaknem 19 000-nél az azonosító nyilatkozat érvénytelennek bizonyult. Az NVI tájékoztatása szerint a leggyakrabban azért volt érvénytelen az azonosító nyilatkozat, mert a személyes adat eltért a választási informatikai rendszerben rögzítettektől, hiányzott a választópolgár valamely személyes adata - mint a név, születési hely és idő -, vagy a személyi azonosító vagy okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, honosítási okirat) száma hiányzott az azonosító nyilatkozatokról.
Közölték azt is, hogy az előzetes összesítés részeként informatikai alkalmazás segítségével beszkennelték a levélben szavazók szavazólapjait, és elvégezték az országos listás szavazatok előzetes megszámlálását. Ezt követően a szavazatokat kézzel is megszámlálják.
Hozzátették: a levélszavazás végleges eredményét az NVI jegyzőkönyvbe foglalja, ami a területi választási bizottságoknak az országos listás választás területi részeredményeit megállapító jegyzőkönyveivel együtt lesz az alapja a Nemzeti Választási Bizottság döntésének az országos listás választás hivatalos eredményéről. A listás eredményről az NVB legkésőbb május 4-én dönt.
(MTI)
Brutális kereslet mellett vitték a magyar államkötvényeket
Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, három állampapírt kínáltak eladásra. A befektetők összesen 374 milliárd forint értékben vitték volna a magyar állampapírokat, vagyis az érdeklődés brutálisnak mutatkozott, ami összefügg az elmúlt napok hozamesésével a Tisza Párt választási győzelméből adódóan.
Hernádi Zsolttal tárgyalt Magyar Péter: marad a védett ár a benzinnél!
Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalást folytatott Hernádi Zsolttal és a Mol felső vezetésével Magyar Péter, olvasható a Facebookon. A bejegyzés szerint a felek megállapodtak arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is, és "ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni".
Orbán Viktor szerint új mozgalomra van szükség
A Fidesz első embere többször is utalt arra, hogy
valamifajta új mozgalmat terveznek építeni, mert értelmezése szerint ezt várják tőle a támogatói.
Azt is előrevetítette, hogy a Fidesz-frakció összetétele alapjaiban változhat.
Szerinte két oldal van: a patrióták és a globalisták világa, lesz ennek gazdasági, békével kapcsolatos és családokkal kapcsolatos dimenziója.
A megújulás egy spontán folyamat, ezeknek belülről kell jönnie - mondta.
A nemzeti oldal vereséget szenvedett. De a hazaiaké a jövő - húzta alá.
A sok fájdalom rengeteg energiát szabadított fel. Nem én fogom eldönteni, hogy mit csináljak - jelezte előre.
Készülnek az átadás-átvételre
Tanács Zoltán, a Tisza Párt programalkotási és kormányzati felkészülési munkájának szakmai vezetője csütörtök este a Facebook-on közölte: május elején várhatóan összeül az Országgyűlés alakuló ülése, utána néhány napon belül, várhatóan május közepén pedig megalakul az új kormány.
A közigazgatás is gyorsan alkalmazodik. A minisztériumokban a közhangulat meglepően pozitív, a minisztériumi dolgozók többsége várja már és készíti elő az átadás-átvételt
- fogalmazott Tanács Zoltán, aki szerint hazánk érdeke, hogy minél gyorsabban és zökkenőmentesebben megtörténjen az átadás-átvétel.
Orbán Viktor kiállt Sulyok Tamás mellett
"Minden jó dolgot támogatni, minden rosszat erőteljesen ellenezni fogunk. Ahol rombolást tapasztalunk, ott ki fogunk állni az emberek, szervezetek és intézmények mellett" - utóbbival a köztársasági elnökre utalt Orbán Viktor. Emlékezetes ugyanis, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel az államfőt.
Orbán Viktor először beszél hosszabban a választási vereség óta
Lezárult egy politikai korszak. Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogy eddig tettük. Teljes újraszervezés, újjáalakítás lesz
- jelentette ki a leköszönő miniszterelnök.
Az interjút élőben ebben a cikkünkben tudósítjuk.
A választás óta először: élőben szólal meg Orbán Viktor
19 órakor a Patrióta műsorában szólal meg Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök. A fontosabb bejelentésekről és közlésekről itt tudósítunk.
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
A magyar gazdaságban érdemi növekedés évek óta nincs, a költségvetési hiány az egekben, míg az államadósság emelkedő pályára került. A kétharmados parlamenti többséggel felhatalmazott leendő Tisza kormány ezért kénytelen lesz válságkezeléssel indítani működését. De vajon milyen mozgástere lehet az új kabinetnek, hogyan alakulhatnak a fontosabb gazdasági mutatók, mikor számolhatunk az euró bevezetésével és változhatnak-e az állammal szemben támasztott állampolgári elvárások − ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Tardos Gergellyel, az OTP Elemzési Központ igazgatójával a Portfolio Checklist Extrában.
Az Orbán-kormány öröksége: csapdákkal teli útvesztőbe lép a Tisza Párt az energetika területén
A Tisza Párt elsöprő győzelme után az ország szinte minden területen változásra számít, az energetikában azonban különösen nagy a tét: az új vezetés Európa egyik legdrágább vállalati áramárait, egymillió energiaszegény háztartást és nyolcvanszázalékos orosz energiafüggőséget örököl. A leendő új kormány azonban nagyszabású paradigmaváltásra készül Magyarország energetikai berendezkedésében: leszámolna az orosz energiahordozó függéssel, gorcső alá venné a Paks II. projektet, és csökkentené a vállalkozások energiaszámláit a hazai versenyképesség felpörgetéséhez. Eközben új köntösben, de a régi rendszerből is megtartana párat, mint például a rezsicsökkentést vagy a zászlóshajónak számító energiahatékonysági programot - a feladat nem kicsi, az idő pedig szorít.
Szijjártó is kihagyhatja utolsó EU-s ülését
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kihagyja a jövő heti uniós külügyi tanács ülését, miközben Orbán Viktor sem vesz részt a soron következő informális EU-csúcson. A döntések azt jelzik, hogy a választási vereség után a magyar kormányzat már teljes visszavonulóban van az uniós döntéshozatal központi fórumairól, de a külügyminiszter esetében különösen aggályos lehetett volna a feltűnés orosz kollégájával folytatott bizalmas üzenetváltásai miatt.
Nem kér személyi védelmet Magyar Péter a rendőrségtől
"Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem más fajtát. Eddig sem volt félni valóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen. Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él. Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot!" - írta ki a Facebook-oldalára a leendő miniszterelnök.
Az új kormány legsürgősebb klímapolitikai feladatai
Az új kormány 2030-ig lesz hivatalban, vagyis ez a ciklus az évtized végéig tartó klíma- és energiapolitikai célok elérésében döntő jelentőséggel bír - az ezen szakpolitikák terén nyújtott előrelépés pedig Magyarország versenyképességét is fellendítheti. Bár vannak bíztató eredmények, sok szempontból jelentős az elmaradás, késés. Az alábbiakban sorra vesszük, hogy mik a legsürgősebb, illetve négyéves időtávon legfontosabb intézkedések, amelyekkel érdemes kezdeni.
Közleményt adott ki a Magyar Tudományos Akadémia
"A Magyar Tudományos Akadémia egyetért a Tisza Párt programjában megfogalmazott fő célokkal, kiemelten fontosnak tartja a magyar kutatók hozzáférését az európai uniós kutatási együttműködésekhez és forrásokhoz, valamint a hazai tudományos intézmények, köztük az egyetemek autonóm és transzparens működését. E célok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében
az MTA vezetése megbeszéléseket kezdeményez a Tisza Párt vezetőivel, szakértőivel,
és megerősíti, hogy a nemzet tanácsadójaként teljes tudásbázisával a megalakuló új kormány rendelkezésére áll.
A Magyar Tudományos Akadémia minden információt, felmérést és stratégiai tervet igény szerint hozzáférhetővé tesz az új kormány számára, és együttműködik egy, a tudományos közösség szakmai véleményével összhangban álló és többségének támogatásával megvalósítható tudománypolitika megalapozásában. Egy olyan tudománypolitikáéban, amely az akadémiai szabadság kiteljesítése mellett bekapcsolhatja a magyar kutatási szféra egészét az európai tudományos és felsőoktatási együttműködésekbe, és amely a társadalom, a gazdaság és a nemzeti kultúra fejlődésében kulcsszerepet betöltő tudományos kutatást prioritásként kezeli" - olvasható a közleményben, amelynek a végén Freund Tamás, az MTA elnöke, Kollár László Péter, az MTA főtitkára és Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese neve áll.
Közvetlen elnökválasztás: Török Gábor is véleményt mondott
Hogy mennyire jó ötlet a közvetlen elnökválasztás, azt a mostani helyzet mutatja meg a legélesebben - írja friss Facebook-posztjában Török Gábor, pozitív érveket sorakoztatva fel az elképzelés mellett.
Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után
Jelentősen javult a hangulat a napokban a világ tőzsdéin, miután a befektetők egyre inkább abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között közeledés jöhet, ami enyhítheti a közel-keleti háború gazdasági kockázatait. Csúcsok dőltek a tőzsdéken az USA-ban és Ázsiában, valamint Európában is jó a hangulat. A BUX a választási utáni héten már két alkalommal is történelmi csúcsot döntött, mára azonban megérkezett a korrekció. Itthon a Mol árfolyamában látható jelentős elmozdulás, miután Magyar Péter bejelentette, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezérrel tárgyal ma, és elvárja, hogy a cég ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Az osztalékfizetésről viszont már döntöttek részvényesek múlt pénteken, ami komplikálja a helyzetet.
Iványi Gábor mint köztársasági elnök? – Reagált a lelkész
Elvállalná a köztársasági elnöki tisztséget Iványi Gábor, ha komoly felkérést kapna rá. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze ellen jelenleg is büntetőeljárás zajlik. Úgy érzi azonban, hogy hazája iránti szeretetből kész lenne a nemzet szolgálatába állni élete utolsó szakaszában - számolt be a 24.hu.
A választással kapcsolatos várakozás is szerepet játszhatott a vállalkozók optimizmusának erősödésében
Öt negyedév után ismét optimista tartományba került a VOSZ-tagvállalkozások üzleti hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét mérő VOSZ Barométer - derül ki a negyedévente készülő index idei első negyedéves felméréséből. A friss kutatás szerint a mutató az előző negyedévhez képest 5 ponttal 54%-ra nőtt. A kutatás február közepén készült, így abban a választásokkal kapcsolatos várakozások is tükröződhettek, de a korábbi évek tapasztalatai szerint az adatokban vélhetően erősebb szerepet játszottak a szezonális tényezők, miszerint az év kezdetén jellemzően optimistább hangulat jellemzi a vállalkozásokat.
A Mol vezérével tárgyal ma Magyar Péter, az MCC-nek járó osztalék visszatartását kéri
Magyar Péter az üzemanyag-ellátás biztonságáról kért tájékoztatást a Moltól, egyúttal felszólította a vállalatot, hogy ne fizesse ki a Fidesz-közeli MCC-nek járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot. A kifizetést a cég közgyűlése áprilisban már jóváhagyta. A követelés így első ránézésre jogilag kivitelezhetetlennek tűnik, és sokkal inkább politikai üzenetként értelmezhető.
Este megszólal Orbán Viktor
Ma 19 órakor élő interjút ad "Múltról, jelenről, de leginkább a jövőről" a Patrióta csatornának Orbán Viktor, a beszélgetést a politikus Facebook-oldalán is követni lehet majd, és a Portfolio is beszámol az elhangzottakról. A legérdekesebb az lehet,
felveszi-e parlamenti mandátumát a távozó miniszterelnök,
vagy egyes találgatásoknak, pletykáknak megfelelően lemond erről.
Pénteken megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások
Április 17-én, pénteken megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban - közölte az Országgyűlés Sajtóirodája csütörtökön az MTI-vel. Azt írták: az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, továbbá szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.
Megvan a Tisza-kormány oktatási minisztere
Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere. A politikai alakulat már felkérte a szakembert a posztra, aki a felkérést el is fogadta - írja a Telex, a Portfolio értesülésével összhangban.
Választás 2026: megérkeztek az urnák a világ 149 városából
A világ 149 városában leadott szavazatokat tartalmazó urnák hiánytalanul és biztonságban megérkeztek Magyarországra - közölte a Nemzeti Választási Iroda csütörtökön az MTI-vel.
Földindulás a választáson: az interneten is látványos volt Magyar Péter győzelme
A múlt hét végén a Tisza-párt elsöprő győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, így Magyar Péter kétharmados felhatalmással alakíthat majd kormányt. A 16 évig kormányzó Orbán Viktor távozása nagy mozgásokat generált a devizapiacokon is, ugyanis hétfőn a forint négyéves csúcsra menetelt az euróval és a dollárral szemben, az azóta nyilatkozó elemzők pedig bizakodóan értékelték a választási eredményeket és egy stabilabb gazdasági berendezkedést várnak az új kormánytól. A rekordrészvétel mellett zajló választás az interneten is nagy hullámokat keltett: a Google Trends adatai alapján a választásokat követően szabályosan felrobbant az újonnan megválasztott kormányfő iránti érdeklődés.
Üzent a strómanoknak Magyar Péter
"A fideszes vezetőknek és a strómanjaiknak üzenem: Hiába játsszátok el most a balettos kislányt és tesztek úgy, mintha mi se történt volna! Tudjuk, mit tettetek a szeretett hazánkkal és a magyar emberekkel. És egy percig se legyen kétségetek afelől, hogy “Ki mint vetett, azonképpen arat…” - írta ki Magyar Péter a Facebookra.
Elhárult a legfőbb akadály, pár év alatt eljuthat Magyarország az euróbevezetés kapujába
A Tisza Párt kétharmados választási győzelmével ismét aktuális témává vált Magyarországon az euró bevezetése. A politikai akarat és a lakossági támogatás adott, az euróövezeti csatlakozásnak azonban kemény makrogazdasági feltételei is vannak, melyek közül jelenleg Magyarország semmit sem teljesít. Az euróbevezetés makrogazdasági kritériumai kiterjednek az árakra, az árfolyamra, a költségvetésre és a jogrendszerre, a nemzetközi tapasztalatok alapján azonban hiteles elköteleződés esetén a folyamat 3-5 év alatt lezajlódhat. Az euróbevezetési folyamat előnyei ráadásul már út közben jelentkeznek, a hiteles és stabil gazdaságpolitika ugyanis egyaránt javíthatja az államháztartás, a vállalatok és a lakosság helyzetét is.
Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre
Azonnal megkezdődnek a közvetlen tárgyalások az Európai Bizottsággal arról, hogyan lehetne minél előbb felszabadítani a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Bár sokan elsősorban politikai döntésként keretezték a zárolásokat, az biztos, hogy kemény munka lesz a feloldáshoz szükséges feltételeknek jogilag és a gyakorlatban is eleget tenni. Ursula von der Leyen és az általa vezetett Európai Bizottság eddig minden fórumon azt jelezte, hogy tartani akarják magukat a határidőkhöz, és a pénteki személyes egyeztetés is egyelőre ezt igazolja.
Százmilliárdos ügyek a távozó kormány körül: három gyanús esetre figyelt fel a Tisza Párt kancellárja
"Az utolsó pillanatig próbálják szétlopni az állam vagyonát, elherdálni a közpénzt" - fogalmazott a Tanács Zoltán, a Tisza Párt kancellárja legújabb Facebook-posztjában, három súlyos állítást megfogalmazva a távozó adminisztrációval szemben.
Terták Elemér: Mi vár a Tisza-kormányra?
A választás előtt sokan még azok közül is kételkedtek a Tisza Párt győzelmében, akik változást szerettek volna: a kormányzati erőforrásokra épülő kampány, a választási rendszer torzulásai és a korábbi kétharmados győzelem emléke sokakban azt az érzést keltette, hogy kormányváltás aligha lehetséges. A választás eredménye azonban azt mutatta, hogy az elmúlt évek gazdasági stagnálása, az inflációs sokk, a közszolgáltatások romló állapota és az EU-val kiéleződő konfliktusok együtt olyan elégedetlenséget halmoztak fel, amely végül áttörte a politikai rendszer korábbi stabilitását. Az új kormány azonban nehéz gazdasági örökséget vesz át: magas költségvetési hiány, bizonytalan növekedési kilátások és az uniós források körüli viták egyszerre szűkítik a mozgásteret. A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy sikerül-e gyorsan hiteles költségvetési pályát felvázolni, hozzáférni a befagyasztott EU-forrásokhoz, és közben elkerülni az infláció és a finanszírozási kockázatok újbóli elszabadulását.
Visszavonul a politikától az Orbán-kormány minisztere, Facebook-oldalát is törölte
Visszavonul a politikától, és a jövőben újra egyetemi oktatóként dolgozik Navracsics Tibor, miután vereséget szenvedett egyéni választókerületében az áprilisi országgyűlési választáson. A leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter ezzel betartja korábbi ígéretét - írta meg a Népszava.
Bejelentette Magyar Péter: nem a Karmelitában lesz a miniszterelnöki irodája
A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben – jelentette be Magyar Péter.
Felérnek-e egy nyugdíjreformmal a Tisza vállalásai?
A Tisza Párt történelmi győzelmét követően a kétharmados felhatalmazással megalakuló új kormány végrehajthatja a párt választási programjában a nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében közzétett összes vállalását. Ezen vállalások szerint a Tisza-kormány mindent megtart, amit az előző kormányzat már beépített a nyugdíjrendszerbe, és efelett számos további intézkedést ígér. A kétrészes cikksorozat első részében azt mutattam be, hogy elegendőek lehetnek ezek a vállalások ahhoz, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett megállítsák a nyugdíjasok elszegényedését és javítsák a rendszer méltányosságát. Ebben a cikkben pedig azt vizsgálom meg, hogy értelmezhetjük-e a Tisza Párt tervezett intézkedései egy érdemi nyugdíjreform fejezeteiként, és milyen lépések hiányozhatnak.
Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek
A LIGA Szakszervezetek elnöke szerdán levélben kereste meg Magyar Pétert, a TISZA Párt elnökét. Az alakuló kormány miniszterelnökének gratulált az országgyűlési választásokon elért eredményéhez, és tanácsokat is csaolt az ügyben, hogyan alakítanák a munkavállalók helyzetét.
Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter
Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.
Megindultak a tárgyalások Varga Mihály és a Tisza-kormány közt
Kármán András a jegybankelnök, Varga Mihály meghívására ment el a Magyar Nemzeti Bankba, ahol a kormányváltás és az euró bevezetésének kedvező hatásairól beszélgettek. Rendszeres egyeztetésekben állapodtak meg, így egyelőre Magyar Péter korábbi várakozásainak megfelelően konstruktívnak mutatkozik a viszony.
